Salibandyn pääsarjat yrittävät sinnitellä runkosarjan loppuun

Koronapandemian vaikutukset harrasteurheiluun ovat olleet jopa suurempia kuin kilpaurheiluun, sanovat kahden salibandyn liigaseuran toiminnanjohtajat.

”Tämä koskee laajaa seurakenttää. Helposti unohtuu, että myös juniorien harrasteurheilussa on massatapahtumia. Meiltä peruuntui Särkänniemi cup, joka liikuttaa tuhansia ihmisiä. Ne ovat merkittäviä uutisia, mutta ne jäävät mediassa aika pieneen peittoon, kun kilpa- ja huippu-urheilusta raportoidaan, salibandyseura Classicin toiminnanjohtaja Pasi Peltola muistuttaa.

Toiminnanjohtaja Toni Autio kertoo, että TPS:ssä pandemia on karsinut osallistujia erityisesti harrastetoiminnasta.

”Matalan kynnyksen toiminnassa karkeasti kymmenen prosenttia harrastajista on jäänyt pois. Kilpapuolella ei juuri ole tullut pudotusta, koska siellä pelaajat ovat keskimäärin sitoutuneempia. Eihän tämä ole yhdellekään seuralle tai lajille helppo tilanne”, Autio sanoo.

Autio ennakoi, että paluu pandemiaa edeltäneisiin harrastaja- ja yleisömääriin voi olla tuskaisa.

”Ei tässä ole voittajia. Pelkään, että paluu tulee olemaan valitettavan hidas. En usko, että yksikään sarja hyppää suoraan takaisin pandemiaa edeltäneisiin yleisömäärin. Meillä on suuri pelko, että jos kerran menetät yleisöä tai harrastajia, iso osa heistä jää pitemmäksi aikaa pois.

Koronatartuntojen lisääntyminen on suistanut jääkiekon, koripalloilun ja lentopalloilun sarjoja ottelutauoille, mutta salibandyn F-liigat ovat valinneet toisen tien. Salibandyn pääsarjat pyörivät täyttä häkää yleisörajoitusten mukaisesti – tarvittaessa ilman yleisöä.

”Vallalla oleva henki seurojen kesken on ollut huoli siitä, että saadaanko runkosarja pelattua valmiiksi, jos aletaan siirrellä pelejä ajankohtaan, jonka tilanteesta ei ole varmuutta. Seurat eivät halua joutua tilanteeseen, jossa runkosarja jäisi kesken ja siihen asti pelattujen perusteella jouduttaisiin tulkitsemaan joukkueiden välistä järjestystä”, F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen kertoi.

Runkosarjat on tarkoitus saada pelattua helmikuun loppuun mennessä, ja pudotuspelisarjat pelataan paras seitsemästä -järjestelmällä. Se vaatii aikaa, ja yleisörajoitusten tiukentuminen osuu lajin kannalta tavallista helpompaan kohtaan, koska joulukuussa piti alun perin järjestää MM-kisat.

Runkosarjan jatkamisella ilman yleisöä on tietenkin hintansa.

”Toki jokainen peli ilman yleisöä on tappiollinen. Seurat ajattelevat, että jos nykyiset rajoitukset kestävät kolmesta neljään viikkoa, se tarkoittaa jokaiselle joukkueelle yhdestä kahteen kotiottelua. Sen verran ollaan valmiit tulemaan vastaan”, Nurminen kertoo.

Joukkueissa koetaan, että sarjan pyöriminen on tärkeää.

Nurminen arvioi, että pandemian yhteenlasketut talousvaikutukset pääsarjajoukkueisiin ovat satojatuhansia euroja.

”Jokaisessa joukkueessa on tehty sopeuttamistoimia. On ollut hankalia vaiheita”, mutta yhteisön kaikilta jäseniltä on löytynyt joustavuutta.

Miesten ja naisten F-liigojen sekä miesten Divarin jatkuminen ei tietenkään tarkoita sitä, että salibandy olisi välttynyt koronapandemian vaikutuksilta. Salibandyliiton alaiset sarjat ovat tauolla joulukuun ajan.

Nurmisen mukaan F-liigassa on ollut toistaiseksi vain yksittäisiä koronavirustartuntoja ja niiden aiheuttamia karanteeneja sekä ottelusiirtoja.

”Seurat ovat toimineet hyvin vastuullisesti, ja niillä on erittäin tarkat ohjeistukset. On myös vedottu pelaajiin”, että joukkueen ulkopuolella pidättäydytään sosiaalisista riennoista.

TPS joutuu pelaamaan joulukuun kotiottelunsa ilman yleisöä, mutta kotipelejä on sekä miesten että naisten liigajoukkueella vain yksi.

”Tämä on pienin paha huonoista vaihtoehdoista”, toiminnanjohtaja Toni Autio sanoo.

Autio kertoo koronan näkyneen siten, että kausikorttilaisten päälle tulevat lipputulot ovat jääneet hyvin pieniksi. Peleissä käyneet katsoja ovat myös kuluttaneet aiempaa vähemmän rahaa ostoksiin.

Sarjakärki Classicin toiminnanjohtaja Pasi Peltola kertoo seuran sopeuttaneen toimintaansa keväästä asti.

”Toimistoväen, pelaajien ja valmentajien palkkoja ja palkkioita on leikattu, ja ne ovat edelleen päällä. Myynnissä olemme hakeneet uusia, luovia ratkaisuja ja toivomme valtion tukia. Näihin kolmeen meillä on nojauduttu”, Peltola kertoi.