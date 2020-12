Kimi Räikkönen vastaa HS-haastattelussa suorasukaisesti kysymykseen ajamisen nautinnosta ja kertoo, mikä on ollut tiiviin formulakauden oudoin asia: ”Ennen en ollut sellaista kokenut.”

Tasan 20 vuotta sitten F1-maailmaa myllersi liian heiveröisen kokemuksen omaavaksi mielletylle Kimi Räikköselle myönnetty kiistelty kilpalisenssi Sauber-talliin. Nyt loka-marraskuun vaihteessa samanmoisena jymy-yllätyksenä voisi pitää 41-vuotiaan suomalaiskonkarin päätöstä jatkaa ajamista vielä ainakin ensi vuoden ajan samaisessa sveitsiläistiimissä.

HS:n harvinaisen avoimessa puhelinhaastattelussa Abu Dhabista Räikkönen lauhduttaa kuitenkin tällaista vertailua.

”Ei minun mielestäni näillä kahdella tapauksella ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Niinhän se tietysti on, että jollekin nämä päätökset ovat olleet negatiivinen ja jollekin taas positiivinen yllätys, vaikka eipä se sitten minua itseäni kyllä paljon kiinnosta”, kohta 330 Grand Prix -kisan ennätysmies tokaisee.

Miten maailmalla on sitten suhtauduttu ajourasi jatkumiseen?

”En tiedä, kun en ole sitä seurannut. Te lehtimiehet sen varmaan tiedätte paremmin. Antaa muiden ajatella, mitä lystäävät.”

Räikkösen ratkaisu kypsyi pikkuhiljaa. Vielä alkukesästä ei vaikuttanut siltä, että pitkään karriääriin tulisi vielä ainakin yhdeksästoista F1-kausi lisää. Mietittävää riitti.

”Sopimus tehtiin vasta päivä ennen kuin se julkaistiin. Ainahan on kaikennäköistä vääntöä, kun niitä ruvetaan tekemään. Mutta ei siinä mitään suurempaa syytä ollut muuttaa mitään mihinkään suuntaan, eikä siten mitään sellaista spektaakkelia takana”, Räikkönen kertoo.

Alfa Romeon Robert Kubica, Antonio Giovanazzi ja Kimi Räikkönen juttelivat hyvissä tunnelmissa Abu Dhabin varikolla torstaina.­

Onko ensi vuonna sitten odotettavissa taas samanlainen kaava, että ratkaisu uran jatkamisesta syntyy sen perusteella, miltä ajaminen tuntuu?

”Ei ole mitään suunnitelmia. Katsotaan, mitä tapahtuu.”

Räikkösen kaveripiiriin kuuluva jääkiekkotähti Teemu Selänne pelasi 44-vuotiaaksi asti.

Oletko jutellut Teemun kanssa, miltä häneltä tuntui kun ura jatkui ja ikää karttui?

”En edes muista, koska olen tavannut Teemun viimeksi. Siitä on muutama vuosi. Mutta niinhän se on, että joka laji ja jokainen ihminen on varmaan erilainen. En ole kyllä käynyt niitä juttuja lävitse hänen kanssaan, eikä se ole päällimmäisenä asiana sillä lailla muutenkaan”, Räikkönen sanoo.

Kimi Räikkönen Abu Dhabin radalla torstaina. F1 kauden päätöskilpailu ajetaan sunnuntaina.­

Vuoden 2007 maailmanmestari on aina inttänyt, että hänelle paratiisi olisi sellainen paikka, missä saisi vain ajaa kilpaa tarvitsematta huolehtia media- ja pr-tehtävistä. Koronaepidemian myötä varikko vaikuttaisi hiljentyneen lehdistön ja yhteistyökumppanien osalta.

Oletko nauttinut mediaväen vähentymisestä niin paljon, että se olisi kasvattanut ajohaluja ja halua uran jatkamiseen?

”Eiköhän sitä toimittajaporukkaa ole nytkin saman verran kuin ennenkin. Ne hommat tehdään vaan eri tavalla, mutta ei meidän kuljettajien työ sen suhteen ole miksikään muuttunut. Se menee eri lailla, kun ei olla naamatusten ihmisten kanssa, mutta olen minä nyt tänäänkin istunut tässä puoli tuntia ja tehnyt näitä mediajuttuja tietokoneella. Siksi ei tässä mitään ole muuttunut sen suhteen – ikävä kyllä”, Kimi huokaisee.

Eikä Räikkönen suinkaan vietä viikonloppujaan varikkokuplassaan.

” ”Samalla lailla olen ollut hotellilla ja varikolla.”

Alfa Romeon kuljettajat Antonio Giovinazzi (vas.), Kimi Räikkönen ja koronaturvaväli Abu Dhabin tiedotustilaisuudessa torstaina.­

”Vaikka kauheasti on tarinoitu, niin eivät nämä viikonloppurutiinit silleen ole muuttuneet. Samalla lailla olen ollut hotellilla ja varikolla, eikä tämä hirveästi ole muuttanut ainakaan minun tekemisiäni mihinkään suuntaan.”

”Ehkä joillekin on ollut eri juttu, jos ne menevät vaikka jonnekin ulos syömään. Me olemme kulkeneet Mark Arnallin kanssa autolla vain varikon ja hotellin väliä paitsi täällä, missä hotelli on ihan radan vieressä.”

Räikkösen perhekin on ollut kerran matkassa. Minttu, Robin ja Rianna viettivät juuri kaksi viikkoa Kimin kanssa Bahrainissa kummankin kisan ajan ja lensivät kotiin maanantaina.

Kimi Räikkönen rasismin vastaisessa t-paidassa ja koronamaskissa joulukuun alkupuolella. Korona ja rasismin vastustaminen ovat olleet tällä kaudella tärkeitä puheenaiheita myös formulamaailmassa.­

Toinen kausi Alfa Romeolla ei ole tarjonnut Räikköselle menestystä. Vuosi sitten Kimi ilmoitti miettivänsä jatkamista, jos tuntee edelleen nauttivansa kilpa-ajamisesta. Kovin hintsusti sitä nautintoa on tuntunut ainakin tulosten perusteella tulleen.

Mihin kilpaa ajamisen nautinto perustuu, jos tulosta ei tule?

”Onhan siellä joitain ihan hyviä kisojakin välillä ollut, vaikka saldo ei sitä kerrokaan. Joskus niitä tulee, joskus ei.”

”Tosin on siellä ollut joskus helvetin tylsiäkin kisoja, mutta niitä nyt on ollut, vaikka ajaisi ihan kärjessäkin. Ei se paljon sitä fiilistä silloin muuta”, Räikkönen muistuttaa.

Alfa Romeon mekaanikot Kimi Räikkösen auton kimpussa.­

Kimi Räikkönen vauhdissa radalla.­

Viiden kuukauden mittaiseksi jäänyt kausi on ollut kisatapahtumiltaan vilkas. Mikä sinusta on ollut tämän kauden oudoin juttu?

”Olen aina tykännyt Mugellon radasta ja oli hienoa päästä ajamaan siellä kilpaakin. Yllättävän hyvä kilpailukin siellä tuli ja ehkä se johtuu siitä, kun niitä tapahtumia tuli siellä niin paljon. Eiköhän se kisan keskeyttäminen punaisilla lipuilla kahteen kertaan ollut sitten se oudoin juttu, kun ennen en ollut sellaista kokenut.”

Mikä on sitten ollut kauden kohokohta?

”Portimaossa ihan kisan alku oli hyvä, mutta en nyt tiedä, oliko se parasta tällä kaudella, kun loppupeleissä siitä ei jäänyt mitään käteen. Tuloksellisesti olisi siten ollut sama, vaikka olisin tullut viimeisenä sieltä ensimmäiseltä kierrokselta. On eri juttu, jos saisi pisteitä. Siten kenties se Imolan kisa on niistä paras, kun siellä saimme pinnoja kummallakin autolla.”

Kimi Räikkönen pisti juoksuksi Sakhirin radalla Bahrainissa joulukuun alussa.­

Abu Dhabin finaalin jälkeen Räikkönen lentää kotiin. Pakollinen karanteenikaan ei haittaa, kun suunnitelmissa ei ole lähteä minnekään.

Joulu on tulossa, mutta pystyykö joulupukki käymään Räikkösillä, kun korona paukkuu pakkasen kanssa nurkissa?

” Sehän jää nähtäväksi, kun ei ole numeroa, mistä sitä voisi edes kysyä. Voihan se olla hankalaa tänä vuonna, mutta aika pianhan se selviää”, Räikkönen veikeili.

Robin Räikkönen täyttää tammikuussa kuusi ja menee ensi kesänä kouluun. Rianna on kolmivuotias. Kummatkin käyvät tarhassa.

Entä miten etenee Robin Räikkösen kartingharrastus?

”Kyllä se siinä menee, vaikka viimeisestä kerrasta on jo aikaa. On jo niin kylmää joka puolella, ettei sinne viitsi mennä sormia jäädyttämään. Enkä ole paljon pystynyt hänen kanssaan ajamaan, kun olen ollut reissussa koko ajan.”

”Ajamisen sijasta Robin on Sveitsissä pelannut sitten fudista ja opetellut tennistä”, isä kertoo.