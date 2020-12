Nuorena lupauksena Hiihtoliiton aluevalmennusryhmään kuulunut Jasmin Leinonen testasi miehensä enduropyörää kesällä 2016 ja jäi heti koukkuun. Nyt hän odottaa toipuvansa jälleen ajokuntoon vakavasta onnettomuudesta.

Kajaani

Kaikki kävi nopeasti, kun moottoripyörä lähti yhtäkkiä kohti korkeuksia.

Kajaanilainen Jasmin Leinonen muuttui lokakuun puolivälissä enduropyöränsä kuljettajasta matkustajaksi, kun hän menetti menopelinsä hallinnan Jyhnäharjun moottoriurheiluradalla Mikkelin eteläpuolella.

”Se oli mutka, joka meni vähän pitkäksi ja siihen tuli ajovirhe. Kun sitä koitti korjata, pyörä lähti kohti taivasta ja tipahdin niska edellä ojaan”, Leinonen kertaa.

”Sattui vaan huono tuuri, että se oli semmoisessa kohdassa. Jossakin toisessa kohdassa tasaisemmalla ei olisi välttämättä käynyt juuri mitään.”

Nyt kävi, mutta vaikka 29-vuotias moottoripyöräenduron harrastaja loukkaantui vakavasti, hän ei tajunnut sitä vielä ojassa maatessaan.

”Hyppäsin sieltä itse ylös, kun ajaessa on aina adrenaliinia.”

” ”Mietimme, pitäisikö lähteä käymään päivystyksessä.”

Jasmin Leinonen ajoi ensimmäistä kertaa moottoroidulla kaksipyöräisellä testatessaan miehensä enduropyörää kesällä 2016. Seuraavana kesänä hän hankki oman pyörän.­

Leinonen yritti nostaa ojasta myös pyöräänsä ennen kuin näki sen olevan ”aika rikki”. Samalla hän huomasi, että niskaan ja hartioihin sattuu.

”Mietimme, pitäisikö lähteä käymään päivystyksessä vai menisikö tämä huilaamalla ohi. Onneksi sitten lähdettiin.”

Mikkelin keskussairaalan henkilökunta konsultoi Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) neurokirurgia ja otti magneettikuvat, jotka paljastivat Leinosen yllätykseksi murtuman seitsemännessä kaulanikamassa.

Lisäksi selkärangan molemmin puolin olevissa ligamenteissä oli repeämä murtumakohdan yläpuolella. Yön ajaksi tarkkailuun Mikkeliin jääneellä Leinosella oli edessä ambulanssikyyti Kuopioon.

Onnettomuudessa syntyneitä vaurioita korjattiin muutaman tunnin mittaisessa leikkauksessa, minkä jälkeen Leinonen jäi sairaalaan kahdeksi yöksi. Hän sai operaatiosta pysyvän muiston kehoonsa, sillä leikkaussalissa kiinnitetty titaanilevy jää paikalleen.

”Kuudennen ja seitsemännen nikaman välissä on metallilevy eli ne kaksi nikamaa on jäykistetty yhteen. Kun tätä kauluria pitää, se luutuu sitten”, Leinonen kertoo.

” ”Joka päivä kolottaa vähän johonkin.”

Toipuminen on ollut nopeaa, eikä Leinosen tietäisi olleen vakavassa onnettomuudessa, ellei hän käyttäisi kauluria. Lähempää huomaa myös kaulalla olevan leikkausarven. Se ommeltiin noin kymmenellä itsestään sulaneella tikillä.

”Pari ensimmäistä viikkoa oli aika köpöttelyä, kun piti niin varovasti mennä, mutta viimeisten viikkojen ajan olen pystynyt liikkumaan ja käymään päivittäin ulkona”, Leinonen iloitsee.

”Toki sitten huomaa, kun on pitkään pystyssä, että on pakko mennä sohvalle. Selkä, niska ja hartiat väsyvät niin paljon, mutta muuten olen toipunut hyvin. Kädet ja jalat ovat toimineet koko ajan.”

Kipuja Leinosella on kuitenkin yhä päivittäin.

”Oikeastaan joka päivä kolottaa vähän johonkin, mutta ne ovat semmoisia [kipuja], minkä kanssa pärjää.”

Viimeinen kontrollikäynti on edessä vielä ennen joulua.

Kauluria ympäri vuorokauden käyttävä Leinonen on huomannut viime viikkoina erityisesti nukkumisen olevan hankalaa. Kaulurin vuoksi hän voi nukkua vain selällään.

”Olen monesti herännyt aamuyöllä siihen, että rintakehä ja yläselkä ovat jumissa ja puutuneen oloisia. Sitä kahdeksaa tuntia ei jaksa nukkua yhdessä asennossa vaan joudun nousemaan ylös ja vähän kävelemään, että se rentoutuu.”

Kaulatukeaan Leinonen vaihtaa suihkussa käydessään ja saunoessaan. Silloin hän käyttää kauluria, jossa ei ole kangaspehmusteita.

Myös arkisiin askareisiin liittyy omat haasteensa, kun raskaiden esineiden nostelu on ollut kiellettyä onnettomuuden jälkeen.

”Alkuun sain nostaa maksimissaan viisi kiloa. Jos on jotain raskaampaa, niin on pitänyt pyytää, että mies tai joku muu kantaa. Ja autoa ei saa ajaa tämän kanssa.”

”En oikeastaan voi tehdä muuta kuin kävellä, kun en saa juosta enkä nostella mitään. Mutta onneksi sitä – olisi kaikkein pahinta, jos joutuisi vain makaamaan sängyssä”, Leinonen lisää.

” ”Viimeinen olin, mutta maaliin pääsin.”

Kainuun Moottorikerhoa edustava Jasmin Leinonen kuvattuna kotiradallaan Santamäen moottoriurheilukeskuksessa Kajaanissa.­

Enduroa kajaanilaisnainen on harrastanut neljän kauden ajan. Hän innostui lajista kokeiltuaan miehensä pyörää kesällä 2016. Seuraavan kesän alussa oli edessä oman pyörän hankinta, ja pariskunta on kiertänyt kisoja yhdessä siitä lähtien.

”En ollut sitä ennen ajanut millään moottorikäyttöisellä kaksipyöräisellä. Se oli jotenkin niin erilainen laji ja se motivoi, kun siinä alkoi kehittyä suhteellisen nopeasti.”

”Samana syksynä eli 2017 ajoin ensimmäisen cross country -kilpailuni. Viimeinen olin, mutta maaliin pääsin.”

Kesällä 2019 Leinosen käsi oli kipsissä parin kuukauden ajan peukalomurtuman vuoksi, mutta päättynyt kesä nosti hänet jo maan parhaiden naiskuskien joukkoon. Leinonen sijoittui cross countryn Suomen cupin kokonaispisteissä viidenneksi. Cupin pisteitä keräsi kaikkiaan 24 naista.

Cross country on endurolaji, jonka kisat alkavat yhteislähdöllä motocrossin tapaan. Normaalin enduron ja erikoiskokeista koostuvien reittien sijaan cross countrya ajetaan lyhyempää maastorataa kiertäen.

Reitit ovat 6–12 kilometrin mittaisia, ja kisat kestävät naisilla yleensä tunnin ja miehillä kaksi. Suomen cupin päätösosakilpailussa naiset kokeilivat ajaa kaksi tuntia miesten seassa.

” ”Kilpailin nuorten SM-tasolla ja pari mitaliakin löytyy nuorten sarjoista.”

Pidempi kisa sopii Leinosen mukaan hänelle paremmin kuin tunnin mittainen rypistys. Myös lyhyemmässä kisassa on pakollinen pysähdys varikolla, mutta pyörää ei tarvitse tankata kesken 60-minuuttisen koitoksen.

”Kun olen tottunut kestävyysurheiluun, pärjään aika hyvin, eikä varikkokäynnillä tarvitse välttämättä ottaa mitään energiaa varsinkaan tunnin kisassa. Sen pärjää ihan juomatta, mutta pidemmässä kisassa minulla oli juomareppu.”

Monipuolisesti liikuntaa harrastaneen Leinosen edellinen päälaji oli maastohiihto, jota hän harrasti tavoitteellisesti toistakymmentä vuotta.

”Kilpailin nuorten SM-tasolla, ja pari mitaliakin löytyy nuorten sarjoista”, hän sanoo kahteen alle 18-vuotiaiden SM-pronssiin viitaten.

Leinonen kuului myös Hiihtoliiton Pohjola-ryhmään eli aluevalmennusryhmään. Vuonna 2007 samassa ryhmässä olivat nykyisistä maajoukkuehiihtäjistä Ristomatti Hakola, Perttu Hyvärinen ja Juho Mikkonen.

Ryhmään aikanaan valituista nuorista lupauksista Olli Hiidensalo ja Sanna Markkanen (nykyisin Laari) ovat puolestaan kilpailleet tällä kaudella ampumahiihdon maailmancupissa.

” ”Oma virhe helpottaa sitä eli ei jäänyt pelkoa, että joku toinen törmäisi minuun.”

Jasmin Leinonen muutti Kajaaniin 19-vuotiaana hiihtäjänä. Nyt hänen lajinsa on moottoripyöräenduron cross country, jossa on elementtejä sekä motocrossista että endurosta.­

Varkaudessa syntynyt ja Pohjois-Savossa 19-vuotiaaksi asunut Leinonen muutti Kainuuseen aloittaessaan liikunnanohjaajaopinnot Kajaanin ammattikorkeakoulussa.

”Hiihto oli silloin ylivoimainen ykköslaji. Siksi tulinkin tänne, kun ajattelin vielä hiihtää, mutta opiskelu oli kuitenkin työlästä. Hiihtoon pitää satsata Suomen tasolla älyttömästi, jos siinä meinaa pärjätä.”

Suksilla Leinonen viihtyy edelleen, mutta haasteita hän haluaa hakea jatkossakin enduropyörän selästä. Lokakuinen onnettomuus ei ole ainakaan vielä näkynyt pelkona lajia kohtaan.

”Tietysti sen näkee vasta sitten kun sinne pyörän selkään menee, mutta halu on kova, ja oma virhe helpottaa sitä eli ei jäänyt pelkoa, että joku toinen törmäisi minuun. Voi olla, että se on auttanut henkisesti.”

Leinonen kertoo jo miettineensä endurokisojen ajamista ensi kesän Suomen cupissa cross country -kisojen rinnalla.

”Tämä viides sija oli vähän yllätys, ja jos viiden hujakoilla pysyy, niin se on tosi hyvä, sillä kolmen-neljän kärki on omalla tasollaan. He ovat nuoresta saakka ajaneita kuskeja.”

” ”Raja on pakko pitää siinä, ettei nyt aivan hulluja uskalla yrittää.”

Vahvuutenaan Leinonen pitää hyvää kuntoa. Haasteet puolestaan löytyvät ajotekniikan ja ajosilmän puolelta.

”Ja tietysti pää rajoittaa. Kun ei ole mikään täysi hurjapää, niin itsesuojeluvaisto tulee monesti eteen”, hän sanoo.

”Raja on pakko pitää siinä, ettei nyt aivan hulluja uskalla yrittää.”

Lajina moottoripyöräenduro ei kuitenkaan ole Leinosen mielestä aivan niin hurjaa kuin lajia tuntematon voisi kuvitella.

”Endurossa ajetaan enimmäkseen metsäpolkuja, jotka saattavat olla kivikkoisia ja juurakkoisia, eikä se vauhti ole ainakaan minun tasolla sinänsä kova. Jos motocrossiin vertaa, niin siellä on hyppyreitä, paljon porukkaa ja kovempi vauhti”, hän perustelee.

”Enduro sopii mielestäni tosi hyvin kenelle tahansa.”