HJK:n keskikenttäpelaaja Rasmus Schüllerin siirto Djurgårdeniin sinetöityi – ”Nyt kipinä pelaamiseen on erittäin vahva”

Pitkään maajoukkuepelaajaa seurannut Djurgården teki kolmen vuoden sopimuksen Schüllerin kanssa.

Päättyneellä Veikkausliiga-kaudella mestaruuden voittaneen Rasmus Schüllerin siirto Ruotsin Allsvenskan-seura Djurgårdeniin varmistui perjantaina, kun seura julkisti suomalaispelaajan sopimuksen.

29-vuotias keskikenttäpelaaja teki Djurgårdenin kanssa kolmen vuoden sopimuksen. Schüllerillä oli voimassaoleva sopimus HJK:n kanssa, joten tukholmalaisseura joutuu maksamaan jonkin korvauksen Schülleristä.

”Tuntuu tosi hyvältä. Olen onnellinen. Tämä on hieno seura ja upea mahdollisuus. Odotan innoissani ensi kautta, joka on upea urheiluvuosi”, Tukholmasta tavoitettu Schüller kertoi perjantai-iltana Helsingin Sanomille.

Kolmevuotinen sopimus kertoo siitä, että seura näkee Schüllerissä pitkäaikaisen ratkaisun keskikentälleen.

”Olen ylpeä, että Djurgården näkee minussa tärkeän pelaajan heille. He halusivat sitoutua pitkäksi aikaa. Se oli merkki siitä, että he uskovat minuun. Itsellekin se antaa varmuutta ja työrauhaa, että saan hyvässä ympäristössä ja hyvässä seurassa harjoittaa rakasta ammattia.”

On ollut aikoja, jolloin Schüllerin kipinä pelaamiseen ei ole ollut aivan yhtä vahva ja hän on taistellut motivaationsa kanssa.

”Nyt kipinä pelaamiseen on erittäin vahva. Kuten kenen tahansa kohdalla, niin joskus motivaatio on korkeampi ja joskus alhaisempi, niin minunkin kohdallani. Missään vaiheessa en ole mitään radikaaleja päätöksiä miettinyt. Minulla on tosi kova motivaatio tällä hetkellä.”

Schüller pelasi vuosina 2018–2019 Yhdysvalloissa Minnesota Unitedin joukkueessa, joka ei ollut helpoin kokemus.

”Ammatillinen motivaatio liittyy siihen, miten suoriutuu ja miten saa toteuttaa itseään. Viimeinen vuosi Yhdysvalloissa oli sellainen, että oli vaikeampi ylläpitää intoa ja paloa.”

Schüller uskoo, että A-maajoukkueen valmennusryhmä on tyytyväinen hänen siirtoonsa.

”On tämä askel kilpailullisempaan ympäristöön. Olen varmasti valmiimpi pelaamaan kansainvälisiä otteluita. Uskon, että se edesauttaa asemaani.”

Kun Schüller tuli kolmannen kerran urallaan Klubiin, hän sanoi, että se on todennäköisesti viimeinen kerta, kun hän palasi seuraan. Nyt hän pyörtää sanojaan.

”Toivottavasti vielä palaan HJK:hon. Se on tämän hetken tilanne. Minulla oli tosi upea vuosi Klubissa. Varmaan sekin vaikutti osaltaan tämän hetken palaavaan intoon pelata jalkapalloa. Oletin myös silloin, että jäisin HJK:hon pysyvästi.”

FC Hongan kasvatti on pelannut HJK:ssa 171 ottelua, tehnyt 18 maalia, voittanut viisi mestaruutta ja kolme Suomen cupia.

Hän sanoo tietävänsä, että hyvä kausi ja hyvät maajoukkuepelit edesauttoivat siirtoa Djurgårdeniin.

”Jalkapalloilullisesti tämä on ollut tosi hyvä vuosi: mestaruus, upeat maajoukkuepelit ja tällainen siirto vuoden loppuun. Minulla on ollut ammatillisesti tosi hyvä vuosi, vaikka lähtökohdat olivat vaikeat.”

Djurgårdenin urheilujohtajan Bosse Andersonin mukaan Schüller oli seurannassa jo vuosia sitten, mutta silloin seuralla ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia hankkia Schülleriä.

”Tiesimme hänen sosiaalisesta tilanteestaan, ja että hän haluaisi tulla pelaamaan tänne, ja erityisesti Djurgårdeniin. Nyt meillä oli hyvä dialogi HJK:n ja [toimitusjohtaja] Aki Riihilahden kanssa, kun sovimme siirrosta”, Anderson sanoi seuran omassa uutisessa.