Norjan uusi supertähti on Sami Välimäelle tuttu mies teinivuosilta: ”Olen kyllä seuraillut, kun hän on niittänyt menestystä”

Viktor Hovland voitti viikko sitten Meksikossa ja kamppailee nyt Välimäen ja noin kymmenen muun pelaajan kanssa Euroopan-kiertueen finaalin voitosta.

Viktor Hovland Dubaissa lauantaina golfin Euroopan-kiertueen (ET) finaalin 3. päivänä.­

Norjalaiset eivät voi sunnuntaina seurata omiensa menestystä kansallislajissaan hiihdossa, koska Norjan joukkue jäi koronatilanteen takia pois joulua edeltävistä maailmancupin kilpailuista.

Vuonomaan ihmisillä riittää kuitenkin uudenlaista jännitettävää, sillä Norjan urheilun tuoreimpiin supertähtiin lukeutuva Viktor Hovland, 23, kamppailee voitosta golfin Euroopan-kiertueen (ET) finaalissa Dubaissa.

Viime sunnuntaina Hovland saavutti Meksikossa uransa toisen voiton maailman kovatasoisimmalla ammattilaiskiertueella PGA-tourilla.

Sieltä hän matkusti kymmenen tunnin aikaeron taakse Dubaihin ja on jälleen esitellyt huimia kilpailijakykyjään.

Maailmanlistalla jo sijalle 15 ja neljänneksi parhaaksi eurooppalaiseksi noussut Hovland pelasi lauantaina kahden muun miehen kanssa päivän parhaan tuloksen 66 ja kiipesi jakamaan neljättä sijaa vain lyönnin päässä kärjestä tilanteessa –10.

”Aamulla herääminen on ollut vähän rankkaa, mutta en voi valittaa. Löin palloa aika hyvin jo kahtena ensimmäisenä päivänä (71+69), mutta en pääsyt kovin lähelle lippuja. Tänään pääsin lähestymislyönneillä vähän lähemmäksi, joten se teki pelaamisen vähän helpommaksi”, Hovland sanoi tv-haastattelussa.

Amatöörinä maailman ykköseksi noussut Hovland siirtyi ammattilaiseksi viime vuonna ja oli tämän vuoden alussa maailmanlistalla sijalla 96. Ensimmäinen voitto PGA-kiertueella tuli muutama viikko ennen koronataukoa.

”Tunsin, että pystyisin nousemaan näin nopeasti kohti huippua ja varmasti uskoin siihen, mutta minulla oli vielä pelissäni paljon parannettavaa. Sitä on edelleen, mutta nyt huonompikin pelini on melko hyvällä tasolla”, herkästi hymyilevä Hovland sanoi.

Noin kymmenellä pelaajalla on edelleen realistinen mahdollisuus voittoon sunnuntaina. Yksi heistä on Hovlandia vuoden nuorempi Sami Välimäki, joka on tehnyt numerollisesti tasaista työtä: jokainen kierros 69 lyönnillä. Lauantaina hän kirjautti neljä birdieä ja yhden bogin, kuten perjantainakin.

Välimäki jakaa tilanteessa –9 kahdeksatta sijaa vain kahden lyönnin päässä kärkikolmikosta.

”Ihan ok suoritus. Tasaista peliä, ei ollut mitään suurempia ongelmia, mutta en päässyt oikein lähelle tekemään birdiejä. Siinä kohtaa jäi vähän piippuun”, Välimäki sanoi puhelimitse.

Sunnuntaina Välimäki yrittää pelata samanlaista peliä. Ennen kisaa hän ilmoitti olevansa tyytyväinen, jos yltää kymmenen parhaan joukkoon.

”Jos sattuu lähtemään hyvin liikkeelle, niin miksei pystyisi taistelemaan voitosta, mutta siinä on iso pakka, joten enemmän vain sitä omaa hyvää peliä. Se on plääni”, sanoi Välimäki.

Hän pelaa päätöskierroksen ET:n nimekkäimpiin pelaajiin lukeutuvan konkarin Lee Westwoodin kanssa, joka saavutti ensimmäisen 25 ET-voitostaan jo kaksi vuotta ennen (1996) kuin Välimäki syntyi.

Hovland on takavuosilta tuttu mies Välimäelle, joka itsekin oli amatöörinä yksi maailman parhaista, kun paras sijoitus maailman amatöörirankingissa oli kymmenes. Välimäki muisteli pelanneensa norjalaisen kanssa teini-iässä muutaman kierroksen samassa ryhmässä.

”Hyvin hän on pelannut. Jos on maailmassa 15 parhaan joukossa, niin silloin kuuluukin pelata tuolla samalla tasolla. Olen kyllä seuraillut, kun hän on niittänyt menestystä jenkeissä”, Välimäki sanoi ja muisteli pelanneensa Hovlandin kanssa samassa ryhmässä viimeksi 16-vuotiaana.

Kalle Samooja pelasi kolmannen kierroksen tulokseen 71 ja jakaa 23. sijaa.

”Oli griineillä melko raskas päivä. Ei sitten mitään sisään. Siitä tilastosta löytyykin melkoinen läjä lantaa, ja se vei täysin mahdollisuuden nousulta”, Samooja sanoi tiedotteessa.

Työn ulkopuolelta turkulaisella riitti iloittavaa, sillä hänen perheensä oli kasvanut toisella pojalla.

”Poika päätti tulla vauhdilla maailmaan vähän etukädessä, vaimolta huippusuoritus. Kaikilla on siellä asiat hyvin. Tämä on näitä reissumiehenä olemisen varjopuolia, etten päässyt olemaan paikalla”, Samooja sanoi.