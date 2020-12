Wolverhamptonin synkästi päättyneen kotiottelun kruunasi vielä Joao Moutinhon ulosajo maalin jälkeen.

Vaihtomies Anwar El Ghazi iski rangaistuspotkulla voiton vierailija Aston Villalle jalkapallon Englannin Valioliigan lauantaipäivän avauspelissä Wolverhamptonissa. Maalittomaan tasapeliin jo vahvasti kääntymässä ollut ottelu sai ratkaisunsa lisäajan neljännellä minuutilla, ja draamaa lisäsivät loppuvaiheiden ulosajot.

Villa jäi vajaalle 85. minuutilla Douglas Luizin käytettyä kyynärpäätään. Wolves ei kyennyt hyödyntämään etuaan ja taipui lopulta tappioon asti Nelson Semedon rikottua John McGinniä rangaistusalueella. Wolverhamptonin synkästi päättyneen kotiottelun kruunasi vielä Joao Moutinhon ulosajo maalin jälkeen.

Valioliigakauden hyvin avannut, mutta viime peleistään lipsunut Villa nousi voitollaan 18 pisteeseen ja kahdeksannelle sijalle. Joukkue on ollut erityisen vahva vieraissa, sillä se on voittanut neljä viidestä matkapelistään. Wolvesilla on vain yksi voitto viidestä viime pelistään, ja joukkue on tasaisessa keskikastissa sijalla 12.

Lauantain alkuillan ottelussa Newcastle voitti kotiottelussaan West Bromwichin maalei 2–1.