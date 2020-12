Kimi Räikkönen kamppaili aika-ajon palovaurioisella autollaan: ”Se on, mitä on”

Kimi Räikkönen pettyi radan jälkimmäisen osan ajoonsa.

Formula ykkösten kauden viimeisen osakilpailun aika-ajo Abu Dhabissa sujui Alfa Romeo -tallin Kimi Räikköseltä melko totuttuun tapaan. Suomalainen oli 16:s, mutta tällä kertaa lisävaikeutta aika-ajoon toi palovauriot, kun auto syttyi tuleen perjantain toisissa harjoituksissa.

”Autossa on yhä paljon vaurioita”, Räikkönen sanoi Alfa Romeon mediatallenteella.

Räikkösen mukaan auto ei kuitenkaan tuntunut kovin huonolta, mutta aika-ajon ensimmäisen osion viimeinen kierros ei sujunut kovinkaan hyvin.

”Radan ensimmäinen osa oli ok, mutta osuin joihinkin kanttareisiin toisessa osassa ja se pilasi aikani. Se on, mitä on, ja meidän täytyy tehdä hyvää työtä kilpailussa”, Räikkönen totesi tiedotteessa.

Räikkösen tallikaveri Antonio Giovinazzi ylsi aika-ajojen toiseen osioon. Hän oli lopulta 14:s.

Räikkönen lähtee kilpailuun viidennestätoista ruudusta, sillä Sergio Perez, joka oli 15., sai lähtöruuturangaistuksen.

Räikkösellä on ennen kauden viimeistä osakilpailua neljä MM-pistettä ja sijoitus 16:s.