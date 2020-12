Harvassa ovat olleet kymmenen viime vuoden aikana ne suomalaiset, jotka ovat alle 25-vuotiaana nousseet yksilölajissa maailmanluokan huippu-urheilijaksi.

Helpoiten tulee mieleen hiihtäjä Iivo Niskanen, josta tuli jo 22-vuotiaana olympiavoittaja. Maailmanmestaruuden hän saavutti 25-vuotiaana.

Tähän harvalukuiseen joukkoon voi nyt laskea myös Sami Välimäen, joka on tänä vuonna tuonut raikkaan tuulahduksen suomalaiseen urheiluun.

Tuskin kukaan osasi odottaa, että 22-vuotias Välimäki saisi kokoon näin kovatasoisen tulokaskauden golfin Euroopan-kiertueella ja nousun maailman eliittiin tässä julmetun kilpaillussa yksilölajissa. Välimäki ylitti omatkin odotuksensa.

Uran ensimmäinen voitto pääkiertueella tuli viime talvena jo kuudennessa startissa, ja siitä alkoi nousu Suomen tämän hetken selvästi parhaaksi pelaajaksi.

Golf on toki taitolajina luonteeltaan sellainen, että nousu verrattain nuorena huipputasolle on mahdollista. Toisaalta kyse on hidastempoisesta pelistä, jossa henkistä lujuutta ja paineensietokykyä mitataan enemmän kuin monissa muissa lajeissa.

Tällä saralla Välimäki osoitti tulokaskaudellaan suomalaisittain jopa harvinaisia kykyjä. Kilpailujen tv-selostajat ihastelivat kauden aikana moneen otteeseen Välimäen rentoa olemusta kentällä sekä rohkeaa ja vankkaa pelaamista. Välillä toki nähtiin merkkejä pienestä turhautumisesta epäonnistumisten hetkellä, mutta nehän kuuluvat asiaan.

Golfin kiertue-elämä on oma maailmansa, joka vaatii kaikilta totuttelua. Välimäki näyttää omaksuneen talon tavat keskimääräistä helpommin.

Kun Omanin voitolla varmistui jo kauden alkutaipaleella pelioikeus seuraaviksi vuosiksi, Välimäki pystyi nauttimaan pelaamisesta ilman painetta työpaikan uusimisesta. Tosin myöhemmin koronapandemian aiheuttamat muutokset kiertueen ohjelmaan johtivat siihen, että kukaan pelaaja ei menettänyt korttiaan.

Ensi vuonna Välimäki pääsee näillä näkymin pelaamaan yhä isompiin ja arvostetumpiin kilpailuihin, joista yksi saattaa olla Tokion olympiaturnaus.

Toki pitää muistaa, että kun kyse on alati arvaamattomasta lajista, edes parhaat eivät pysty menestymään jatkuvasti.