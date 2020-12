Marko Clever lomautettiin laivalta koronatilanteen takia, nyt hän on pelannut tämän vuoden aikana 365 kierrosta golfia ja kävellyt noin 3 500 kilometriä

Innokkaan pelaajan mukaan kyse ei ole ollut ”mistään vedonlyönnistä”.

Suomessa on tänä vuonna pelattu enemmän golfia kuin koskaan aiemmin. Golfliitto kertoi kuukausi sitten, että ensimmäisen kerran ylittyi neljän miljoonan pelatun golfkierroksen raja.

Se tarkoittaa, että kun Suomessa on tänä vuonna Golfliiton jäsenseuroissa runsaat 148 000 harrastajaa, niin yhden pelaajan keskimääräinen kierrosmäärä on ollut 30:n hujakoilla.

Askolalainen Marko Clever on todennäköisesti kauimmaksi tuosta keskiarvosta yltänyt suomalainen golfin harrastaja. Lauantaina Clever pelasi kotikentällään Sea Golf Rönnäsissä tämän vuoden 365. kierroksensa.

Nyt 48-vuotias Clever on siis pelannut keskimäärin yhden kierroksen vuoden jokaista päivää kohden, vaikka niitä päiviä on toki vielä jäljellä.

Clever on ollut ennenkin huomattavasti keskimääräistä ahkerampi golfari. Vuonna 2017 hän pelasi 261 kierrosta, ja viime vuonna tuli kasaan 223 kierrosta.

Sitten alkoi vuosi 2020, ja muun muassa Cleverin Loviisassa sijaitseva kotikenttä Rönnäs oli muutamaa päivää lukuun ottamatta auki kesäviheriöille koko lumettoman talven.

Lähes jokapäiväisen pelaamisen teki mahdolliseksi se, että koronatilanteen takia laivayhtiössä työskennellyt Clever lomautettiin monien muiden tavoin.

”Juolahti mieleen, että yritän saada täyteen 300 kierrosta. Kun se tuli niin helposti (loka-marraskuun vaihteessa), niin kovensin tavoitetta, että vuoden jokaista päivää kohden tulisi yksi kierros. Se oli vain sellainen omien rajojen kokeilu. Kyse ei ole ollut mistään vedonlyönnistä”, Clever kertoi HS:lle sunnuntaina.

Clever on laskenut, että lomautuksen alettua maaliskuussa hän piti viisi välipäivää golfista siihen mennessä, kun kenttä oli joulukuun alussa ensimmäisen kerran kiinni pakkasen takia.

Tavoitteen saavuttaminen jo 12. joulukuuta tarkoittaa sitä, että monena päivänä Clever on pelannut enemmän kuin yhden kierroksen. Parhaana päivänä hän pelasi 54 reikää eli kolme täyttä kierrosta. Tämä tapahtui keskikesällä, kun valoa riitti.

Sinäkin päivänä Clever pelasi kävellen, kuten noin kymmentä golfautolla pelattua kierrosta lukuun ottamatta kaikki kierroksensa.

”Kyllä silloin illalla saunan jälkeen nukkumatti tuli helposti.”

Yhden kierroksen aikana kävellään yleensä vajaat kymmenen kilometriä. Clever on siis patikoinut tänä vuonna golfkentillä karkeasti arvioiden noin 3 500 kilometriä.

Suunnilleen sama matka kertyisi, jos hän kävelisi kotoaan Askolasta Suomen pohjoisimpaan kolkkaan Nuorgamiin, sieltä takaisin ja uudelleen Rovaniemen pohjoispuolelle.

”Kahden ja puolen kierroksen päiviä olen pelannut tosi paljon”, Clever sanoi.

Noista 365 kierroksesta Clever on pelannut 311 kotikentällä ja muilla kentillä siis 54. Clever pitää tarkkaa kirjaa peleistään. Tilastojen mukaan kierroskeskiarvo on 89,1.

Golfia Clever on pelannut syksystä 2012 lähtien, ja hänen tasoituksensa on nyt 14,4.

Tänä vuonna hän ei ole tehnyt hole-in-onea, vaikka par-kolmosilla yrityksiä on ollut noin 1 500. Aiemmin hän on tehnyt kolme holaria, jotka kaikki ovat syntyneet kotikentällä.

Moni on kuulemma jo kysynyt Cleveriltä, mikä on seuraava tavoite, kun vuotta on vielä kaksi ja puoli viikkoa jäljellä.

”Olen ajatellut, että saisin sen 370 täyteen.”