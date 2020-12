Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat ja muut ryhmät ovat vastustaneet vuosikymmeniä alkuperäiskansojen nimien ja kuvastojen käyttämistä urheilussa.

Vuosien protestointi on johtamassa siihen, että baseball-seura Cleveland Indians on muuttamassa nimensä, kertoo New York Times -lehti. Nimeä on pitkään kritisoitu rasistiseksi.

Lehden lähteiden mukaan seura on ilmoittamassa piakkoin nimen muuttamisesta. Yksi lähteistä sanoi, että MLB-liigan seura pitää nimensä ennallaan vielä kaudella 2021, ja muutos tapahtuisi kaudeksi 2022.

Nimenmuutos ei käy käden käänteessä, sillä siihen liittyy logistisia haasteita alkaen varustevalmistajien kanssa tehtävästä työstä.

Clevelandin baseballjoukkue on tunnettu Indians-nimellä vuodesta 1915 alkaen. Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat ja muut ryhmät ovat vastustaneet vuosikymmeniä alkuperäiskansojen nimien ja kuvastojen käyttämistä urheilussa. Sitä pidetään alentavana ja rasistisena.

Nimenvaihdosta puolusteltiin ja kehuttiin sosiaalisessa mediassa, mutta kaikille se ei kelpaa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan nimenvaihdoksessa on kyse cancel-kultturista.