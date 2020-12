Välimäkeä korkeammalle on suomalaismiehistä vuosien saatossa sijoittunut vain Mikko Ilonen, joka oli 2014 parhaimmillaan 37:s.

Sami Välimäki on Suomen tämän hetken ykkösgolfari.­

Sami Välimäki, 22, nousi maanantaina julkaistulla golfin miesten maailmanlistalla sijalle 70, kun hänen edellisen viikon sijansa oli 85:s.

Välimäkeä korkeammalle on suomalaismiehistä vuosien saatossa sijoittunut vain Mikko Ilonen, joka oli 2014 parhaimmillaan 37:s. Ilonen on jo lopettanut ammattilaisuransa.

Välimäki teki tulokaskaudellaan suomalaista golfhistoriaa miesten Euroopan-kiertueella. Välimäki päätyi kiertueen Race to Dubai -arvolistalla 11:nneksi, mikä on suomalaisten kaikkien aikojen paras noteeraus.

Sijoitus sinetöityi sunnuntaina, kun Välimäki oli finaalikilpailussa Dubaissa jaetulla viidennellä sijalla.

Miesten maailmanlistan kärjessä on Yhdysvaltain Dustin Johnson. Suomalaisista toiseksi korkeimmalla on Kalle Samooja, jonka sijoitus on 165:s.