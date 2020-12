Vuoden urheilija julkistetaan 14. tammikuuta Urheilugaalassa.

Vuoden urheilija julkistetaan jälleen ensi tammikuussa Urheilugaalassa. Urheilutoimittajien liitto julkisti maanantaina viidentoista urheilijan listan, josta liiton jäsenet äänestävät Vuoden urheilijan. Lisäksi jokainen äänestäjä voi valita yhden omavalintaisen ehdokkaan.

Jokainen äänestäjä voi valita listalta 5–10 urheilijaa, jotka he laittavat paremmuusjärjestykseen.

Viidestätoista ehdokkaasta vain kolme on naisia. He ovat uimari Ida Hulkko, yleisurheilija Annimari Korte ja ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen. Esimerkiksi naisten jalkapallomaajoukkueesta mukaan ei mahtunut yhtään pelaajaa. Vähintään EM-jatkokarsintapaikan varmistanut Helmarit on mukana Vuoden joukkue -äänestyksessä.

Muut ehdokkaat ovat jääkiekkoilija Sebastian Aho, F1-kuljettaja Valtteri Bottas, jääkiekkoilija Miro Heiskanen, jalkapalloilija Lukas Hradecky, jalkapalloilija Glen Kamara, moukarinheittäjä Aaron Kangas, jääpalloilija Tuomas Määttä, hiihtäjä Iivo Niskanen, pituushyppääjä Kristian Pulli, tennispelaaja Emil Ruusuvuori, ratakelaaja Leo-Pekka Tähti ja golffari Sami Välimäki.

Koronaviruspandemian värittämän vuoden takia arvokisoja ei juuri järjestetty eikä siten listalla ole muun muassa maailman- tai Euroopan mestareita. Ilman maailmanmestareita Suomessa ei kuitenkaan jääty, sillä muun muassa Lasse Kurvinen ajoi moottoripyöräilyn flat trackin maailmanmestariksi.

Koronavuoden myötä lista on myös suppeampi kuin viime vuonna, jolloin ensimmäisen kerran äänestys tehtiin karsitun listan perusteella. Tuolloin ehdokkaita oli 25, joista yksitoista oli naisia. Vuoden urheilijaksi valittiin jalkapalloilija Teemu Pukki.

Vuoden joukkueeksi ovat ehdolla Helmareiden lisäksi ampumaurheilun ilma-aseiden EM-pronssijoukkue (liikkuva maali), Veikkausliigan mestarijoukkue HJK, jalkapallon A-maajoukkue ja muodostelmaluistelun junioreiden MM-kultaa voittanut Helsingin taitoluisteluklubin Team Fintastic.

Vuoden valmentajaksi ovat ehdolla uimari Ida Hulkon valmentaja Jere Jännes, miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva, moukarinheittäjä Aaron Kankaan valmentaja Jarmo Kangas, HJK:n päävalmentaja Toni Koskela ja naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Anna Signeul.