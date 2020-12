Arsenal on vajonnut Valioliigassa sijalle 15.

Jalkapallon Valioliigassa pelaava Arsenal on ajautunut melkoiseen kurimukseen. Vielä kesällä joukkue valloitti Englannin cupin, mutta Valioliigan syyskaudella joukkue on tehnyt liudan ennätyksiä, joita seuran kannattajat nyt kauhistelevat.

BBC listasi Arsenalin syksyn ”saavutuksia”:

Kun Arsenal hävisi sunnuntaina kotiottelunsa Burnleylle 0–1, se oli ensimmäinen kerta 61 vuoteen, kun joukkue on hävinnyt neljä kotiotteluaan peräkkäin.

Arsenal on nyt pelannut 12 tuntia ja 32 minuuttia ilman pelitilannemaalia. Muutamat maalit tänä aikana ovat syntyneet rangaistuspotkusta tai muusta erikoistilanteesta.

Arsenal on nyt pelannut Valioliigassa 12 ottelua, joista se on voittanut neljä ja pelannut yhden tasapelin. Se on seuran huonoin kauden alku sitten kauden 1974–1975, jolloin 12 ottelun jälkeen oli kasassa kaksi voittoa ja kolme tasapeliä.

Arsenal on tehnyt tällä kaudella Valioliigassa kymmenen maalia. Täytyy mennä kauteen 1981–1982, jotta päästään pienempään lukuun: silloin 12 ottelun jälkeen oli koossa kahdeksan maalia.

Sen jälkeen kun Mikel Arteta tuli joukkueen päävalmentajaksi viime vuoden joulukuussa, Arsenalin pelaajat ovat saaneet kuusi punaista korttia eli ulosajoa. Se on tuplasti enemmän kuin millään muulla Valioliigan joukkueella.

Arsenalin seuraava mahdollisuus puhdistaa kilpeään on jo keskiviikkona, jolloin se kohtaa Valioliigassa Southamptonin kotikentällään. Vielä sunnuntaina Lontoossa pelattaviin otteluihin sai ottaa 2 000 katsojaa, mutta Lontoon alueen koronatilanteen heikentymisen takia keskiviikkona palataan tyhjille katsomoille pelaamiseen.

Sunnuntain Burnley-ottelussa tv-kuvaan osui Arsenalin kannattaja, jonka reaktio oli paljon puhuva. Hän siirsi kasvomaskinsa siten, että se peitti myös silmät. Tempaus on levinnyt sosiaalisessa mediassa.