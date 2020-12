Sanna Nuutinen on haaveillut golfin olympiapaikasta lukiosta lähtien. Nyt unelma on lähellä toteutua.

Kun helsinkiläinen Sanna Nuutinen oli nouseva golfinpelaaja runsaat kymmenen vuotta sitten Mäkelänrinteen urheilulukiossa, hän sai kuulla kutkuttavan uutisen omasta lajistaan: golfista oli tulossa uudelleen olympialaji.

”Tein silloin jo päiväkirjamerkinnän, että sinne”, Nuutinen sanoo.

Siitä lähtien pääsy olympialaisiin on ollut Nuutiselle kirkas ja tärkeä tavoite. Nyt sen toteutuminen näyttää hyvin realistiselta, jos Tokion olympialaiset pystytään järjestämään ensi kesänä.

Nuutisella, 29, on takanaan uran paras kausi, ja hän on maailmanlistalla Matilda Castrenin perässä toiseksi paras suomalainen. Kaksikko on vankasti kiinni Suomen kahdessa paikassa golfin olympiaturnaukseen.

Kun Nuutinen kertoo, miten laaja-alaisesti hän on kiinnostunut urheilusta, hänellä luulisi olevan valmiudet ottaa kaikki irti pääsystä Suomen olympiajoukkueeseen.

”Olen tosi urheiluhullu ihminen ja rakastan seurata kaikkea urheilua. Elän ja hengitän sporttia. Olen lapsesta lähtien katsonut aina olympialaisia telkkarista, jokaista lajia niin paljon kuin olen kerennyt. Jos sinne pääsee itse, niin totta kai se on iso juttu muutenkin kuin golfillisesti.”

Sanna Nuutinen sijoittui Euroopan-kiertueen rankingissa viidenneksi ja otti nimiinsä kaikkien aikojen parhaan suomalaissijoituksen­

Nuutinen sanoo seuraavansa muita lajeja jopa innokkaammin kuin golfia. Suosikkeihin kuuluvat muun muassa jääkiekko, koripallo ja tennis.

”Olen suuri tennisfani.”

Nuutinen lukee ja katsoo erittäin mielellään eri lajien urheilijoiden henkilökuvia ja haastatteluita. Lisäksi hän lukee huippu-urheilijoista kertovia kirjoja. Tähän hänellä on lähestymistapa, jollaista luultavasti kovin monella muulla ei ole.

”Katson niitä aina vähän urheilupsykologian linssien läpi, mitä jengillä liikkuu päässä. Tykkään analysoida ihmisiä. Varsinkin kaikenlaisiin vastoinkäymisiin ja onnistumisiin pystyy samaistumaan.”

Siihen on erityinen syy, että Nuutista kiehtoo urheilijoiden analysoiminen. Hän opiskeli urheilustipendillä neljä vuotta Yhdysvalloissa Texasin kristillisessä yliopistossa ja suoritti siellä tutkinnon pääaineenaan urheilupsykologia.

Myöhemmin hän on kirjoittanut suomalaisiin golfmedioihin kolumneja ja blogeja urheilupsykologian näkökulmasta.

Koulutustaan Nuutinen ei ole kuitenkaan tietoisesti hyödyntänyt omassa pelaamisessaan.

”Golfsuoritushan on sellainen, että siinä haluaa olla ajattelematta. Jos ylianalysoi, vahingoittaa omaa suoritusta.”

Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Nuutinen soveltaisi ja yhdistelisi saamiaan oppeja sopivissa tilanteissa.

”Seuraan urheilupsykologian alaa ja näen kaiken niiden urheilupsykologin linssien läpi. Nyt vanhemmalla iällä sitä on pystynyt hyödyntämään kaikella saadulla tiedolla ja kokemuksella.”

Huippugolfissa useimmat pelaajat käyttävät mentaalivalmentajan apua. Tähän joukkoon kuluu Nuutinenkin. ”Välillä on pakko päästä sylkemään jollekin asiat. ”

Nuutinen sanoo pystyvänsä purkamaan ”keittiöpsykologian” hengessä mieltään myös fysiikkavalmentajansa Jesse Talikan seurassa.

”Jokaisen koutsin rooliin kuuluu olla myös henkinen valmentaja.”

Kun oma pelaajaura joskus päättyy, Nuutinen näkee itsensä tekemässä töitä urheilupsykologian parissa.

”Tiedän ihan liikaa siitä aiheesta omien kokemuksien kautta. Olen oikeasti elänyt ne kaikki tunteet, joita voi tulla, itkut, surut ja onnen kyyneleet. Jos sille alalle päädyn, näkisin sen olevan vahvuuteni. Olisi tyhmää jättää se käyttämättä.”

Sanna Nuutinen kertoo kuulleensa ”tosi hyviä juttuja” Euroopan-kiertueen ensi vuoden kilpailukalenterista. Muutama vuosi sitten kiertue oli kriisissä, kun kilpailuja oli hyvin vähän.­

Nuutisen urheilu-ura on edennyt hyvin suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti sen jälkeen, kun into golfiin syttyi.

”Vanhemmat oikeastaan vähän painostivat minut 11-vuotiaana golfin pariin, koska he halusivat perheelle yhteisen harrastuksen. Silloin minulla oli heppatyttövaihe menossa. Tykkäsin käydä talleilla ja ratsastaa. Vanhemmat sanoivat vähän siihen tapaan, että jos haluat käydä talleilla, niin käyt myös golftreeneissä.”

Nuutinen muistaa menneensä aluksi golfharjoituksiin hieman väkisin, mutta melko pian hän rupesi kilpailemaan juniorikisoissa.

”Pärjäsin siellä ja voitinkin joitain kisoja. Tajusin, että olen ihan hyvä, ja sitten rakastuin tässä lajissa itsensä kehittämiseen. Näin, että pärjään, kun treenaan. Siitä tykkään tänä päivänäkin. Haluan kehittyä ja nautin uuden oppimisesta.”

Alkuvaiheessa Nuutinen opetteli golfia Vantaalla Hiekkaharju Golfissa, jossa hänen isänsä toimi juniorivalmentajana. Sittemmin hän vaihtoi toiselle vantaalaiselle kentälle Keimolaan.

Isän jälkeen Nuutisen valmentajana toimi pitkään Markku Louhio, joka on valmentanut myös miesten Euroopan-kiertueella pelaavaa Mikko Korhosta.

”Olen edelleen tosi kiitollinen Markulle siitä, mitä olen puttaamisesta oppinut. Olen ihan ok puttaaja.”

Yläkoulussa Nuutiselle oli selvää, että hän haluaa päästä Mäkelänrinteen urheilulukioon.

”Märsky on ollut tosi iso vaikuttaja elämässäni ja urallani. Edelleen lähimmät ystäväni ovat lukiokavereita. Märsky oli minulle todella tärkeä ja rakas paikka, koska siellä oli urheiluhenkistä porukkaa.”

Lukiossa Nuutiselle kävi selväksi, että seuraavaksi hän haluaa pelata ja opiskella collegessa Yhdysvalloissa.

”Yliopistossa minulle oli selvää, että ryhdyn ammattilaiseksi.”

Vuonna 2014 alkanut ammattilaisura on nyt mukavassa nosteessa. Kahden viime vuoden aikana Nuutinen on parantanut tasoaan selvästi. Päättyneellä kaudella hän sijoittui Euroopan-kiertueella parhaimmillaan kaksi kertaa kolmanneksi ja kaikkiaan viisi kertaa kymmenen parhaan joukkoon.

Kiertueen rankingissa hän sijoittui viidenneksi ja otti nimiinsä kaikkien aikojen parhaan suomalaissijoituksen, joka oli ollut 16 vuotta nyt jo pelaajauransa lopettaneen Minea Blomqvist-Kakon hallussa.

”Olen tosi tyytyväinen kauteen. Kevät oli epävarmaa aikaa, kun ei tiennyt, jatkuvatko kisat ja montako niitä tulee. Totuin korona-arkeen ja otin siitä kaiken ilon irti. Sain olla Suomessa, täällä pääsi hyvin treenaamaan ja valmentaja oli läsnä joka viikko. Se oli oikeastaan hyvä minun kannaltani.”

Nuutinen keskittyi kehittämään lyöntitekniikkaansa. Hän on hieman toisinajattelija suhteessa golfin vanhaan fraasiin siitä, että lähipeli ratkaisee.

”Pallonlyöminen on ainakin omalla kohdalla pelin ehdottomasti tärkein osa-alue. Jos avaukset ja rautapelaaminen ovat kunnossa, silloin pystyy viikosta toiseen pelaamaan tasaisesti hyviä tuloksia. Jos ollaan pelkästään putin ja chipin varassa niin, että koko ajan joutuu pelastamaan pareja, niin en näe sen toimivan pitkällä aikavälillä, vaikka onhan sekin tapa pelata.”

”Kaikki ylimääräinen vääntyily ja kääntyily on yritetty saada pois ja tehdä svingistä kaunis ja sulava”, Sanna Nuutinen sanoo.­

Nuutinen on tehnyt pitkäjänteistä svingiremonttia siitä lähtien, kun hän siirtyi vuonna 2017 David da Silvan valmennukseen.

”Ensimmäisiä oikeasti hyviä tuloksia alkoi tulla vuosi sitten, ja silloin otin suurimman harppauksen urallani. Tämä vuosi oli siihen verrattuna vielä parannusta. Uuden opettelussa meni karkeasti pari vuotta, ennen kuin se rupesi näkymään kilpailutuloksissa.”

Kokonaisuutena muutoksessa on ollut Nuutisen mukaan kyse siitä, että svingistä on yritetty tehdä mahdollisimman yksinkertainen.

”Kaikki ylimääräinen vääntyily ja kääntyily on yritetty saada pois ja tehdä svingistä kaunis ja sulava.”

Nuutisen mukaan hänen mailansa liikerata on nyt lähes päinvastainen kuin ennen. Kun mailanlapa kulki svingissä ennen niin sanotusti sisältä ulos, niin nyt se liikkuu aavistuksen ulkoa sisään.

”Peruskierteeni on nyt pieni fade, kun se ennen oli draw. Siinä minulla on vielä työstettävää, mutta se on mullistanut aika paljon.”

Nuutinen arvioi kehittyneensä myös lyöntien niin sanotussa muokkaamisessa eli esimerkiksi erilaisten kierteiden lyömisessä.

”Haluan kehittää itseäni niin, että pystyn tekemään pallolle ihan mitä huvittaa. Se kiinnostaa enemmän kuin sijoitus rankingissa. Tiedän, että jos onnistun siinä, tulokset tulevat itsestään.”

Tasonnostoon Nuutinen näkee päällimmäiseksi syyksi sen, että hän pitää itseään todella kovana harjoittelijana.

”Minulle on ollut aina selvää, että pitää olla kovat harjoitusmäärät. Jos haluaa huipulle, on treenattava kahdeksan tuntia päivässä, eikä se ole minulle mikään ongelma. Harjoittelen kuin hullu.”

Toisena avainasiana Nuutinen pitää sitä, että hänellä on ympärillään oikeat ihmiset.

”Valmentajien läsnäolo tuo paljon laatua harjoitteluun. Heillä on selkeä visio, minne haluamme.”

” ”Unelmani on olympiamitalin lisäksi major-voitto.”

Yksi Nuutisen kilpailullinen tavoite tälle kaudelle oli päästä Euroopan-kiertueen rankingissa viiden parhaan joukkoon, koska se olisi tuonut paikan maailman ykköskiertueen, Yhdysvalloissa pääasiassa toimivan LPGA:n karsintafinaaliin.

Tavoite toteutui, mutta pandemian takia LPGA-kiertueelle ei järjestetä karsintoja.

”Ensi vuonna pitää ottaa sama tavoite. LPGA on minulle pidemmän tähtäimen tavoite. Haluan nousta maailmanlistalla top 50:een ja päästä pelaamaan major-kisoja. Unelmani on olympiamitalin lisäksi major-voitto. Pääsy majoreihin edellyttää käytännössä pelaamista LPGA:lla.”