Heikki Vanhatalo hoitaa 120 lehmän lypsykarjatilaansa Siikaisissa ja käyttää kaiken vapaa-aikansa salibandyyn. Veljensä Eeron hän sai aikanaan puhuttua mukanaan Karhuihin, jonka johtavaksi pelaajaksi hän on sittemmin noussut. ”Olemme olleet pienestä saakka meneviä poikia.”

Siikainen.

”Odotas ihan hetki, pistän traktorin seis. Olen tässä kyntöpellolla niin ei oikein kuulu kunnolla.”

Ei ihan perinteinen vastaus puhelimeen salibandypelaajalta, mutta sellainenkin Heikki Vanhatalo on. Toki hän on myös lypsykarjatilan isäntä Siikaisissa, jossa hän pyörittää veljensä Juhon kanssa vuonna 1662 perustettua sukutilaa.

Vanhatalojen tila tuottaa vuodessa yli miljoonaa litraa maitoa Satamaidon tarpeisiin. Lypsykarjatilalla on 120 lehmää ja lisäksi nuorta karjaa vielä sata silmäparia lisää.

Heikki osti tilan yhdessä veljensä Juhon kanssa alaa vaihtaneelta isältään vuonna 2017. Vanhatalojen lapsikatraaseen kuuluvat Heikin ja Juhon lisäksi Eero, Antti ja Laura, jonka mies vastaa nykyään Koivuniemen Herra -tilan pyörittämisestä Merikarvialla.

Vanhatalon veljessarjasta kaikki muut paitsi Juho ovat pelanneet porilaisseura Karhuissa salibandya. Hänen ykköslajinsa oli jääkiekko.

”Kaikki me olemme olleet pienestä saakka meneviä poikia. Pelailimme paljon keskenämme ja suvun lasten kanssa pihapelejä”, Eero Vanhatalo kertoo.

Maalivahtina palloja torjuva Antti pelaa nykyään salibandyn Suomi-sarjaa Porvoon Palloseurassa.

Kulunut lattia kertoo, että Vanhatalon veljekset Heikki (vasemmalla) ja Eero ovat pelanneet sählyä sisällä pikku pojasta lähtien. Taulutkin ovat ottaneet osumaa.­

Lapsuuden sählypelit näkyvät pirtin lattiassa.­

Eero ja Heikki ovat edelleen Karhujen miehiä. Eero kantaa kapteenin nauhaa käsivarressaan jo toista kautta ja on joukkueen tehomiehiä. Karjatilalla hän käy lähinnä vain kiireapuna.

”Eero on veljenä hyvä ja reilu. Hän tulee aina paikalle apuihin, kun soitan ja pyydän töihin”, Heikki Vanhatalo kuvailee pikkuveljeään.

Karhuihin he löysivät useamman mutkan kautta. Nykyisinkin joukkueessa pelaavan Tomi Jerkun isä Reijo näki Heikin aikanaan jäällä ja kysyi pysyisikö tällä salibandymailakin kädessä.

Ajatus kiehtoi Siikaisten Sisussa sählyä pelannutta Heikkiä, mutta 16-vuotiaana piti vielä keksiä, miten pääsee käymään harjoituksissa Porissa.

”Sain junailtua hommat niin, että jäin koulupäivän jälkeen lukion taksista kasitien varteen ja hyppäsin siitä Poriin menevään bussiin. Takaisin pääsin linja-autolla, joka ajoi Porista Merikarvian Tuorilaan. Näin sain myytyä vanhemmilleni ajatuksen, ettei heidän tarvinnut kuin hakea minut Merikarvialta kotiin”, Heikki naureskelee.

Kaksi vuotta myöhemmin Heikki sai ajokortin ja pystyi ottamaan pikkuveljensä Eeron mukaan harjoituksiin. Heikki muistaa kysyneensä Karhujen silloiselta puheenjohtajalta J-P Sundelinilta, voisiko hänen pikkuveljensä Eerokin tulla A- ja B-nuorten yhteisharjoituksiin kokeilemaan taitojaan, vaikka oli vasta C-juniori-ikäinen.

”Sundelin kysyi, onko pikkuveljesi hyvä pelaamaan. Vastasin, etten tiedä, mutta on hän ainakin minua parempi.”

Eikä kuvaus tainnut mennä ihan metsään. Eero Vanhatalo teki viime kaudella Divarissa 25 pelissä 27 maalia ja 48 tehopistettä. Tällä kaudella maaliverkko on heilunut jo 12 kertaa 14 otteluun.

”Eeron suoritustaso on noussut sen jälkeen, kun hänet nostettiin kapteeniksi. Hänellä on asennepuoli aina täysi sata, ei anna kentällä periksi missään tilanteessa ja hän pystyy potkimaan muitakin eteenpäin esimerkillään, kehuu Karhujen päävalmentaja Pekka Nylund.

Heikki Vanhatalo Karhujen ottelussa.­

Heikin vahvuudet ovat kamppailupelaamisessa ja fysiikassa. Nylund kuvailee pelaajaansa luonnostaan vahvaksi, jota ei päihitetä kaksinkamppailuissa.

”Talikkoa tulee heiluteltua ja fyysistäkin hommaa tehtyä, vaikka suurimman osan töistä pystyy nykyään tekemään koneellisin voimin”, Heikki kertoo.

Hän oli pois kaukaloista kaudet 2015–2019, mutta palasi vuosi sitten syksyllä kokoonpanoon, kun Nylund alkoi houkutella hyökkääjää takaisin miehistöön.

Viime kausi toi Heikille tehot 4+3, mutta tällä kaudella hän on ollut rotaatiopelaajana eikä ole saanut pistetiliään vielä auki. Pelipaikka on vaihdellut kolmos- ja nelosketjun vasemman laitahyökkääjän sekä vilttimiehen välillä.

Salibandy on hänelle työkiireistä huolimatta tärkeää vastapainoa karjatilan töille.

”Kaikki se vähäinen vapaa-aika, mitä minulla on, menee salibandyyn. Treenipäivinä pyrin saamaan työt pakettiin ennen harjoituksia, mutta välillä pitää jatkaa töitä vielä harjoitustenkin jälkeen. Kilpailuhenkisenä ja sosiaalisena kaverina joukkueurheilu on minulle kuitenkin erittäin tärkeää ja haaveilen vielä pelaamisesta liigassa”, Heikki sanoo.

Ruokinta-aika. Heikki Vanhatalo on tottunut navettatöihin.­

Eniten työ on verottanut kesäharjoittelua. Silloin töissä on kovimmat kiireet, eikä aikaa sen paremmin kuin voimiakaan tahdo jäädä enää treenaamiselle. Työtunnit venyvät usein yli kaikkien suositusten.

”Niin ollaan täällä puhuttu, että kesäisin työajan laskeminen kannattaa lopettaa kymmenen tunnin jälkeen”, naurahtaa Heikki, jonka palkkalistoilla töitä tekee myös äiti Sari.

Heikin työnkuvaan kuuluu muun muassa eläinten ruokinta ja hoitaminen. Vasikoita tilalla syntyy keskimäärin joka kolmas päivä, ja kun siihen lisää peltotyöt, alkaa päivällä olla mittaa.

”Tämä on kutsumusammatti, joka on tuntunut aina omalta. Ja nyt on muuten minun aikanani ensimmäinen vuosi, kun joulukuussakin vielä kynnetään peltoa.”

Eeron työt ovat nykyään Porissa. Tai olivat, sillä hän oli työpaikallaan yksi niistä, joita korona kouraisi. Hän teki varastomiehenä viimeisen työpäivänsä keskiviikkona.

Suvun talkoohenkeä ja Vanhatalojen avuliaisuutta kuvaa hyvin se, että Eero lupautui ensimmäisenä työttömyyspäivänään siskonsa miehen avuksi Merikarvialle aidanrakennuspuuhiin.

”Kaikki me veljekset olemme aika samanlaisia. Toisillemme äkkipikaisia, mutta aina tekemässä kaikkemme, että toisella on kaikki hyvin”, Eero kuvailee.

Vanhatalon veljekset Heikki (vasemmalla) ja Eero tekevät tilalla töitä yhdessä.­