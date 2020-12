Etuoikeutettu tausta selittää ehkä osaltaan sitä, miksi urheilun piiristä on alkanut kuulua suunnitelmia ja ehdotuksia siitä, että huippu-urheilijat voisivat saada koronarokotukset ennen monia muita, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

UAE Team Emiratesin Diego Ulissi joukkuetovereineen Italian ympäriajojen palkintojenjaossa 23. lokakuuta. Pyöräilytalli on vihjaillut, että tallin urheilijat saisivat rokotukset jo tammikuussa.­

Pitävätkö huippu-urheilijat itseään niin tärkeinä, että ajattelevat koronarokotusten kuuluvan heille ennen muita? Näyttää siltä, että osa heistä pitää tai ainakin heitä hyödyntävät organisaatiot pitävät. Eikä siitä pitäisi yllättyä, vaikka se härskiltä vaikuttaakin.

Jonossa etuilijoita ei kuitenkaan koskaan katsota suopeasti.

Huippu-urheilu on monella tapaa etuoikeutettu elämänalue. Se on käynyt selväksi koronapandemian aikana. Huippu-urheilijat ovat päässeet muita nopeammin koronavirustesteihin, he ovat saaneet poikkeusluvalla matkustaa ryhminä maasta toiseen rajoituksista huolimatta.

”Kupliinsa” eristäytyneinä ja huippu-urheilijoille on myös taattu mahdollisuus harjoittaa elinkeinoaan toisin kuin monille muille elinkeinonharjoittajille pandemian aikana.

Etuoikeutettu tausta selittää ehkä osaltaan sitä, miksi urheilun piiristä on alkanut kuulua suunnitelmia ja ehdotuksia siitä, että huippu-urheilijat voisivat saada koronarokotukset ennen monia muita.

Suomen olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen kertoi viime viikolla HS:lle, että olympiakomitea on keskustellut viranomaisten kanssa siitä, voisivatko arvokisoihin lähtevät maajoukkueurheilijat saada rokotteen aiemmassa vaiheessa rokotusjärjestystä. Valtonen totesi myös, että tällä haavaa lääketieteellinen peruste määrää järjestyksen.

Maailmalla maantiepyöräilyn huipputallin UAE Team Emiratesin omistaja väitti, että hänen koko joukkueensa saa koronarokotteen tammikuun leirillä.

Pohjois-Amerikassa jääkiekkoliiga NHL on tiettävästi kiinnostunut saamaan rokotteen heti, kun sitä on yksityisten tahojen mahdollista ostaa. Kun etuiluhalusta syntyi porua, asiasta kertonut toimittaja tarkensi, että sisäpiirilähteen mukaan NHL ei kuitenkaan missään nimessä aio hypätä jonon ohi.

NHL:ssä on hyvässä muistissa, millainen kritiikkivyöry kohtasi Calgary Flamesia, joka sai sikainfluenssarokotukset jonon ohi vuonna 2009 ennen riskiryhmäläisiä.

Jyväskylän liikuntatieteellisen tiedekunnan professorin Hannu Itkosen mukaan urheilupiirit voivat ajatella olevansa etuoikeutettuja, koska tuovat menestystä maille, joukkueille ja seuroille. Rokotukset mahdollistaisivat kilpailut ja markkinavetoisen urheilun, jota korona on lyönyt kovaa.

”Resursseja optimoidessaan urheiluorganisaatiot ovat päättäneet tunnustella rokotusasiaakin. Kansanterveydellisiä tai yhteiskunnan kokonaistoimivuuteen liittyviä perusteita urheilupiirien on hankala esittää”, Hannu Itkonen sanoo.

”Vielä on mainittava sekin, että urheilijoiden suhteen voidaan puhua fyysisestä pääomasta. Fyysisen pääoman eli suorituskyvyn ylläpitäminen on nykyurheilussa lukuisien eri toimijoiden haaste. Huipputulokset syntyvät useiden ammattilaisten myötävaikutuksella kaikki mahdolliset keinot – tässä tapauksessa rokotuksetkin – käyttäen.”

Urheilijoiden fyysinen pääoma on tietenkin vaarassa pandemian aikana. Mutta yhtä lailla fyysistä pääomaa on monilla muillakin työntekijöillä: kulttuurialan työntekijöillä, opettajilla, mediatyöntekijöillä tai miksei vaikkapa poliitikoilla. Urheilijat eivät myöskään kuulu oletusarvoisesti riskiryhmään.

Filosofi Frank Martelan mukaan rokotusjärjestyksen pohtiminen on ensisijaisesti priorisointikysymys.

”Sitten kun sairaanhoitajat, lääkärit ja keskeiset riskiryhmät on rokotettu, niin miksei sen jälkeen voisi käydä keskustelua siitä, mitkä muut ryhmät olisi hyvä rokottaa alkupäässä.”

Toisaalta huippu-urheilijat ovat jo osoittaneet pystyvänsä suojautumaan ”kuplilla” tartunnoilta, joten miksi he eivät voisi jatkaa suojautumista jo olemassa olevansa etuoikeuden avulla.

Kun muuta yhteiskuntaa kuritetaan yhä rajoituksilla, on ehkä urheilijoiden sosiaalisen pääoman kannalta riskialtista vaatia samaan aikaan lisää etuoikeuksia.