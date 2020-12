Guardiolan mukaan Arsenalilla ei voisi olla Artetaa parempaa päävalmentajaa johtamaan seuraa tänä ja ensi vuonna.

Manchester Cityn päävalmentaja Pep Guardiola tukee entistä apuvalmentajaansa, Arsenalin nykyistä päävalmentajaa Mikel Artetaa siitä huolimatta, että Arsenal on aloittanut kautensa heikosti.

Arsenalin kauden alku on seuran huonoin lähes 40 vuoteen. Lontoolaisseuralla on vain 13 pistettä kahdestatoista ottelusta, ja paine päävalmentaja Artetaa kohtaa kasvaa ottelu ottelulta.

Arteta sai päävalmentajan tehtävän Arsenalissa viime vuoden joulukuussa. Sitä ennen hän oli Cityn apuvalmentajana Guardiolan alaisuudessa voittamassa kahta Valioliigan mestaruutta, Englannin cupia ja kahta liigacupia.

”Arsenalilla ei ole parempaa päävalmentajaa, joka voisi johtaa seuraa tänä vuonna ja ensi vuonna”, Guardiola sanoi lehdistötilaisuudessa ennen Cityn kotiottelua West Bromwich Albionia vastaan.

”Minun ei tarvitse antaa hänelle tukeani julkisesti, koska hänellä on jo tukeni. Hän on yksi parhammista valmentajista, jonka kanssa olen työskennellyt ja joita olen nähnyt. Olen melko varma siitä, että hän kääntää seuran kurssin ja saa tuloksia, kuten kaikki odottavat. Kun seuralla on takanaan huono ajanjakso, se tarvitsee aikaa.”

Guardiolan mukaan hänellä ei olisi epäilystäkään Artetan kyvyistä, jos hän itse olisi Arsenalin johtokunnassa.

Arsenalin tekninen johtaja Edu sanoi, että Arteta on oikealla kurssilla ja ennusti valoisaa tulevaisuutta, joka ei ole voittanut Valioliigan mestaruutta sitten vuoden 2004.

”Mikel tekee loistavaa työtä”, Edu sanoi.

”On normaalia tarkastella tuloksia. Mutta minä voin nähdä tulevaisuuden, johon olemme matkalla ja sen tavan, jolla rakennamme asioita arjessa. Näen suuren ja kauniin tulevaisuuden. On todella outoa sanoa niin tällä hetkellä, mutta totta puhuakseni, niin minä sen näen.”

Lähde: Reuters.