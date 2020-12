Ruotsin rallin tilalle on haussa korvaava MM-ralli.

Koronaviruspandemia typisti ralliautoilun tämän vuoden MM-sarjan vain seitsemän kisan mittaiseksi, ja tiistaina MM-sarja kertoi ensi kautta koskevasta takaiskusta. Helmikuussa kauden toisena MM-osakilpailuna ajettavaksi aiottu Ruotsin ralli on peruttu Värmlannin alueen tiukkojen koronarajoitusten takia.

WRC ja FIA ovat neuvottelemassa korvaavan rallin saamisesta Ruotsin rallin tilalle. Yksi mahdollinen korvaaja olisi Rovaniemen ympäristössä ajettava Arctic Lapland Rally eli perinteinen Tunturiralli. Jyväskylän MM-rallin kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen kertoi MTV Urheilulle, että Suomeen on oltu yhteydessä.

”Olemme luvanneet selvittää, onko se mahdollista. Aikataulu on melko tiukka, tässä on joulut välissä ja muuta. Katsotaan. Hyvin pitkälti tällainen tapahtuma on kiinni siitä, missä sitä ylipäätään tehdään, saadaanko porukkaa tekemään ja miten kaikki viranomaislupapuolet saadaan tällaisella aikataululla vietyä läpi”, Tarkiainen sanoi.

”Katsotaan nyt rauhassa, ja tehdään päätöksiä sitä mukaa, kun asiat ovat sillä mallilla, että pystytään niitä tekemään.”

Arctic Lapland Rallyn järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Heikki Poranen ei ottanut asiaan kantaa.

”Tämä aukesi vasta tänään, kun Ruotsi perui. AKK tiedottaa tästä asiasta”, Poranen sanoi HS:lle.

Arctic Lapland Rallyn ajankohta on 14.–16. tammikuuta, mutta jos se muuttuisi MM-ralliksi, ajankohta pitäisi vaihtaa noin kuukautta myöhemmäksi.