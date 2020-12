Mäkihypyssä tasa-arvosta ei ole tietoakaan: naisille on löydetty yksi maailmancupin osakilpailu

Koronaviruspandemian takia useita kisoja on peruttu, mutta miesten maailmancupiin on saatu korvaavia kisoja.

Mäkihypyn maailmancup on hyvässä vauhdissa koronaviruspandemiasta huolimatta. Tälle kaudelle on merkitty maailmancupin ohjelmaan 16 miesten mäkihyppykisaa. Naisille kisoja on löydetty vain yksi, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Norjalainen mäkihypyn olympiavoittaja ja maailmanmestari Maren Lundby arvosteli jo aiemmin Kansainvälistä hiihtoliittoa Fisiä. Nyt asiaa ihmettelee ruotsalainen 19-vuotias mäkihyppääjä Astrid Norstedt.

”Olen tästä järkyttynyt. Tämä on kamalaa”, Norstedt sanoi SVT:lle.

SVT kysyi asiasta myös Fisin mäkihypyn kilpailutoiminnasta vastaavalta Sandro Pertileltä.

”Miesten ja naisten tv- ja sponsorisopimukset ovat eri arvoisia. Kyse on markkina-arvosta”, Pertile sanoo.

”Valitettavasti naisten kilpailujen järjestämiseen nykyinen tulotaso ei riitä kattamaan kaikkia tapahtuman kustannuksia. Tämä on yksi syy siihen, miksi monet eivät halua järjestää kilpailuja. Miesten kilpailuissa on korkeammat tulot, joten järjestäjien löytäminen on helpompaa.”

Pertilen mukaan naisten mäkihypystä vastaava Chika Yoshida on etsinyt kilpailupaikkoja ympäri maailmaa, mutta hän ei ole löytänyt yhtäkään peruttujen tilalle.