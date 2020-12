Kun ensimmäiset nykyajan olympialaiset järjestettiin Ateenassa vuonna 1896, purjehduksen America’s Cupista oli kisattu jo yhdeksän kertaa.

Vuonna 1851 alkaneen America’s Cupin voitosta saatava 70-senttinen hopeapokaali on vanhin kansainvälinen urheilun palkintopokaali. Siitä kisataan neljän vuoden välein, vaikkei mitään sääntöä asiasta ole.

America’s Cup on pursiseurojen, ei maiden välinen kilpailu. Kilpailun nimi perustuu vuoden 1851 voittajaveneen nimeen America. Sen varustajana toimi New Yorkin pursiseura.

Vasta toisella kerralla kilpailu samasta pokaalista vuonna 1870 kulki nimellä America's Cup. Nyt pokaalista kisataan 36. kerran.

Pokaalia puolustaa uusiseelantilainen Emirates Team New Zealand, jota kipparoi Peter Burling. Vuoden 2017 loppukilpailussa uusiseelantilaiset ottivat 7–1-murskavoiton amerikkalaisesta Oracle Teamistä.

America’s Cupin sääntöjen mukaan edelliskerran voittaja päättää, millaisilla veneillä ja säännöllä seuraava kisa purjehditaan. Tällä kerralla hallitseva mestari kehitti kokonaan uuden veneluokan, AC75:n. Sille on ominaista ylös ja alas laskevat foilit, kantosiivet. Foilien ansiosta veneet ”lentävät” evän varassa.

Säännöissä rungon pituudeksi on annettu 20,6–20,7 metriä. Keulapuomin kanssa kokonaispituus on 75 jalkaa, 22,25 metriä. Syväys foilit alas käännettynä on enintään viisi metriä.

Veneissä on paljon tietotekniikkaa ja antureita, joiden välittämän datan mukaan veneitä voidaan kehittää kisan aikana.

”America’s Cup on ollut 170 vuoden aikana kilpailu, josta purjehdustekniikka on mennyt jatkuvasti eteenpäin. Kisa on eturintamassa tekniikan kehityksessä”, kokenut suomalaispurjehtija Tapio Lehtinen sanoo.

Lehtinen on kiertänyt maapallon Whitbread-veneiden kanssa, ja 2018–2019 hän seilasi yksin Golden Globe -kilpailussa.

Vuoden 2021 kahden veneen välinen kilpailu käydään varsinaisesti vasta maaliskuussa, mutta kilpailusatamassa Aucklandissa Uudessa-Seelannissa on jo täysi tohina.

Hallitseva mestari ja kolme haastajavenettä kisaavat toisiaan vastaan torstaista sunnuntaihin. Veneet haastavat toisensa kaksi kertaa. Tämän perusteella veneet asetetaan paremmuusjärjestykseen, jonka mukaan ne käyvät helmikuussa varsinaisen haastajakarsinnan.

Mestari ei kuitenkaan putoa vaan jatkaa finaaliin, jossa se kohtaa parhaan haastajan: italialaisen Luna Rossan, yhdysvaltalaisen American Magicin tai brittiläisen Ineosin. Kilpailurata on 1,3–2,2 merimailia eli 2,4–4 kilometriä. Veneiden huippunopeus nousee 50 solmuun eli yli 90 kilometriin tunnissa.

”Aiemmin kisat saattoivat kestää tuntikausia, ja ne olivat kuolettavan tylsiä, kun toinen vene oli niin ylivoimainen. Nyt kisoissa on jännitystä”, Lehtinen sanoo ja muistuttaa vuoden 2013 loppukilpailusta, jossa Uuden-Seelannin Emirates Team johti kisaa jo 8–1, mutta Oracle Team nousi takaa 9–8-voittoon.

Vuoden 2021 kilpailussa hopeapokaaliin tarvitaan seitsemän voittoa. Tiimit eivät ole paljastaneet yksittäisiä kisabudjettejaan, mutta esimerkiksi vuonna 2013 voittajan arveltiin käyttäneen noin 300 miljoonaa dollaria eli runsaat 247 miljoonaa euroa.

”Rahallisesti kilpailu on täysin absurdia puuhaa. America’s Cup on tehty aina isolla rahalla, ja sitä on tukemassa maailman rikkaimpia yrityksiä ja ihmisiä”, Lehtinen sanoo.

Erityisen kiinnostuneena hän seuraa brittikapteeni Sir Ben Ainslien joukkuetta. Ainslien vene sai 120 miljoonan punnan eli runsaan 132 miljoonan euron sponsorin, mutta harjoituksissa vene on osoittautunut hitaaksi.

Veneissä on yhdentoista hengen miehistö, josta viidenneksen pitää olla kyseisen maan kansalaisia. Pääsyvaatimukset ovat kovat. Kovimmat kipparit ovat miljonäärejä, ja miehistökin nauttii hyvää palkkaa.

”Purjehduksen olympiakulta on vasta pääsylippu America’s Cupiin. Se on myös veneen suunnittelijoiden kilpailua”, Lehtinen sanoo.

Esimerkiksi Ben Ainslie on voittanut neljä olympiakultaa 2004–2012 ja kymmenen maailmanmestaruutta. Mestaruutta puolustavan venekunnan kapteeni Peter Burling on 29-vuotias superlahjakkus, jolla on 49er-luokan olympiakulta ja -hopea sekä kuusi maailmanmestaruutta.

Miehistön jäsenten keskipaino on 90 kiloa ja koko miehistön maksimipaino 990 kiloa. Sen lisäksi mukana voi olla vieras, joka saa painaa 100 kiloa.

Alkuperäisen säännön määritelmän mukaan America’s Cupin tavoitteena oli olla ”kansakuntien välinen ystävällismielinen haastekilpailu ikuisesti kiertävästä palkinnosta”.

Pokaali saattaa kiertää vielä toisetkin 170 vuotta, mutta ystävällismielisyys on ollut kovilla. Oikeudenkäynteihin on käytetty satoja miljoonia dollareita pelkistä sääntötulkinnoista.

Emirates Team New Zealand puolustaa America’s Cupin voittoa vuodelta 2017. Hallitsevana mestarina se sai päättää seuraavan kisan säännöistä ja rakennutti koko uuden veneluokan.­