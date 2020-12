Sam Allardyce on todennäköisesti WBA:n uusi päävalmentaja.

Slaven Bilić on tämän Valioliiga-kauden ensimmäinen potkut saanut päävalmentaja. Valioliigan häntäpäässä viimeistä edeltävällä sijalla oleva West Bromwich Albion antoi päävalmentajalle lähtöpassit keskiviikkona.

52-vuotias kroatialaisvalmentaja oli juuri tiistai-iltana valmentanut joukkueen 1–1-tasapeliin Manchester Cityä vastaan.

Bilić ehti valmentaa WBA:ta 18 kuukauden ajan ja sai fanien kunnioituksen, kun hän viime kaudella valmensi joukkueen Mestaruussarjasta Valioliigaan.

Bilićin mahdollisuudet vahvistaa joukkuetta ennen Valioliiga-kautta olivat varsin rajalliset, sillä nousijaseuran johto antoi Bilićin käyttöön 20 miljoonaa puntaa, mikä on Valioliigan mittapuulla vähän.

West Bromwich Albion on kerännyt toistaiseksi seitsemän pistettä kolmestatoista pelaamastaan ottelusta ja sillä on heikoin puolustus Valioliigassa, sillä se on päästänyt peräti 26 maalia.

Bilićin suhde seurajohtoon vaikutti jo kauden alusta lähtien kireältä, sillä hänen sopimuksensa uusimisesta ei ollut mitään puhetta, vaikka se oli päättymässä tähän kauteen.

”Albion haluaa kiittää Slavenia ja hänen valmennusryhmäänsä sarjanoususta ja toivottaa heille kaikkea hyvää tulevaisuudessa.”

Entinen Englannin maajoukkueen päävalmentaja Sam Allardyce on mediatietojen mukaan vahva kandidaatti WBA:n uudeksi päävalmentajaksi. 66-vuotiaan Allardycen edellinen pesti oli Evertonissa, josta hän lähti vuonna 2018.

Mediatietojen mukaan Allardycelle ollaan tarjoamassa 18 kuukauden mittaista sopimusta. Allardyce on perunut sovitut työnsä radiokanavan kanssa.

Kuuteen vuoteen Valioliiga-kauden ensimmäisiä päävalmentajapotkuja ei ole annettu näin myöhään kauden alusta alkaen. Kaudella 2014–2015 Cardiff City antoi potkut Neil Warnockille, kun kautta oli pelattu 18 ottelua.

Lähde: AFP.