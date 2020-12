Legendaarisen Otakar Janeckyn jälkeen toinen ulkomaalaispelaaja, joka on tehnyt Jokereissa yli 200 pistettä.

Jokerien amerikkalaishyökkääjä Brian O’Neill alkaa kuulua vahvasti seuran kalustoon.

O’Neill, 32, pelaa viidettä kauttaan Jokereissa, ja seurassa luotetaan häneen seuraavat kolme vuotta. O’Neill teki jatkosopimuksen, joka ulottuu kevääseen 2024.

Viiden kauden aikana O’Neill on ollut tehokas. Hän on pelannut 245 runkosarjaottelua ja tehnyt niissä kunnioitettavat 204 pistettä.

O’Neill on Jokerien paras pistemies KHL-aikakaudella ja jopa tehokkaampi kuin Peter Regin, joka on pelannut seurassa pitkään ja tehnyt tulosta. Regin on päässyt 279 KHL-ottelussa 186 pisteeseen.

”O’Neill on yksi KHL:n parhaista pelaajista, joka on taidoillaan ja asenteellaan pelannut itsensä jokerikannattajien sydämiin. Hän jättää joka ilta kaukaloon kaikkensa ja on tärkeä johtaja joukkueelle myös kaukalon ulkopuolella. Olemme äärimmäisen iloisia, että hän kokee Helsingin ja Jokerit kodikseen, jossa haluaa pelata myös tulevina vuosina”, Jokereiden puheenjohtaja ja GM Jari Kurri sanoi seuran tiedotteessa.

Jokerien kaikkien aikojen tilastoissa O’Neill on vasta toinen ulkomaalaispelaaja, joka on tehnyt seurassa yli 200 pistettä. Seuralegendaksi kohonnut Otakar Janecky oli ensimmäinen, joka rikkoi 200 pisteen rajan. Janeckyn aikana pelattiin SM-liigaa.

Hyökkääjä Markus Hännikäinen teki keskiviikkona loppukauden mittaisen sopimuksen seuran kanssa. Hännikäinen on entinen Jokerien pelaaja, joka pelasi viisi kautta Pohjois-Amerikassa. Hän sai neljällä kaudella kokoon 91 ottelua NHL-seura Columbuksessa.