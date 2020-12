Yksinpurjehduksen Vendée Globe -kilpailu ei ole vain kamppailua äärioloja ja kovaa merenkäyntiä vastaan.

Se on myös kamppailua ihmisyyden ja itselle tärkeiden asioiden puolesta. Tästä kertoo brittiläisen Samatha Daviesin esimerkki.

Davies joutui keskeyttämään varsinaisen kilpailun joulukuun alussa, kun hän törmäsi ilmeisesti valaaseen. Davies toi nilkuttaen Initiatives Coeur -nimisen veneensä Kapkaupunkiin.

Korjausten jälkeen Davies lähti uudestaan merelle, ja hän jatkaa nyt purjehdustaan Vendée Globe -kilpailun ulkopuolella.

”Jatkaminen vaati häneltä melkoista ponnistusta”, Daviesin hyvin tunteva suomalaiskippari Ari Huusela sanoo.

Samantha Davies toi rikkoutuneen veneensä Kapkaupunkiin, josta hän lähti uudelleen merelle.­

Daviesin jatkamiselle on syynsä. Initiatives Coeur -veneen pääsponsorit lahjoittavat merkittäviä summia ranskalaiselle sydänleikkauksia tekevälle yhdistykselle Mécènat chirurgie cardiaque’lle.

Vuodesta 2012 lähtien yhdistys on pystynyt tekemään haastavia sydänleikkauksia lähinnä Afrikasta tulleille vähävaraisten perheiden lapsille purjehduksen Imoca-luokan kilpailujen, kuten Vendée Globe, aikana annettujen lahjoitusten ansiosta.

Tähän mennessä sponsorit ovat lahjoittaneet yhdistykselle lähes 400 000 euroa. Summalla on leikattu Ranskassa 241 sydänsairasta lasta.

Daviesin tavoitteena oli kerätä budjetti 60 lapsen leikkaukseen. Reilu kuukausi kisan lähdöstä Davies on koonnut purjehduksellaan varat 30 leikkaukseen.

”Jotta hän pystyisi saavuttamaan humanitaarisen tavoitteensa, Davies päätti jatkaa”, Ranskassa asuva suomalaispurjehtija Marianne Puuperä sanoo.

Puuperä kuuluu Huuselan taustajoukkoihin.

Kuvio toimii niin, että joka kerta, kun sosiaalisen median käyttäjästä tulee Initiatives Coeur -veneen kannattaja esimerkiksi Facebookissa tai Instagramissa, pääsponsorit antavat yhden euron yhdistykselle.

”Davies tekee älyttömän hienoa työtä. Hän lähti kisaan menestyäkseen. Keskeyttämisen jälkeen hyvä tarkoitus luo motivaation”, Ari Huusela sanoo.

Huusela joutui sunnuntaina rajuun myrskyyn, josta hän selvisi reivaamalla purjeitaan. Sen jälkeen matka on edennyt rauhallisesti. Kippari on tehnyt Stark-veneessään huoltohommia ja saanut levättyä.

Ari Huusela lepäsi veneessään.­

Hän kävi muun muassa tyhjentämässä keulassa vaikean paikan vedestä. Kovassa merenkäynnissä sinne ei ole asiaa.

”Keulaan tihkuu jostain vettä. Sinne menee yksi keulapurjeen kiristin. Edellisen kerran kävin siellä kolmisen viikkoa sitten. Tyhjensin ainakin 20 litraa vettä. Sitten vaihdoin yhden mittarin ja lisäsin muuntajan, joka suojaa autopilottia ylikuormitukselta”, Huusela kertoo.

Alkuviikon tiukin paikka oli, kun peräsimeen oli tarttunut mereltä irtonainen verkon köysi.

”Hetken jo pelkäsin, että pitää sukeltaa. Köysi voi tehdä peräsimessä pahaa jälkeä. Köysi oli tiukassa, mutta onneksi sain sen vetämällä pois. Helpotus ja huokaus.”

Kilpailun kärjessä riittää dramaattisia hetkiä. Kisaa johtanut ranskalainen Thomas Ruyant menettää asemiaan, kun veneen keulaosa oli täyttynyt vedellä.

”Toivottavasti hän pääsee paikkaan, jossa saa sen tyhjennettyä. Veikkaan, ettei hän voi kovin tehokkaasti enää kilpailla”, Huusela sanoi.

Ennen 8. marraskuuta alkanutta kisaa Huusela arveli, että 20–30 prosenttia veneistä keskeyttää. Nyt mukana on 27 venettä, joista Huusela on viimeisenä. Kuusi on keskeyttänyt, kun kilpailijat olivat olleet torstaina 39 päivää merellä.

”Porukalla on paljon kokemusta, mutta mukana on monta uutta venettä. Itselle oma kisa riittää pitkälle, jos pääsen maalin.”