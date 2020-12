”Kestävyyskunto ei myöskään näytä olevan vahvasti yhteydessä ylipainoon”, tohtori Eero Haapala kommentoi.

Suomalaislasten kunto on aiheuttanut keskustelua viime aikoina. Pukinmäenkaaren viidesluokkalaiset Pilvi Aalto, Siiri lehti ja Pyry Tuominen pelin tiimellyksessä.­

Kömpelöiden lasten kestävyyskunto on samalla tasolla kuin motorisilta taidoiltaan taitavampien lapsien, kertoo Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikön uusi tutkimus.

Yleisen käsityksen mukaan hyvä kestävyyskunto kulkee käsi kädessä hyvien motoristen taitojen kanssa, ja matalan kestävyyskunnon on ajateltu myös olevan heikkojen motoristen taitojen ja ylipainon yhteyttä välittävä tekijä.

”Tutkimuksessamme osoitettiin selkeästi, että kestävyyskunto ei ole yhteydessä motorisiin taitoihin, kun kehon koostumus huomioidaan asianmukaisesti”, tohtori Eero Haapala kommentoi tiedotteessa.

”Kestävyyskunto ei myöskään näytä olevan vahvasti yhteydessä ylipainoon. Näyttää siis siltä, että huonon kestävyyskunnon roolia heikkojen motoristen taitojen ja ylipainon riskitekijänä on vahvasti liioiteltu.”

HS kertoi 9. joulukuuta, että koululaisten kestävyyskunto heikkenee huolestuttavasti Suomessa. Asia selviää lähes 105 000:lle viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaalle tehdyistä valtakunnallisista Move-mittauksista.

Viidesluokkalaisten kestävyyskunto on laskenut vuodesta 2016 lähtien eli niin kauan kuin Move-mittauksia on tehty, ja nyt myös kahdeksasluokkalaisten kuntokäyrä on kääntynyt alaspäin muutaman viime vuoden noususuhdanteen jälkeen.