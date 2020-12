Mercedes-pomo Toto Wolff kehuu Valtteri Bottasta: ”Hän on kova, sitkeä jätkä”

Ensi kauden kisakalenterille hyväksyntä – yksi kisapaikka vielä auki.

Formula ykkösten mahtitallin Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff uskoo, että päättyneellä kaudella tallitoverinsa Lewis Hamiltonin tyrmäämäksi joutunut Valtteri Bottas on ensi vuonna entistäkin halukkaampi voittamaan Hamiltonin. Wolffin mietteistä kertoo GP Fans -sivusto.

Bottas on hävinnyt kaikilla neljällä Mercedes-kaudellaan Hamiltonille, ja kahdella viime kaudella hän on jäänyt MM-pisteissä toiseksi Hamiltonin jälkeen.

Tänä vuonna ero repesi huimaksi: 124 pistettä. Hamilton voitti kauden aikana 11 kisaa, Bottas vain kaksi. Wolff kuitenkin uskoo, että Bottas on vahva ensi kaudella.

”Hän on kova, sitkeä jätkä. Mestaruuden häviäminen ei ole helppo pala nieltäväksi, eikä sen pidäkään olla. Mutta hänellä on tallin vankkumaton tuki, ja hän on entistä innokkaampi voittamaan”, Wolff sanoo.

Kansainvälinen autoliitto FIA virallisti formula ykkösten tulevan vuoden kisakalenterin, jossa aikomus on ajaa ennätykselliset 23 gp-kisaa.

F1 halajaa näin takaisin normaalimpaan rytminsä koronaviruspandemian sotkeman kauden 2020 jälkeen, mutta nähtäväksi tietenkin jää, kuinka tulevalle kisakalenterille käy pandemian suhteen.

Kausi alkaa Australiassa 21. maaliskuuta ja jatkuu seuraavana viikonloppuna Bahrainissa. Huhtikuussa kisataan Kiinassa ja sen jälkeen paikassa, joka päätetään myöhemmin.

Vietnamin gp:n poistuminen jätti tämän aukon, joka täytettäneen jollain tämän vuoden sirpaleista kalenteria paikanneella kisalla (Imola, Portimao tai Mugello).

Uutena gp:nä mukana on Saudi-Arabia, joka on kauden viimeistä edellinen kisa. Kausi päättyy 5. joulukuuta Abu Dhabiin.