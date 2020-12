Koronarajoituksien vuoksi lipunmyynti avataan porrastetusti motogp-kisoihin.

Moottoripyörien Motogp-osakilpailun ja myös motocrossin MM-osakilpailun pääsylippujen myynti Iitin Kymiringille alkaa perjantaina 18. joulukuuta. Motogp-osakilpailuun lippuja myydään vielä rajoitetusti vain seisomapaikoille koronaviruspandemian takia.

Viime kesältä peruuntuneiden osakilpailujen kisapäivät ovat 9.–11. heinäkuuta (Motogp) ja 21.–22. elokuuta (motocross).

Motogp:n lisäksi heinäkuussa ajetaan Moto2- ja Moto3-luokkien osakilpailut.

Koronapandemiatilanteen vuoksi motogp-viikonloppuun nyt myyntiin laitetaan seisomakatsomot alueilla 2 ja 4. Istumakatsomot avataan myyntiin myöhemmin, mikäli koronarajoitukset sen sallivat, tiedotteessa todetaan.

”On ensisijaisen tärkeää pystyä järjestämään tapahtuma turvallisesti. Pystymme kuitenkin järjestämään tapahtuman mahdollisia rajoituksia noudattaen, sillä tapahtuma-alue on suuri ja päiväkohtainen kapasiteetti turvaväleillä on myös kymmenissä tuhansissa. Normaalitilanteessa Kymiringin päiväkohtainen yleisökapasiteetti on 65 000 ihmistä”, toteaa Lahti Events oy:n projektijohtaja Markku Vihtilä.

Lahti Events vastaa Kymiringin tapahtumajärjestelyistä.

Viime kesältä peruttuun osakilpailuun monet ehtivät jo ostaa lippuja. Lahti Eventsin mukaan aikaisemmin istumakatsomoon lipunostaneisiin otetaan myöhemmin yhteyttä katsomopaikkojen vahvistamiseksi. Lipun voi myös palauttaa.

Motocrossin MM-osakilpailuja varten Kymiringille rakennetaan tilapäinen pääkatsomo. Lisäksi alueella on rinnekatsomo.

Vihtilä uskoo, että pandemiatilanne on alkavan rokotusohjelman myötä elokuuhun mennessä jo helpottanut.

”Toivomme, että [motocross]kilpailut päästään järjestämään normaaleissa olosuhteissa”, Vihtilä toteaa tiedotteessa.