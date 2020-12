Nelosen Ruutu-palvelu näyttää useita NBA-otteluita viikossa.

Koripallon Pohjois-Amerikan NBA-liigan kausi alkaa 22. joulukuuta. Runkosarjassa on supistettu määrä kierroksia eli 72.

Suomessa ottelut välittää Nelosen Ruutu-palvelu, jossa esitetään parhaimmillaan seitsemän ottelua viikossa. Noin puolet otteluista selostetaan suomeksi ja muissa otteluissa kuullaan alkuperäistä englanninkielistä selostusta.

Konferenssifinaaleista eteenpäin Ruutu esittää kaikki ottelut suomeksi selostettuina. Ottelut ovat tarjolla tallenteina aina seitsemän päivää suoran lähetyksen jälkeen, Nelonen tiedottaa.

Pääosasta suomenkielisistä selostuksista vastaa Kristian Palotie. Uutena selostajana aloittaa Tapio Suominen.

”Tapsa selostaa kauden aikana muutamia otteluita”, Nelonen Median urheilun vastaava tuottaja Tuomas Saarela vahvistaa HS:lle.

Ensimmäisen kerran Suomisen selostusta kuullaan jouluaattoa edeltävänä yönä, kun hän selostaa Atlanta Hawksin ja Lauri Markkasen Chicago Bullsin ottelun. Ottelu alkaa 24. joulukuuta kello 03 Suomen aikaa.

Markkasella alkaa NBA:ssa neljäs kausi. Markkasen aikana Bulls ei ole yltänyt NBA:n pudotuspeleihin.

Suominen on entinen Ylen urheiluselostaja. Hän on työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta tekee edelleen selostuksia keikkaluontoisesta. Suominen on selostanut Ruudulle myös kaarinalaisen Ura Basketin ottelut miesten Korisliigassa.

Helsingin Sanomat ja Nelosen Ruutu-palvelu kuuluvat Sanoma-konserniin.