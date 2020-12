Red Bull valitsi: Sergio Peréz on tallin toinen kuljettaja ensi kaudella

Sergio Peréz korvaa Red Bullin toisena kuljettajana Alexander Albonin.

Meksikolainen Sergio Pérez on Red Bullin toinen kuljettaja ensi kaudella. Peréz korvaa thaimaalaisen Alexander Albonin, joka jatkaa testiä ja reservikuljettajana.

Peréz, 30, formula ykkösten tuorein uusi osakilpailuvoittaja. Racing Point -kuljettaja ajoi kauden toiseksi viimeisen kisan voittoon Bahrainissa.

Peréz sijoittui kuljettajien MM-sarjassa neljänneksi ensi kauden tallikaverinsa Max Verstappenin jälkeen.

”Tallilla on samanlainen voittajamentaliteetti kuin minulla. Tiedän, että minun pitää menestyä”, Perez totesi Red Bullin Twitter-tilillä.

Sergio Peréz on kokenut kuljettaja, sillä hänellä on takanaan jo kymmenen kautta ja 191 kilpailua. Peréz on ajanut Racin Pointin lisäksi Sauberilla, McLarenilla ja Force Indialla.