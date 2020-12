HIFK:n maalit tekivät Miro Väänänen ja Joonas Lyytinen.

Niilo Halonen on torjunut HIFK:lle jo kuusi voittoa tällä kaudella.­

HIFK–Saipa 2–1

Katsomot olivat Nordenskiöldinkadun jäähallissa tyhjillään perjantaina, mutta Helsingin IFK:n maalivahti Niilo Halonen kävi silti johdattamassa joukot perinteiseen voittotuuletukseen. Halosen johdolla joukkue kävi nostamassa mailoja kohti katsomoa, jossa tällä kertaa olivat vain kannustuslakanat.

”Faneille tätä tehdään. Sääli, että eivät päässeet katsomaan peliä. Aina heitä ajatellaan”, Halonen sanoi ottelun jälkeen.

Halonen oli perjantaina helsinkiläisten voiton takuumies. Miro Väänäsen ja Joonas Lyytisen maalit riittivät HIFK:lle 2–1-voittoon, kun Halonen torjui lappeenrantalaisten yritykset viime hetkillä.

Voittojen napsiminen Liigassa on käynyt Haloselle jo tutuksi. 22-vuotias maalivahti on pelannut tällä kaudella kuusi kokonaista ottelua ja voittanut niistä viisi. Seitsemännessä tilastoissa olevassa ottelussa Halonen tuli maaliin kesken pelin Lukon johtaessa lokakuista peliä 3–0. Halonen ei päästänyt silloin lisämaaleja, mutta voittoonkaan HIFK ei pystynyt nousemaan.

Ainoan kerran HIFK on hävinnyt Halosen ollessa maalilla lokakuun puolivälissä.

”Kausi on ollut kaikessa mielessä positiivinen ja nousujohteinen. Aika paineettomassa tilassa on päässyt pelaamaan ja sitä kautta onnistunutkin. Olen tyytyväinen siihen, miten on lähtenyt käyntiin ja siihen arjen laatuun, miten painetaan hommia”, Halonen sanoi.

HIFK:n päävalmentaja Jarno Pikkarainen kuvasi Halosen otteita Saipaa vastaan rauhalliseksi, varmaksi ja eleettömäksi. Halonen on haastamassa Frans Tuohimaata tiukasti peliajasta. Halonen sanoo uskovansa, että on kuronut Tuohimaan etumatkaa kiinni, mutta etenevänsä päivä kerrallaan. Henkilökohtaisia tavoitteita hän ei aseta.

”Pyrin saamaan niin paljon pelejä kuin mahdollista. Yritän suorittaa omaa hommaa tasaisen varmasti.”

20 ottelua runkosarjassa pelannut HIFK nousi voitolla 35 pisteeseen ja on sarjassa neljännellä sijalla.

Päävalmentaja Pikkarainen kiitteli HIFK:n saaneen kohtuullisen hyvin kiekollisesta pelistä kiinni tauon jälkeen. Pelejä on harvakseltaan, sillä edellisen kerran HIFK pelasi 1. joulukuuta. Sen jälkeen koronaviruksen takia asetetut yleisörajoitukset pakottivat tauolle peleistä. Seuraava HIFK:n peli on tämän hetken tietojen mukaan 9. tammikuuta Pelicansia vastaan.

”Tyhjässä hallissa pelaaminen on ihan täysin eri maailma. Kun on häkki täynnä ja paljon porukkaa ei kamalasti kuule huutoja. Nyt ei oikein uskalla huutaa, kun kaikuu pitkän aikaa. Ihan erilaista pelata ilman faneja”, Halonen sanoi.

HIFK tiedotti perjantaina myös, että Antti Suomela ja Otto Koivula eivät jatka joukkueessa. Molemmilla on NHL-sopimus ja heidän lainasopimuksensa HIFK:n kanssa umpeutui.

Muistakin liigajoukkueista NHL-avut alkavat poistua. Oulun Kärpät tiedotti perjantaina, että Jesse Puljujärvi lähtee kohti Edmontonia.