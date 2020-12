Ampumahiihto

Suvi Minkkinen ylsi maailmancup-uransa parhaaseen saavutukseen.

Norjalaiset Sturla Holm Lægreid ja Tiril Eckhoff pitivät pikakilpailujen kärkipaikkansa myös takaa-ajokisoissa, kun ampumahiihdon maailmancup jatkui lauantaina Itävallan Hochfilzenissä.

Sprintin voittajista Lægreid vei miesten 12,5 kilometrin takaa-ajon ja Eckhoff naisten 10 kilometrin kisan. Voittajia yhdisti se, että ykkössija oli kummallekin cup-kauden kolmas ja molemmat ampuivat yhteensä 20 laukauksestaan yhden ohi.

Maailmancupissa vasta viime maaliskuussa Tšekissä debytoinut Lægreid, 23, on vakiinnuttanut paikkansa Norjan miesten maajoukkueessa tällä kaudella.

”Kun kisapaikalla ei ollut yleisöä, kilpailu muistutti pikemminkin harjoittelua yksikseen”, Lægreid kertoi Kansainvälisen ampumahiihtoliitto IBUn verkkosivuilla.

Naisten 30-vuotias ykkönen Eckhoff on Lægreidiä kokeneempi huipputasolla. Takaa-ajovoitto oli hänelle mc-uran 16:s, ja saavutuslistalla on lähinnä Norjan viestimenestysten ansiosta kuusi olympiakultaa.

Hochfilzenin toisena mc-viikonloppuna Eckhoff on ollut naisten kisojen kärjessä sprintistä takaa-ajoon kaiken aikaa.

”Tämä on suosikkistadionini, minulla on ollut täällä hyviä kisoja”, Eckhoff kehui NTB:n mukaan.

Norjan hallinta maailmancupissa on väkevää. Naisten cupia johtaa Marte Olsbu Røiseland, Eckhoff on viidentenä ja kärkikymmenikössä on lisäksi kaksi norjalaista.

Miesten cup-kärjessä on Johannes Thingnes Bøn johdolla kolme norjalaista.

Suomen naisten kunniaa Hochfilzenin takaa-ajossa puolustanut Suvi Minkkinen onnistui hyvin.

Pikakisassa 44:nneksi sijoittunut Minkkinen nousi ensimmäistä kertaa kaudella maailmancupin pisteille oltuaan 25:s. Hän ampui vain yhden sakon ensimmäiseltä makuupaikalta.

Sijoitus on Minkkisen mc-uran paras. Edellinen oli viime kauden 29. sija Ruhpoldingin takaa-ajosta.

”Tosi hyvä mieli kilpailusta. Tuntuu, että vihdoin sai vähän ulos sitä, mitä on itseltään odottanut. Edelleen top 20 -sijoitus on tavoitteena. Tämä oli aika hyvä steppi sitä kohti”, Minkkinen kertoi tiedotteessa.

Hänen ammuntansa on ollut pitkin syksyä vakaalla tasolla. Se näkyi Hochfilzenin takaa-ajossa.

”Yksi sakko vaan, menee minun kategoriassa tosi hyvän suorituksen puolelle”, Minkkinen iloitsi.

Suomen miehistä Tero Seppälä oli takaa-ajossa 44:s ja Tuomas Harjula 54:s.

Hochfilzen, Itävalta: Maailmancup:

Takaa-ajokilpailut:

Miehet, 12,5 km: 1) Sturla Holm Lægreid Norja 31.14,9 (0+0+1+0), 2) Emilien Jacquelin Ranska jäljessä 8,5 sekuntia (0), 3) Johannes Thingnes Bø Norja –8,9 (2+0+1+0), 4) Vetje Sjåstad Christiansen Norja –13,0 (09; 5) Martin Ponsiluoma Ruotsi –15,7 (0), 6) Johannes Dale Norja –38,6 (0+03+1), 7) Tarjei Bö –41,0, 8) Quentin Fillon Maillet Ranska –1.08,3, 9) Simon Eder Itävalta –1.10,0, 10) Jakov Fak Slovenia –1.15,9,

... 44) Tero Seppälä Suomi –3.38,9 (2+1+0+3),... 54) Tuomas Harjula Suomi –5.05,4 (1+1+2+0).

Maailmancup, kokonaiskilpailun pistetilanne 8/26 kisan jälkeen: 1) J.T. Bö 392, 2) Lägreid 335, 3) Dale 314, 4) Sebastian Samuelsson Ruotsi 310, 5) Maillet 307, 6) Jacquelin 284,

... 39) Seppälä 64,... 46) Harjula 27,... 48) Olli Hiidensalo Suomi 26.

Takaa-ajocup (3/8): 1) Jacquelin 142, 2) Lägreid 141, 3) J. T. Bö 139,

... 39) Seppälä 19,... 51) Hiidensalo 3.

Seuraava kilpailu: 20.12. yhteislähtö 15 km (Hochfilzen).

Naiset, 10 km: 1) Tiril Eckhoff Norja 28.24,8 (0+1+0+0), 2) Hanna Öberg Ruotsi –22,5 (1+0+1+0), 3) Elvira Öberg Ruotsi –27,6 (1+0+0+1), 4) Ingrid Landmark Tandrevold Norja –28,2 (0+1+0+1), 5) Dorothea Wierer Italia –42,2 (0+0+0+1), 6) Franziska Preuss Saksa –49,4 (0+1+0+), 7) Marte Olsbu Röiseland Norja –1.03,5, 8) Linn Persson Ruotsi –1.04,3, 9) Denise Herrmann Saksa –1.13,7, 10) Emma Lunder Kanada –1.23,6,

... 25) Suvi Minkkinen Suomi –2.28,9 (1+0+0+0).

Maailmancup, kokonaiskilpailun pistetilanne 8/26 kisan jälkeen: 1) Röiseland 355, 2) H. Öberg 351, 3) Dzinara Alimbekava Valko-Venäjä 305, 4) E. Öberg 296, 5) Eckhoff 292, 6) Preuss 265,

... 40) Mari Eder Suomi 55,... 66) Minkkinen 16.

Takaa-ajocup (3/8): 1) Röiseland 150, 2) H. Öberg 145, 3) Eckhoff 144,

... 36) Eder 20,... 42) Minkkinen 16.

Seuraava kilpailu: 20.12. yhteislähto 12,5 km (Hochfilzen).