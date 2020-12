Bayern Münchenin maalitykki Lewandowski nöyryytti Leverkusenia ja Hradeckyä kärkiottelun loppusekunneilla.

Perjantaina päävalmentajaansa vaihtanut Schalke kärsi jälleen tappion jalkapallon Saksan Bundesliigassa, kun se hävisi kotonaan Arminia Bielefeldille 0–1.

Voitoton ottelu oli Schalkelle 29. peräkkäinen Bundesliigassa, mikä on kammottava saldo vuosia sarjan kärkipäähän kuuluneelle seuralle.

Bundesliigan kotisivujen mukaan sarjan kaikkien aikojen pisin voitottomien otteluiden sarja on Tasmania Berlinillä vuosilta 1965–1966. Seura pelasi 31 peräkkäistä kamppailua ilman voittoa.

Arminialle lauantain voitto oli kauden ensimmäinen vieraskentällä. Ottelun maalin puski 55. minuutilla Fabian Klos.

”Bielefeld-ottelulla on meille valtava merkitys”, Schalke-pomo Jochen Schneider myönsi uutistoimisto AFP:n mukaan perjantaina.

Manuel Baumin korvanneen Huub Stevensin paluu Schalken päävalmentajaksi päättyi kuitenkin pettymykseen. Stevens hyppäsi jo neljättä kertaa Gelsenkirchenistä ponnistavan seuran peräsimeen.

Schalke on romahtanut voimalla Bundesliigan jumboryhmäksi, sillä vielä kaudella 2017–2018 se sijoittui sarjassa toiseksi. Tällä kaudella Schalke on kerännyt 13 liigapelistään neljä pistettä. Sen edellinen voitto on tammikuulta.

Schalken suomalaispuolustaja Malick Thiaw aloitti lauantain ottelun vaihdossa, mutta pääsi kentälle jo 15. minuutilla Omar Mascarellin loukkaannuttua.

Werder Bremenin Niklas Moisander istui koko ottelun vaihtopenkillä, kun joukkue voitti vieraissa Mainzin 1–0. Augsburgin Fredrik Jensen oli loukkaantumisen takia sivussa, kun Eintracht Frankfurt haki 2–0-vierasvoiton.

Bundesliigan kärkikamppailussa vierasjoukkue Bayern München päätti Leverkusenin 12 ottelun tappiottoman liigaottelun alkukauden voittamalla 2–1. Molemmat Bayernin maalit teki puolalaistykki Robert Lewandowski.

Lewandowskin voitto-osuma syntyi ottelun lopussa lisäajan kolmannella minuutilla, kun hänen laukauksensa muutti suuntaa puolustaja Edmond Tapsobasta eikä Leverkusenin suomalaisvahti Lukas Hradecky ehtinyt torjuntaan. Lewandowski on tehnyt Bundesliigassa nyt yhteensä 17 maalia.

Bundesliigassa ei ole enää yhtään tappiotonta joukkuetta. Bayern siirtyi sarjajohtoon kahdella pisteellä ohi Leverkusenin.