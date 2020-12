Tulospörssi

Tulospörssissä muun muassa loton oikeat numerot, Saksan Bundesliigaa ja miesten EHT-turnausta Moskovasta.

Alppihiihto

Val d'Isere, Ranska: Naisten maailmancupin 8/32 kilpailu:

Syöksylasku 2/8: 1) Sofia Goggia Italia 1.44,70, 2) Corinne Suter Sveitsi –0,24, 3) Breezy Johnson USA –0,27.

Val Gardena, Italia: Miesten maailmancupin 8/38 kilpailu:

Syöksylasku 2/9: 1) Aleksander Aamodt Kilde Norja 2.01,45, 2) Ryan Cochran-Siegle USA –0,22, 3) Beat Feuz Sveitsi –0,54.

Ampumahiihto

Hochfilzen, Itävalta: Maailmancup:

Takaa-ajokilpailut:

Miehet, 12,5 km: 1) Sturla Holm Lägreid Norja 31.14,9 (0+0+1+0), 2) Emilien Jacquelin Ranska jäljessä 8,5 sekuntia (0), 3) Johannes Thingnes Bö Norja –8,9 (2+0+1+0),

... 44) Tero Seppälä Suomi –3.38,9 (2+1+0+3),... 54) Tuomas Harjula Suomi –5.05,4 (1+1+2+0).

Naiset, 10 km: 1) Tiril Eckhoff Norja 28.24,8 (0+1+0+0), 2) Hanna Öberg Ruotsi –22,5 (1+0+1+0), 3) Elvira Öberg Ruotsi –27,6 (1+0+0+1).

... 25) Suvi Minkkinen Suomi –2.28,9 (1+0+0+0).

Hiihto

Dresden: Maailmancup 6/25:

Miehet, 1,3 km: 1) Federico Pellegrino Italia 2.21,96, 2) Andrew Young Britannia –0,53, 3) Gleb Retivih Venäjä –0,91.

Naiset, 1,3 km: 1) Nadine Fähndrich Sveitsi 2.38,52, 2) Sophie Caldwell Hamilton USA –0,32, 3) Anamarija Lampic Slovenia –0,35.

Jalkapallo

Englannin Valioliiga: Crystal Palace–Liverpool 0–7,

Southampton–Manchester City, Everton–Arsenal ja Newcastle–Fulham myöh.

Espanjan liiga: Atletico Madrid–Elche 3–1, Barcelona–Valencia 2–2, Levante–Real Sociedad, Osasuna–Villarreal ja Sevilla–Valladolid myöh.

Italian Serie A: Fiorentina–Verona 1–1, Sampdoria–Crotone 3–1, Parma–Juventus myöhemmin.

Saksan Bundesliiga: Leipzig–Köln 0–0, Mönchengladbach–Hoffenheim 1–2, Schalke–Bielefeld 0–1 (S: Malick Thiaw kentälle 15. minuutilla), Mainz–Werder Bremen 0–1 (WB: Niklas Moisander vaihdossa), Augsburg–Eintracht Frankfurt 0–2, Leverkusen–Bayern München 1–2 (L: Lukas Hradecky 90 min.).

Sarjakärki: 1) Bayern München (13 ottelua) 30 pistettä, 2) Leverkusen (13) 28, 3) Leipzig (13) 28, 4) Dortmund (13) 22, 5) Union Berlin (13) 21.

Englannin liigan mestaruussarja: Norwich–Cardiff 2–0 (N: Teemu Pukki vaihtoon 90. minuutilla), Birmingham–Middlesbrough 1–4, Brentford–Reading 3–1 (B: Marcus Forss kentälle 78. minuutilla), Huddersfield–Watford 2–0, Luton–Bournemouth 0–0, Millwall–Nottingham 1–1, Sheffield W–Coventry 1–0, Stoke–Blackburn 1–0, Swansea–Barnsley 2–0, Wycombe–QPR 1–1 (QPR: Nicholas Hämäläinen 90 min, v).

Sarjan kärki: 1) Norwich 43 pistettä (20 ottelua), 2) Bournemouth 38 (20), 3) Swansea 36 (20).

Jääkiekko

Moskova: Miesten EHT-turnaus:

Suomi–Ruotsi 1–4 (0–0, 0–2, 1–2)

1. erä: maaliton.

2. erä: 29.31 Oscar Lindberg (Mario Kempe, Emil Pettersson) 0–1 yv, 37.29 Oscar Lindberg (Philip Holm, Pontus Åberg) 0–2.

3. erä: 47.34 Jesper Fröden (Jonatan Berggren, Andreas Wingerli) 0–3, 56.28 Teemu Turunen (Harri Pesonen, Oliwer Kaski) 1–3 yv, 59.27 Mario Kempe 1–4 tm.

Maalivahtien torjunnat: Janne Juvonen S 5+6+6=17, Anders Lindbäck R 13+4+3=20.

Rangaistukset yhteensä: S 2x2 min, R 6x2 min.

Venäjä–Tshekki 4–1 (2–1, 0–0, 2–0).

KHL: Kunlun Red Star–Barys Nur-Sultan ja. 1–2 (1–0, 0–0, 0–1, 0–1).

Jääpallo

Bandyliiga: OLS–Botnia 2–2 (0–0), Akilles–JPS 6–6 (5–2).

Koripallo

NBA:n harjoitusotteluita: Indiana–Philadelphia 107–113, Toronto–Miami 105–117, New York–Cleveland 119–83, Boston–Brooklyn 89–113, New Orleans–Milwaukee 127–113, Oklahoma–Chicago 103–105 (C: Lauri Markkanen 22 pistettä/5 levypalloa/1 koriin johtanut syöttö), Denver–Portland 129–96, Phoenix–LA Lakers 113–114.

Naisten Korisliiga: HBA–EBT 79–91 (35–50), Foa–Catz 83–62 (45–31), Kouvottaret–Honka 72–85 (44–46).

Käsipallo

Miesten SM-liiga: SIF–ÅIFK 41–30 (18–16).

Naisten SM-sarja: GriFK–SIF 24–19 (15–8), Atlas–Dicken 18–34 (10–14).

Mäkihyppy

Engelberg, Sveitsi: Miesten maailmancupin 6/28 kilpailu:

HS140: 1) Halvor Egner Granerud Norja 311,4 (133,5-138), 2) Kamil Stoch Puola 309,2 (134-134), 3) Anze Lanisek Slovenia 302,7 (137,5-133),

...20) Antti Aalto Suomi 263,2 (120,5-122,5, 46) Niko Kytösaho Suomi 86,0 (100).

Yhdistetty

Ramsau, Itävalta: Miesten maailmancupin 4/17 kilpailu:

Lopputulokset: 1) Vinzenz Geiger Saksa 23.55,6, 2) Jarl Magnus Riiber Norja 0,5 sekuntia jäljessä, 3) Lukas Greiderer Itävalta –1,3, 4) Johannes Lamparter Itävalta –7,7, 5) Fabian Riessle Saksa–12,6, 6) Ilkka Herola Suomi –38,1, 7) Jörgen Graabak Norja –38,4, 8) Terence Weber Saksa –42,6, 9) Eero Hirvonen Suomi –45,2, 10) Eric Frenzel Saksa –46,8,

...28) Perttu Reponen Suomi –1.32,1, 36) Arttu Mäkiaho Suomi –1.58,2.

Rahapelejä

Lotto 51/20

Oikeat numerot: 1, 2, 10, 14, 15, 19, 25 + Lisänumero 17. Plusnumero 29.

Lauantai-Jokeri 51/20

(19.12.): 5 3 8 1 5 7 9.

Keno 51/20

Myöhäisarvonta (18.12.): 1, 4, 8, 9, 14, 25, 29, 36, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 64, 69. Kunkkunumero: 62.

Päiväarvonta (19.12.): 1, 2, 6, 9, 12, 19, 20, 23, 25, 27, 32, 33, 49, 52, 54, 57, 62, 64, 67, 70. Kunkkunumero: 49.

Ilta-arvonta (19.12.): 1, 6, 14, 19, 21, 27, 29, 34, 36, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 62, 64. Kunkkunumero: 1.

Kaikki tai ei mitään 51/20

Oikeat numerot: 2, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23. Onnenapila : 3.

Toto 75

Oulu:

1. lähtö: 5 Koskelan Akseli, poissa: 6

2. lähtö: 11 Donna Leonora, poissa: 5, 6

3. lähtö: 13 Lastsundayinmay, poissa: -

4. lähtö: 8 Troll Sterk Viking, poissa: -

5. lähtö: 3 Don Williams, poissa: 12

6. lähtö: 1 Flex To Wheels, poissa: -

7. lähtö: 10 Tanpopo, poissa: 5

Voitonjako: 7 oikein voitto-osuus 69,97 e.

Tv-urheilua

TV 5

09.50 EHT: Ruotsi–Tshekki. 14.25 EHT: Venäjä–Suomi.

Dplay

09.50 EHT: Tshekki–Ruotsi. 10.50, 14.20 Alppihiihdon mc: Suurpujottelu. 12.05 Yhdistetyn mc: mäkiosuus. 12.55, 15.15 Ampumahiihdon mc: yhteislähdöt. 13.45 Hiihto: sprinttiviestit. 14.00 EHT: Venäjä–Suomi. 14.55 La Liga: Celta Vigo–Alavés. 15.30, 21.00 Snooker: WGP, Finaali. 16.05 Yhdistetyn mc: hiihto-osuus, 10 km. 17.10 La Liga: Granada–Real Betis. 19.25 La Liga: Cádiz–Getafe. 19.55 Portugalin liiga: Gil Vicente–Benfica, 21.55 FC Porto–Nacional. 21.55 La Liga: Eibar–Real Madrid.

Yle TV2

10.55, 14.35 Alppihiihdon mc: suurpujottelu. 11.55 Yhdistetyn mc: mäkiosuus. 12.55, 15.25 Ampumahiihdon mc: yhteislähdöt. 13.45 Hiihdon mc: sprinttiviestit. 16.10 Yhdistetyn mc: hiihto-osuus. 16.55, 18.10 Mäkihypyn mc. 19.00 Telinevoimistelun mc: naisten telinefinaalit.

Yle Areena

10.55, 14.25 Alppihiihdon mc: suurpujottelu. 12.55, 15.25 Ampumahiihdon mc: yhteislähdöt. 13.55 Telinevoimistelun EM, naisten telinefinaalit.

C More Max

19.55 Portugalin liiga: Gil Vicente–Benfica.

C More Sport 1

14.55 La Liga: Celta Vigo–Alavés, 17.10 Granada–Real Betis, 19.25 Cádiz–Getafe, 21.55 Eibar–Real Madrid.

C More Sport 2

21.55 Portugalin liiga: FC Porto–Nacional.

Eurosport 1

09.23, 10.58 Ohjaskelkkailu: mc. 12.08, 16.08 Yhdistetty: mc. 12.58, 15.18 Ampumahiihto: mc. 13.48 Hiihto: mc. 20.58 Snooker: World grand prix.

Eurosport 2

10.53, 11.58, 14.23 Alppihiihto: mc. 15.33 Snooker: World grand prix.

Ruutu

15.20 F-Liiga: Koovee–SSRA. 15.50 Serie A: Inter Milan–Spezia, Sassuolo–AC Milan, Benevento–Genoa. 16.50 F-Liiga: EräViikingit–TPS, Happee–EräViikingit, PSS–Classic, SB-Pro–FBC Loisto. 17.50 F-Liiga: OLS–Oilers, Welhot–ÅIF. 18.50 Serie A: Atalanta–AS Roma, Lazio–Napoli.

V Sport Urheilu

14.25 Naisten Superliiga: Arsenal–Everton. 16.25 Naisten käsipallon EM 2020: pronssiottelu. 19.55 NFL: Washington Football Team–Seattle Seahawks, 23.20 New Orleans Saints–Kansas City Chiefs, 03.15 New York Giants–Cleveland Browns.

V Sport 1

14.25 Naisten Superliiga: Arsenal–Everton, 16.25 Brighton–Reading.

V Sport Jääkiekko

18.50 Naisten käsipallon EM: finaali.

V Sport Jalkapallo

13.50 Valioliiga: Brighton–Sheffield United. 15.50, 18.10, 20.25 Valioliigastudio. 16.10 Valioliiga: Tottenham–Leicester, 18.25 Manchester United–Leeds, 21.05 West Bromwich–Aston Villa.

V Sport Football

16.20 Bundesliiga: Freiburg–Hertha Berlin, 18.50 Wolfsburg–Stuttgart. 21.55 Ligue 1: Lille–PSG.

V Sport Premium

13.55 Valioliiga: Brighton–Sheffield United. 16.00, 18.00, 20.30, 23.15 Valioliigastudio. 16.10 Valioliiga: Tottenham–Leicester, 18.25 Manchester United–Leeds, 21.10 West Bromwich–Aston Villa.

V Sport Golf

19.00 LPGA-kiertue: CME GTC, 4. kierros.