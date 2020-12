Sijoittaminen

”Start up -urheilijoiden” Sportfund-rahasto ylitti reilusti tavoitteensa ja keräsi liki kaksi miljoonaa euroa: sijoittajina muun muassa Saku Koivu ja Jere Lehtinen

Rahasto aikoo sijoittaa 16–22-vuotiaisiin yksilölajien urheilijoihin kuhunkin neljän vuoden aikana yhteensä 100 000 euroa.

Jyrki Louhi kertoo, että Sportfund-rahasto on saanut tavoitesummansa täyteen sijoituksia.­

Urheilijoihin sijoittava Sport Fund -rahasto on saanut kerättyä rahaa yli 1,6 miljoonan euron pääomatavoitteensa urheilijoihin tehtäviä sijoituksia varten.

Rahastoa rakentanut konsulttiyhtiö KPMG:n head of sports advisory eli urheiluneuvontapalveluiden johtaja Jyrki Louhi kertoo, että rahaa kertyi hieman alle kaksi miljoonaa euroa, mikä oli maksimisumma merkinnöille.

Louhen äänestä kuuluu innostus yli kolme vuotta rakennetun hankkeen pääsystä tähän pisteeseen. Kiitokset sinkoilevat haastattelun aikana niin työnantajan, sijoittajien kuin rahaston hallituksenkin suuntaan.

Sijoittajia hankkeeseen lähti mukaan kolmisenkymmentä. Heistä Louhi mainitsee Urheiluopistosäätiön sekä Leijonien legendat Saku Koivun ja Jere Lehtisen.

Hallituksen urheilijataustaiset jäsenet Laura Lepistö, Hanna-Maria Hintsa (os. Seppälä), Samppa Lajunen, Thomas Johansson ja Tanja Poutiainen-Rinne ovat hankkeessa sijoittajia ja osallistuvat operatiiviseen toimintaan. Hallituksen puheenjohtajana toimii Jussi Rouhento.

Louhi kertoo, että koronavirus hidasti sijoittajien keräämistä, mutta toisaalta pandemian aikana urheilurahoituksesta on avautunut näkymä, joka auttoi rahastoa.

”Urheilumarkkinat ja yhteiskunta eivät tule olemaan ennallaan koronaviruksen jälkeen. Meillä ei ole paluuta menneeseen ja muutos on välttämätön. Markkinaehtoinen yksityisiltä markkinoilta kerätty pääoma urheilun rahoitukseen näyttäytyy aika positiivisessa valossa. Sport Fund ei ratkaise urheilijoiden rahoitusta yksistään vaan tuo siihen yhden lisän”, Louhi sanoo.

Rahaston kautta tarjotaan rahoitusta lähes 20 valitulle ”start up -urheilijalle”. He saavat neljän vuoden aikana yhteensä 100 000 euroa, eli 25 000 euroa vuodessa.

Vastineeksi urheilija toimii osakeyhtiöpohjalta elinkeinonharjoittajana ja rahasto saa 40 prosenttia urheiluosakeyhtiön osakkeista. Se mahdollistaa sijoittajille tuottoja kulujen ja verojen jälkeen jäljelle jäävästä voitosta.

” ”Ei tässä kenelläkään ole intresseissä ruveta vaurastumaan, mutta jonkinnäköinen ansaintalogiikka, vastikkeellisuus ja rahastotuotto pitää olla. Muuten lähes kahta miljoona euroa ei pysty kokoamaan.”

Lähtökohtaisesti järjestely kestää kymmenen vuotta, mutta urheilija voi ostaa Sportfundin osakkeet itselleen jo aiemmin tietyllä laskentakaavalla.

Rahasto tavoittelee sijoituksilla neljän prosentin tuottoa, joka koostuu urheilijaosakeyhtiöiden voitto-osuuksista ja siitä, että urheilijat ostavat osakkeet etukäteen pois.

”Raha ei ole lainaa, eli jos urheilija tekee nollasummatuloksen, ei hän joudu maksamaan pääomarahoitusta takaisin. Ei tässä kenelläkään ole intresseissä ruveta vaurastumaan, mutta jonkinnäköinen ansaintalogiikka, vastikkeellisuus ja rahastotuotto pitää olla. Muuten lähes kahta miljoona euroa ei pysty kokoamaan”, Louhi sanoo.

Urheilijoiden taustajoukkojen ja lajiliittojen kanssa on jo keskusteltu. Valintoja ei vielä ole tehty, sillä pääoma piti saada ensin kasaan. Rahaston sijoitukset kohdistuvat 16–22-vuotiaisiin yksilölajien urheilijoihin.

”Normaalisti urheilurahoitus on sitä, että pitää ensin menestyä ennen kuin voi saada apurahoja tai sponsorituloja. Me haluamme tukea ennen sitä. Suomi on täynnä 15–20-vuotiaita lahjakkuuksia.”

Tärkeimmiksi urheilijan ominaisuuksiksi Louhi sanoo sisäisen palon ja motivaation.

”Pääomarahoitusta saadakseen pitää olla hyvä suunnitelma ja vakuuttaa rahaston hallintoyhtiön hallitus siitä, mitä ollaan tekemässä.”

Osakeyhtiömuodossa urheileminen tarkoittaa sitä, että urheilija ei voi hyödyntää valmennus- ja urheilijarahastoa. Louhi vakuuttaa, että osakeyhtiömalli avaa urheilijalle paremmat taloudelliset hyödyt esimerkiksi arvonlisäveron ja sijoittamisen hyödyntämismahdollisuuksien kautta.

Louhen mielestä urheilijan yrittäjyydestä tiedetään Suomessa käsittämättömän vähän. Sport Fundin hän toivoo toimivan herättäjänä.

Louhi sanoo, että kyse on KPMG:n näkökulmasta ollut ennen kaikkea siitä, että urheilun kaupallisen toiminnan lakeja ja toimintatapoja urheilun rahoituksessa ja ammattilaisuudessa. Hän muistuttaa, että kasvurahastot ovat arkea yrityselämässä ja peräänkuuluttaa samaa kaupallisille urheilumarkkinoille.

”On hyvin tärkeää tänä päivänä, että suomalainen urheilu innovoi ja on rohkea. Se on jopa meidän urheiluihmisten vastuu.”