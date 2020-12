Suomen golfammattilaisilta kunnianosoitukset Sami Välimäelle ja hänen valmentajalleen Timo Karviselle.

Sami Välimäki nousi koronakauden aikana poikkeuksellisen ripeästi Euroopan parhaitten golfinpelaajien joukkoon, Euroopan-kiertueen vuoden tulokkaaksi ja Suomen ykköseksi.

Näiltä pohjilta oli odotettua, että Suomen golfammattilaisten järjestön PGA:n pelaajajäsenet valitsivat Välimäen äänivyöryllä vuoden pelaajaksi.

Nokia River Golfia edustavalle Välimäelle valinta oli mieluisa kunnianosoitus.

”Hyvältä tuo valinta tuntuu. On aina mukava juttu, kun pelikaverit arvostavat. Jätkät ottivat minut todella hyvin vastaan tourilla, ja heiltä sai aina apua, kun sitä tarvitsi”, Euroopan-kiertueella parhaimmillaan yhden voiton ja kakkossijan saavuttanut Välimäki sanoi tiedotteessa.

Vuoden valmentajaksi valittiin toisen kerran peräkkäin espoolainen Timo Karvinen, joka on runsaat neljä vuotta valmentanut Välimäkeä.

Karvisen mukaan kaksikon lähes kaikki suunnitelmat menivät pandemian takia uusiksi. Karvinen nostaa hattua Välimäen omalle työnteolle.

”Sami on joutunut ottamaan ison roolin omasta tekemisestään tässä menestysjakson aikana, kun erilaiset rajoitukset ovat vaikuttaneet minun mukanaoloon tourilla. Olemme toki tehneet paljon töitä Suomessa, ja olen käynyt usein Samin luona Nokialla. Tämä on ollut tällainen hallitsematon kaaos, jossa on jouduttu mukautumaan todella paljon”, Karvinen sanoi tiedotteessa.

Kilpavalmennus työllistää Karvista hieman yli 50 prosenttia työajasta, mutta Välimäen menestyksen myötä kysyntä on lisääntynyt. Tästä huolimatta Karvinen on aina halunnut pitää laajuuden työnteossaan.

”Olen koko urani ajan tehnyt myös tavallista klubipelaajien opetusta, ja sitä teen jatkossakin. On hyvä pitää koko skaala auki, kun tekee töitä niin tavallisten harrastajapelaajien kuin kilpapelaajienkin kanssa. Pysyy aistit auki, kun tekee töitä vähän laajemmin”, Karvinen sanoi.

PGA Suomi -palkinnon sai Seppo Pulkkanen, joka toimii Helsingin Malmilla sijaitsevan Green Golf -talvihallin yrittäjänä. Pulkkasen ansioiksi katsottiin muun muassa se, että hänen suhtautumisensa ammattilaisgolfareihin on ollut aina myönteistä.

Opettavan golfammattilaisen palkinto annettiin Oulun Golfkerhon valmentajalle Harri Thilille, joka on onnistunut luomaan Oulun Golfkerhoon ympärivuotisen harjoittelukulttuurin, joka hakee vertaistaan Suomessa.

Sigge Nyström -palkinnon sai pitkän linjan golfvalmentaja Jan Forsell. Palkinto annetaan golfopettajien työn ja arvojen vaalimisesta.

Forsell on aina korostanut koulutuksen tärkeyttä omassa työssään, ja hän on myös tehnyt isoja taloudellisia sijoituksia erilaisiin teknisiin apuvälineisiin.