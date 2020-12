Suomen jääkiekkomaajoukkue hävisi sunnuntaina Venäjälle maalein 1–5.

Jääkiekon EHT-turnauksen Moskovan osaturnaus päättyi sunnuntaina Suomen jääkiekkomaajoukkueen osalta 1–5-tappioon Venäjälle. Venäläismedia ei kovin myönteisesti Leijonista kirjoittanut.

Sport-Expressin mukaan Suomen joukkue oli heikoin Moskovan turnauksessa. Verkkosivusto mainitsee myönteiseen sävyyn Harri Pesosen ja maalivahti Juho Olkinuoran, mutta samalla sivusto muistuttaa, että Pesosen sopimus Magnitogorskin kanssa on peruttu. Lisäksi maininnan saavat Juuso Puustinen ja Mikael Ruohomaa, jotka pelaavat Sibir Novosibirskissä.

”Muilta osin Suomella on keskinkertainen joukkue. He ovat kaukana ruotsalaisista, joilla on useita KHL:n tähtipelaajia. Tšekilläkin on liigan paras maalintekijä, Dmitri Jaskin”, Sport-Express kirjoittaa.

Campinat.net-sivusto totesi, että tilastojen perusteella Suomi oli lähes tasoissa Venäjän kanssa, mutta se ei riittänyt tasapäiseen kamppailuun.

”Suomalaiset eivät antaneet vaikutusta, että heillä olisi joukkue, joka olisi psykologisesti valmis voittamaan”, Campionat kirjoittaa.

Suomi voitti Moskovan EHT-turnauksessa Tšekin ja hävisi Venäjän lisäksi Ruotsille.