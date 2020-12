Päävalmentajan mukaan kiertueen keskeyttäminen on tällä kertaa hankala vaihtoehto.

Suomen tämän hetken menestyneimmät hiihtäjät kilpailevat vuoden 2021 ensimmäisenä päivänä alkavalla 15. Tour de Ski -kiertueella.

Hiihtoliitto julkaisi maanantaina Tourille lähtevät urheilijat, ja joukkueessa ovat myös Iivo Niskanen, Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen.

Tourilla monta kärkisijaa saavuttaneen Pärmäkosken osallistuminen on ollut tällä kertaa kysymysmerkki, koska sairastelu sotki marraskuussa hänen harjoitteluaan, ja Rukan mc-avauksessa hiihto oli vielä varsin epävireistä.

Kaikkiaan Tourille lähtee 11 hiihtäjää, kuusi miestä ja viisi naista. Joukkueessa on useita ensikertalaisia. Naisten kuuden hiihtäjän kiintiöstä jää yksi paikka käyttämättä.

Yllätyksenä voi pitää sitä, että joukkueesta puuttuvat Rukan mc-avauksessa säväyttänyt Joni Mäki sekä viime kauden ilonaiheisiin kuulunut Perttu Hyvärinen.

”He halusivat saada tähän väliin harjoitusjakson ja näkivät, että se on paras ratkaisu MM-kisoja ajatellen. Perttu ei ollut ensimmäisten kisojen perusteella ihan sellaisessa vireessä kuin oli odotettu. Jonin tilanne on ehkä päinvastainen. Hän on todella hyvässä vireessä, mutta ei ole hiihtänyt Touria aikaisemmin. Sen kanssa oli pieni epävarmuus”, päävalmentaja Teemu Pasanen sanoi.

Monet Tourit kolunneet maajoukkueen konkarit Laura Mononen ja Anne Kyllönen jättävät myös kiertueen väliin.

”Lauralle Tourilla kilpaileminen ei ole aina tuonut välttämättä parasta ratkaisua arvokisoihin. Nyt kokeillaan vähän eri tavalla. Anne ei ole ihan siinä vireessä, jossa hän on ollut parhaimmillaan”, Pasanen perusteli.

Aikaisemmin Suomen joukkueessa on ollut monella Tourilla urheilijoita, jotka ovat lähteneet kilpailemaan vain osan kiertueesta. Esimerkiksi Iivo Niskanen on pari kertaa noudattanut tätä taktiikkaa, samoin jotkut sprintterit.

Niskasella kesken jätettyjen Tourien ideana on ollut saada vain kovaa kilpailutuntumaa mutta säästellä samalla voimia kauden arvokisoihin. Noina vuosina (2017 ja 2018) tuli MM-kultaa ja olympiavoitto.

Viime kerralla Niskanen hiihti ensimmäisen kerran kiertueen maaliin asti ja sijoittui kymmenenneksi. Loppunousussa hän menetti viisi sijaa kramppien ja keuhko-ongelmien takia.

Pasasen mukaan nyt kynnys keskeyttämiseen on koronatilanteen takia aikaisempaa selvästi korkeampi. Lähtökohta on se, että jokainen mukaan lähtevä urheilija nähdään myös loppunousussa.

”Vain alun hiihtäminen ei tule tässä tilanteessa kysymykseen. Koronasääntöjen takia sieltä on ylipäätään todella hankala päästä kesken pois. Siellä melkein joutuu olemaan Tourin loppuun asti, vaikka ei hiihtäisikään”, Pasanen sanoi viime viikolla HS:lle.

Pasasen mukaan Sveitsin ja Italian karanteenisääntöihin on saatu Tourille osallistuville joukkueille helpotusta.

”Saamme joukkueena liikkua tietyillä erityissäännöillä maiden välillä, ja meillä on siellä testaukset. Jos jotain tapahtuu, niin tietysti sieltä saadaan urheilija jollakin tavalla kotiin, mutta siitä tulee joka tapauksessa tiettyjä karanteenijuttuja.”

Maanantaina Pasanen tarkensi, että viiden osakilpailun jälkeen on todennäköisesti mahdollisuus päästä kotimatkalle.

Ruotsi nimesi niin ikään maanantaina joukkueensa Tourille. Kun Norja ei ole mukana, Ruotsin joukkueesta löytyvät naisten suurimmat voittajasuosikit, Ebba Andersson ja Frida Karlsson.

Tour de Ski alkaa vuoden 2021 ensimmäisenä päivänä. Aluksi on kolme kisaa Sveitsin Val Müstairissa. Välipäivän (4.1.) jälkeen on kaksi etappia Italian Toblachissa ja toisen välipäivän (7.1.) jälkeen kolme osakilpailua Italian Val di Fiemmessä. Loppunousu hiihdetään 10. tammikuuta.

Suomen joukkue Tour de Skille:

Naiset:

Jasmi Joensuu, Katri Lylynperä, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski

Miehet:

Ristomatti Hakola, Lauri Lepistö, Juho Mikkonen, Iivo Niskanen, Verneri Suhonen, Markus Vuorela