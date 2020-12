Kevin Durant (vas.) ja Kyrie Irving pääsevät nyt pelaamaan yhdessä Durantin vuoden mittaisen poissaolon jälkeen. Heidän joukkueensa Brooklyn Nets on ennen NBA-kauden alkua itälohkon ennakkosuosikki.­

LeBron James on ollut suurin kanto Kevin Durantin kaskessa. Tiistaina alkavalla NBA-kaudella he saattavat kohdata kokoamiensa tähtisikermien johtajina loppuotteluissa.

Huipputason urheilijat ovat usein henkisesti hyvin omalaatuisia yksilöitä. Halu olla paras on suunnaton, ja epävarmuus saatetaan peittää entistäkin suuremmalla uholla.

Ilmiö on tuttu erityisesti nyrkkeilyn ja vapaaottelun kaltaisista taistelulajeista, mutta se pätee myös koripalloon. Yksittäinen ottelu koostuu sadoista kaksinkamppailuista, ja parhaiden joukkoon nouseminen vaatii rajatonta uskoa omiin kykyihin sekä edessä olevan vastustajan lyömiseen.

Kevin Durant ja Kyrie Irving ovat aina uskoneet olevansa parhaita. Nyt he yhdessä johtavat Brooklyn Netsin seurahistorian ensimmäisen NBA-mestaruuden jahtiin itälohkon yhtenä ennakkosuosikkina.

Poikkeuksellisen taitavaa kaksikkoa yhdistää myös yhteinen vihollinen: LeBron James, hallitsevan mestarin Los Angeles Lakersin supertähti.

Kaksikosta Durant on kokenut jäävänsä Jamesin varjoon ja vaille ansaitsemaansa arvostusta. Himoitsemansa mestaruuden voittaakseen Durant liittyi kesällä 2016 Golden State Warriorsin tähtisikermään, mutta kahdesta mestaruudesta huolimatta päätös sai kriitikot lähinnä kyseenalaistamaan yhä enemmän Durantin luonteenlujuuden.

Tähti myös ottaa kritiikin henkilökohtaisesti.

Durantin epävarmuutta kuvaa, että hänellä on tapana käyttää sosiaalisessa mediassa salaisia tilejä väittääkseen vastaan häntä kritisoiville käyttäjille. Tapa paljastui vahingossa vuonna 2017, ja vielä alkuvuodesta hän myönsi All the Smoke -podcastissa käyttävänsä yhä tilejä.

” ”Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen voinut katsoa viereeni ja todeta tuonkin kaverin pystyvän upottamaan ratkaisevan heiton.”

Brooklyn Netsin Kevin Durant (vas.) ja Kyrie Irving juttelivat kentän laidalla Bostonissa.­

Irving puolestaan oli Jamesin kanssa Cleveland Cavaliersin avainpelaajia kolmen kauden ajan. Irving kuitenkin halusi pois ja olla itse johtaja, minkä vuoksi hänet kaupattiin Boston Celticsiin.

Joukkueen kannattelu ei sittenkään ollut Irvingin mieleen. Kesällä 2019 hän ja Durant päättivät tehdä vapaina pelaajina sopimukset Netsin kanssa.

”Olen aina kokenut olevani joukkueeni paras vaihtoehto otteluiden lopussa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen voinut katsoa viereeni ja todeta tuonkin kaverin pystyvän upottamaan ratkaisevan heiton”, Irving kehui uutta joukkuetoveriaan syksyllä Durantin The Etcs -podcastissa.

Milwaukee Bucksin Giannis Antetokounmpo ajoi korille ja Miami Heatin Jae Crowder roikkui mukana.­

Tasainen itälohko on täynnä joukkueita, joille finaalipaikka on täysin mahdollinen. Viime kaudella niistä runkosarjassa paras oli Milwaukee Bucks, jonka kanssa Giannis Antetokounmpo teki viime viikolla NBA-historian suurimman sopimuksen: viisi vuotta ja 228 miljoonaa dollaria (noin 188 miljoonaa euroa).

Kreikkalaistähden johtama joukkue päihitettiin pudotuspeleissä yllättäen jo toisella kierroksella. Bucksin tuhoksi koitui viime kauden yllättäjä Miami Heat, joka eteni aina finaaleihin asti.

Tällä kaudella Netsin, Bucksin ja Heatin kanssa idän herruudesta voivat taistella ainakin Boston Celtics, Philadelphia 76ers ja Toronto Raptors.

LeBron Jamesin johtama Los Angeles Lakers juhli 11. lokakuutta NBA-mestaruutta. Tittelin puolustaminen alkaa vain pari kuukautta edellisen kauden ratkaisuhetkien jälkeen.­

Parketeille palaavilla tähdillä pakkaa sekoittavia joukkueita piti olla kaksi.

Koripallohistorian tarkimpiin heittäjiin kuuluvan Klay Thompsonin oli tarkoitus vahvistaa pahan polvivamman jälkeen Golden State Warriorsia. Marraskuussa Kaliforniasta kantautui kuitenkin ikäviä uutisia: akillesjännevamman vuoksi Thompsonilta jää väliin toinen kokonainen kausi.

Entisen dynastian mestaruushaaveet siirtyvät väistämättä taas vuodella. Tämä tekee Los Angeles Lakersille ja LeBron Jamesille mestaruuden uusimisesta hieman aiempaa todennäköisempää.

Uudenvuoden­aatonaattona 36 vuotta täyttävä James on edelleen halutessaan sarjan paras pelaaja. Fiksusti pitkän tähtäimen ajattelijana hän kuitenkin käyttää energiaa säästeliäästi ja antaa usein estradin muun muassa joukkueen toiselle tähtipelaajalle Anthony Davisille.

”Kyse on kasvamisesta, kypsymisestä ja sen ymmärtämisestä, miten voi pelata fiksummin”, myös lempinimellä ”Kuningas” tunnettu James sanoi ESPN:lle keväällä 2018.

Poikkeuksellinen peliäly mahdollistaa huippusuoritukset jopa pintakaasulla. Viime kauden pudotuspeleissä Jamesin keskinopeus kentällä oli kunnon minuutteja pelanneista kolmanneksi hitain. Samojen pudotuspelien päätteeksi hän oli neljättä kertaa urallaan loppuotteluiden arvokkain pelaaja ja NBA-mestari.

” Perinteisempää amerikkalaista koripallosuuntausta edustavien joukkueiden osakkeet ovat laskussa.

Denver Nuggetsin Nikola Jokic nosti pallon koriin harjoitusottelussa Golden Statea vastaan joulukuun alkupuolella.­

Lännessä valtaa pitävät fiksusti pelaavat tähdet.

Dallas Mavericksin Luka Dončić on atleettisuutta lukuun ottamatta kuin Slovenian LeBron, jeikä Denver Nuggetsin Nikola Jokićin tavalla syöttävää jättiä ole koripallohistoriassa ennen nähty.

Viime kauden koripallokuplassa molemmilta edellä mainituilta joukkueilta nähtiin jo vakuuttavia otteita. Vahvasti ylöspäin osoittavat kehityskäyrät tekevät Nuggetsista ja Mavericksista Lakersin päähaastajat.

Perinteisempää amerikkalaista koripallosuuntausta edustavien joukkueiden osakkeet ovat sen sijaan laskussa.

Koko historiansa ajan Los Angelesissa varjoon jäänyt Clippers hankki ennen viime kautta suurella kohulla tähtikaksikokseen Kawhi Leonardin ja Paul Georgen. Playoff-pettymyksen jälkeen The Athletic paljasti, että Clippersin joukkuehenki oli rakoillut jo kauden aikana pahoin, mikä ei nosta uskoa valmentajaakin vaihtaneen joukkueen tämän kauden mahdollisuuksiin.

Vielä suuremmassa kaaoksessa on Houston Rockets, joka kauppasi pois jo Russell Westbrookin tämän omasta toiveesta.

Lähtöhalunsa on ilmoittanut myös joukkueen suurin tähti James Harden, vaikka Rocketsin kaikkeus on rakentunut jo vuosia täysin Hardenin ympärille.

Chicago Bullsin pelaajisto on pysynyt melko samana, mutta johtoportaassa vaihtuvuus on ollut suurta. Lauri Markkanen (vas.) saa jatkossa päävalmentajatason ohjeita Jim Boylenin sijaan Billy Donovanilta.­

Kehittymisessä tarpeeksi tavoitetta Markkaselle ja Bullsille

Toivo on palannut Chicago Bullsin ympärille, sillä Jim Boylenin aika päävalmentajana tuli päätökseen elokuussa.

Menestys oli Boylenin kahden kauden aikana katastrofaalisen huonoa. Bulls on ollut heikompi vain vuosituhannen taitteessa Michael Jordanin ja mestarivalmentaja Phil Jacksonin jälkeisenä aikana.

Uudeksi päävalmentajaksi palkattiin Billy Donovan, joka valmensi viime vuodet Oklahoma City Thunderia. Donovan on toistaiseksi ainakin kertonut medialle juuri niitä asioita, joita Bulls-fanit ovat halunneet kuulla.

”En halua Laurin olevan vain yksipuolinen heittäjä, sellaisia pelaajia on liian helppo vartioida”, Donovan totesi joulukuun alussa NBC Sportsin mukaan.

”Kun hän pelasi tulokkaana Thunderia vastaan, muistan varoittaneeni korinaluspelaajiamme, että tämä kaveri todella osaa heittää. Muutaman kerran puolustimme syvällä, ja hän upotti pari kolmosta. Sen jälkeen yritimme päästä hänen iholleen, jolloin hän puolestaan ohitti puolustajamme”, Donovan kuvaili sitä Markkas-versiota, minkä hän haluaa tulevalla kaudella nähdä.

Neljän ottelun harjoituskaudesta on mahdotonta tehdä vedenpitäviä johtopäätöksiä Markkasen roolista tai Bullsin tasosta. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että Chicago olisi vieläkään pudotuspelijoukkue.

Joukkueen merkittävin hankinta on varaustilaisuuden neljäntenä valittu Patrick Williams, jolta ei tulokaskaudellaan voi vielä odottaa ihmeitä. Bullsin ydin koostuu muutenkin nuorista pelaajista, minkä vuoksi menestystä ei edes mitata pelkästään voitoissa.

Tappioita huolestuttavampaa on, jos Bullsin peliesitykset eivät kehity kauden mittaan, ja mikäli Boylenin aikana pinttyneet pahat tavat pääsevät valloilleen muun muassa palloa rohmunneen takamiehen Zach Lavinen otteissa.

NBA-kausi alkaa Ruudussa keskiviikon vastaisena yönä klo 02.00 ottelulla Brooklyn Nets–Golden State Warriors.