Tehokaksikko jättää ison loven KalPan kokoonpanoon.

KalPassa lainalla pelanneet Eetu Luostarinen ja Otto Leskinen palaavat Pohjois-Amerikkaan valmistautumaan NHL-jääkiekkokauteen.

Keskushyökkääjä Luostarinen, 22, oli Kuopiossa lainalla Florida Panthersista. Hän keräsi 17 liigapelissään tehopisteet 5+10. Puolustaja Leskinen, 23, saalisti 17 ottelussaan tehopisteet 4+6. Leskinen palaa Montreal Canadiensiin.

”Kiitämme Eetua ja Ottoa panoksesta syksyn peleissä. Molemmat pelaajat täyttivät odotukset hienosti ja pelasivat vahvan syksyn”, KalPan urheilujohtaja Anssi Laine sanoi seuran kotisivuilla.

Luostarinen on pelannut urallaan kahdeksan NHL-ottelua Carolina Hurricanesissa. Leskisellä on tilillään viisi NHL-peliä. NHL-kauden on määrä alkaa 13. tammikuuta.