Ilveksen ja Tapparan kasvateista tuli HIFK:n paita ja peppu – Otto Koivula matkusti uudestaan kohti tuntematonta: ”SM-liigakiekko on muuttunut aika paljonkin”

NHL-lupaus Anton Lundell teki HIFK:ssa vaikutuksen Otto Koivulaan. Nokialaislähtöinen Ilves-kasvatti matkusti Pohjois-Amerikkaan sunnuntaina.

Helsingin IFK:n pukukoppi Nordenskiöldinkadun jäähallin uumenissa. Paikka, jolla on ollut legendaarinen maine suomalaisessa jääkiekossa jo vuosikymmenten ajan.

HIFK:n pukukopissa painavin sana on kuulunut monille suurille legendoille, kuten Matti Hagmanille, Heikki Riihirannalle tai Ville Peltoselle.

HIFK:n koppiin ei pahoina aikoina ollut helppoa tulla. Nuoremmat tulijat saattoivat päätyä pukemaan varusteitaan vessaan tai pukukopin ulkopuolelle. Asema oli ansaittava.

Nykypäivänä asiat eivät ole enää niin raadollisia. Kun nokialaislähtöinen keskushyökkääjä Otto Koivula suuntasi lokakuun alussa ensimmäistä kertaa HIFK:n pukukoppiin, hän sai lämpimän vastaanoton kokeneiden Jere Sallisen ja Ville Varakkaan johdolla.

Tosin omaa pukukoppipaikkaansa hänkään ei heti saanut.

”Lääkärin kopissa olin pari ensimmäistä päivää koronan takia”, Koivula naurahtaa.

Pääkaupunkiseudulla asuva Koivula, 22, saapui HIFK:hon lainasopimuksella NHL-työnantajastaan New York Islandersista. Ilves-kasvatti oli Islandersin mukana alkusyksyn ajan NHL:n pudotuspelikuplassa, muttei pelannut sekuntiakaan.

Ennen HIFK-pestiä alla oli peräti puolen vuoden pelitauko. Koivulan päätavoite Liigassa oli saada kilpailuetua ja päästä pelikuntoon ennen NHL-kautta 2021. Tässä hän mielestään onnistui.

Koivula pelasi HIFK:ssa 14 ottelua pistein 3+8=11. Jokaisessa ottelussa nokialaissentterin laidalla pelasi lempääläläislähtöinen Tappara-kasvatti Joona Luoto.

Koivula ja Luoto pelasivat yhdessä nuorten MM-kisoissa vuodenvaihteessa 2016–17.

”Tulimme hyvin toimeen, vaikka olemmekin Ilves- ja Tappara-taustaisia. Välillä meistä sanottiinkin, että tuolla paita ja peppu menevät. Meistä tuli läheisiä. Kun olimme huonekavereita Montrealin kisoissa, niin ehkei olisi uskonut, että pelaamme vielä joskus HIFK:ssa yhdessä. Koskaan ei tiedä, mihin elämä vie”, Koivula pohtii.

HIFK:ssa Koivula sai todistaa läheltä Anton Lundellin otteita. Florida Panthersin varaama Lundell, 19, kuuluu Suomen suuriin sentterilupauksiin ja tähdittää paraikaa Suomen nuorten MM-joukkuetta.

”Tosi rauhallinen tyyppi, mutta kuitenkin itsevarma ja kova kilpailija. Hän oli tosi kiinnostunut siitä, mitä Pohjois-Amerikassa tapahtuu ja imi tietoa itseensä”, Koivula kehuu.

Koivula pelasi Liigassa viimeksi kaudella 2017–18 Ilveksessä. Siitä ei ole kuin kaksi ja puoli vuotta, mutta Koivula näkee suomalaisen pääsarjakiekon muuttuneen merkittävästi tänä aikana.

”SM-liigakiekko on muuttunut aika paljonkin. Peli on muuttunut paljon nopeammaksi, eikä maalin taakse pysähdellä enää niin paljoa, vaikka sekin on edelleen sallittua ja välillä järkevääkin.

”Peliä käännetään paljon ja puolustetaan eteenpäin. Sitä kiekkoa oli hauska pelata.”

Mainitun Ilves-kauden jälkeen Koivula lähti rapakon taakse kohti suurta ja tuntematonta. Kun Koivula suuntasi viime sunnuntaina Frankfurtin kautta kohti New Yorkia, alla oli kaksi kautta Pohjois-Amerikassa ja viime kaudelta uran ensimmäiset 12 NHL-ottelua.

Matka kävi silti uudestaan tuntemattomaan, kiitos koronaviruksen. Koivula tiesi lähtiessään satavarmaksi vain sen, että häntä odotti seitsemän päivän hotellikaranteeni.

Mikäli kaikki sujuu suunnitellusti, NHL-seurojen harjoitusleirit on määrä aloittaa 3. tammikuuta ja runkosarja 13. tammikuuta.

Islanders ylsi viime kaudella pudotuspeleissä kahdeksan parhaan joukkoon. Kokenut päävalmentaja Barry Trotz ja urheilujohtaja Lou Lamoriello ovat pitäneet joukkueen hyvin kasassa.

Koivulan kannalta olennaisinta on, että Islanders on hankkinut riveihinsä leveyshyökkääjiin lukeutuvat Austin Czarnikin, Dmytro Timashovin ja A.J. Greerin.

Pelipaikka ei hevillä irtoa ensi kaudellakaan.

”Joka vuosi sinne lähdetään metsästämään pelipaikkaa NHL:stä. Kilpailu on vieläkin koventunut, mutta ei auta kuin taistella ja ottaa se, mitä annetaan. NHL- ja AHL-kausien läpiviennit ovat kysymysmerkkejä, joten on turha asettaa liian suuria odotuksia”, Koivula päättää.