Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkue lähtee lähes tuhannen liigaottelun kokemuksella jahtaamaan jääkiekon nuorten MM-kultaa: ”Melkein koko joukkue on pelannut miesten pelejä.”

Lähes tuhat kotimaan Liigan ottelua kertoo jostain. Nuorten Leijonien MM-joukkueen kokemus aikuisten peleistä vakuuttaa.

Päävalmentaja Antti Pennanen sai Edmontonin ja Red Deerin vuodenvaihteen MM-turnaukseen joukkueen, joka pelaa miesten otteluita arkityökseen.

Kun lasketaan kaikkien pelaajien liigaottelut yhteen, on lukema komea 959. Jos ei olisi koronavirusta ja kauden alun lykkääntymistä, olisi lukema komeasti yli tuhat.

Pennasella riittää osaajia joka kenttään, ja sitten on yksi helmi.

”On selvää, että Anton Lundell on meidän kirkkain tähti. On yhtä selvää, että meidän täytyy onnistua kliseisesti sanottuna joukkuepelissä, jos aiomme pärjätä isoja maita vastaan”, Pennanen sanoi Edmontonista turnauksen kynnyksellä.

Lundell tietää vastuunsa kapteenina ja ykköskentän johtajana. Silti hän välttää nostamasta itseään esille tai korostamasta osuuttaan joukkueessa.

”Haluan auttaa joukkuetta voittamaan joka pelissä ja pelata oman ketjun kanssa mahdollisimman hyvin. Tärkein asia on, että voitetaan. Se on isoin tavoite voittaa pelejä”, Lundell sanoi.

” ”Melkein koko joukkue on pelannut miesten pelejä.”

Aku Räty jääkiekon Suomen alle 20-vuotiaiden miesten maajoukkueen jääharjoituksissa marraskuussa Helsingissä.­

Jukureita edustava Mikko Kokkonen jääkiekon Liigan ottelussa HIFK:ta vastaan marraskuussa Helsingissä.­

Joukkue rakentuu niin, että maalivahtikolmikon liigakokemus jää ohuimmaksi. Hyökkääjillä riittää vastuurooleja Liigassa. Jukurien puolustaja Mikko Kokkonen johtaa pelatuissa liigaotteluissa.

Yhdeksän pelaajaa Nuorista Leijonista on pelannut yli 50 liigaottelua tähän mennessä. Ei ole ihan jokavuotista, että 20-vuotisista löytyy näin laaja kokemus.

Kokkonen on pelannut viidellä kaudella Liigaa ja kolme viimeistä lähes täysin säännöllisesti. On hurja määrä saada 126 liigaottelua tilastoonsa ennen kuin täyttää 20 vuotta.

”Melkein koko joukkue on pelannut miesten pelejä. Kun mennään kapeaan kaukaloon, kamppailu on tosi isossa roolissa, ja kun olemme tottuneet kamppailemaan miesten kanssa, uskon siinä olevan kilpailuetua”, Kokkonen sanoi.

Kokkonen pelasi Tšekin MM-turnauksessa viime vuonna ja tuntee kuviot, vaikka nyt vaihtuikin maa ja manner. Kokkonen on yksi kuudesta aikaisemmin nuorten MM-kisoissa pelanneista. Muut viisi ovat Lundell, MM-kultaa 2019 Lundellin tapaan voittanut Ville Heinola, maalivahti Kari Piiroinen, hyökkääjä Aku Räty ja puolustaja Santeri Hatakka.

”Uskon, että siitä on paljonkin etua ja tiedän mitä tuleman pitää. Olen osannut valmistautua. Näki, mitä tämä on ja mitä pitää ottaa huomioon. Ja millaista on olla paikan päällä.”

” ”Uskon, että meillä on tasapainoisia ja hyviä ketjuja. Monipuolisuutta.”

Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen.­

Päävalmentaja Pennanen rakentaa ykköskenttänsä ja tehonyrkkinsä Lundellin, Roby Järventien ja Kasper Simontaipaleen varaan.

”Roby on pystynyt olemaan Liigassa tehokas ja hänellä on erinomainen laukaus”, Pennanen kehui toisen polven pelaajaa.

”Sitten on Simontaival, älykäs ja taitava pelaaja, jolla ovat hyvät kiekkovaistot.”

Ykkösylivoima kietoutuu myös Lundellin ympärille. Ketjun taakse tulee Heinola puolustajaksi ja Roni Hirvonen neljäntenä hyökkääjänä.

Hyvin Liigassa pelannut Juuso Pärssinen kantaa vastuuta kakkosessa ja saa rinnalleen Hirvosen ja Brad Lambertin.

”Pärssinen on näyttänyt täällä harjoituksissa hyvältä. On vahva molempiin suuntiin ja vahva kamppailemaan. Uskon, että meillä on tasapainoisia ja hyviä ketjuja. Monipuolisuutta”, Pennanen sanoo.

” ”Luvata ei voi mitään, mutta unelma maailmanmestaruudesta on vahvana.”

JYPin Brad Lambert on vasta 17-vuotias.­

JYPiä edustava Lambert pääsee mielenkiintoiseen paikkaan. Hän on juuri 17 vuotta täyttäneenä turnauksen viidenneksi nuorin pelaaja ja Nuorten Leijonien tulosketjussa.

Yhtään kentällistä ei hakata kiveen, kun tulokset määrittävät lopulliset pelipaikat, mutta Lambert saa mahdollisuutensa.

”Varmasti saadaan hyvät roolit ja pelaajat oikeille paikoille ja pelaajat tyytyväisiksi rooleihinsa”, Pennanen sanoi.

Kanadan MM-turnauksessa jokainen joukkue hyppää tuntemattomaan kun harjoitusturnaukset jäivät pelaamatta. Venäjä tekee poikkeuksen. Maan kiekkoliitto oikaisi ja lähetti nuorten joukkueen marraskuiseen Karjala-turnaukseen. Ja hyvin nuorisokaarti pelasikin.

Pennanen ei halua ottaa kantaa, vetikö Venäjä välistä, mutta yksi suosikeista itänaapurin ryhmä on.

”Varmasti Karjala auttoi heitä, mutta tämä on taas uusi turnaus. Kaikilla on mahdollisuus saada alkusarjan aikana peli siihen iskuun, ettei pitäisi olla selityksiä.”

Nuoret Leijonat on voittanut seitsemän viime vuoden aikana kolme MM-kultaa: 2014, 2016 ja 2019. Samaan on pystynyt vain Kanada.

Menestystä joukkue lähtee taas hakemaan, ja siitä uskalletaan jopa puhua.

”Luvata ei voi mitään, mutta unelma maailmanmestaruudesta on vahvana”, Pennanen sanoi.

Pennanen korostaa, että tavallisessa arjessa asioiden pitää sujua: peli kehittyy, pelaajat myös, yhteistyö toimii ja ilmapiiri pysyy hyvänä. Näistä palikoista menestys rakentuisi, jos on rakentuakseen.

”Jos niissä onnistutaan hyvin tai jopa erittäin hyvin, kyllä me sitten maailmanmestaruudesta pelataan.”

Suomen peliohjelma ja joukkue nuorten MM-kisoissa

Jääkiekon nuorten MM-turnauksessa pelaa kymmenen maata ja ne on jaettu kahteen lohkoon. Suomi pelaa Edmontonin A-lohkossa. Toinen lohko pelataan Red Deerissä.

A-lohko: Suomi, Kanada, Saksa, Slovakia, Sveitsi.

B-lohko: Itävalta, Ruotsi, Tshekki, USA, Venäjä.

Lohkojen neljä parasta etenee puolivälieriin, jotka pelataan ristiin: ykkönen vastaan nelonen, kakkonen vastaan kolmonen jne. Alkulohkojen viimeiset pelaavat säilymisestä A-sarjassa.

Suomen ottelut, alkulohko:

La 26.12. 01.00 Saksa – Suomi,

Su 27.12. 21.00 Suomi – Sveitsi,

Ke 30.12. 21.00 Suomi – Slovakia,

Pe 01.01. 01.00 Kanada – Suomi

Puolivälierät:

La 2.01. kello 19.00 puolivälierä yksi, la 2.1. kello 22.30 puolivälierä kaksi, su 3.1. kello 2.00, puolivälierä kolme, su 3.1. kello 5.30 puolivälierä neljä.

Välierät: Ti 5.1. kello 1.00 välierä yksi, ti 5.1. kello 4.30 välierä kaksi.

Mitaliottelut: Ke 6.1. pronssiottelu kello 00.30, ke 6.1. kello 4.30 loppuottelu.

Ajat Suomen aikaa. Edmontonissa kello on 9 tuntia vähemmän.

Suomen MM-joukkue:

Maalivahdit:

1 Kari Piiroinen Tappara/TUTO Hockey, 30 Joel Blomqvist, Kärpät/Hermes, 31 Roope Taponen, HIFK/K-Espoo.

Puolustajat:

2 Santeri Hatakka, Ilves, 3 Ruben Rafkin, TPS, 4 Ville Heinola, Lukko, 6 Eemil Viro, TPS, 7 Topi Niemelä, Kärpät, 10 Kasper Puutio, Kärpät, 12 Matias Rajaniemi, Pelicans, 35 Mikko Kokkonen, Jukurit.

Hyökkääjät:

13 Roby Järventie, Ilves, 15 Anton Lundell, HIFK, 19 Petteri Puhakka, Tappara/TUTO Hockey, 20 Samuel Helenius, JYP, 21 Mikael Pyyhtiä, TPS, 22 Roni Hirvonen, Ässät, 23 Mikko Petman, Lukko, 27 Juuso Pärssinen, TPS, 28 Henri Nikkanen, Jukurit, 29 Kasper Simontaival, Tappara/TUTO Hockey, 32 Matias Mäntykivi, SaiPa, 33 Brad Lambert, JYP, 34 Aku Räty, Kärpät, 36 Benjamin Korhonen, KalPa.