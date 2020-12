Frisbeegolf on noussut nopeasti uudeksi suosikkilajiksi. Suomessa on jo 800 frisbeegolfrataa, ja uusia rakennetaan joka vuosi kymmeniä. Koronavuoden lopulla kiekotkin ovat loppuneet kaupoista, kun tehtaat eivät ole voineet vastata kysyntään.

Helsingin Pitäjänmäellä sijaitsee myymälä, jossa tavara kävi joulun alla kaupaksi myös ilman alennuksia.

Iso osa frisbeegolfin erikoisliikkeen Power Gripin hyllyistä ja laatikoista ammotti tyhjinä, sillä kiekkoja valmistavat tehtaat eivät ole kyenneet vastaamaan poikkeusvuonna kysyntään.

Puolityhjiä kiekkohyllyjä on voinut nähdä myös urheilukaupoissa ja automarketeissa, joista monilla on varsin laaja valikoima.

Kiekkojen lisäksi esimerkiksi kiekkoreput ovat käyneet kaupaksi. Ostettavaksi löytyy myös heittohansikkaita, kuivauspyyhkeitä, juomapulloja, sateenvarjoja ja niin edelleen.

Suunnistus, golf ja pyöräily ovat olleet koronavuonna suomalaisen urheilun ja liikunnan voittajia. Lajit ovat saaneet uusia harrastajia, sillä ulkoliikunta on ollut epidemian aikanakin turvallista.

Myös frisbeegolfin suosio on pompannut uudelle tasolle. Radoilla oli vilkasta jo aiemmin, mutta tänä vuonna tungos on jatkunut joulukuulle saakka.

Frisbeegolfin juuret ovat Yhdysvalloissa, mutta monella mittarilla Suomi on lajin paratiisi. Ratoja on pian 800 ja uusia tulee joka vuosi kymmeniä. Niitä rakentavat seurat ja kunnat, erikseen ja yhteistyössä. Myös Suomen Ladulla on toistakymmentä rataa.

Ratoja löytyy joka makuun. On puistoihin rakennettuja lyhyitä ratoja, vaativia 18 väylän ratoja vaihtelevissa maastoissa ja vähän kaikkea siltä väliltä.

Pisimmillä radoilla heitettävää on yli 2,5 kilometriä. Siirtymien ja kiekkojen etsimisen myötä käveltävää ja kavuttavaa kertyy paljon enemmän.

Frisbeegolf on nuori laji. Seuroja on Suomessa 170, ja niissä on yhteensä 6 500 jäsentä. Lisäksi tiedetään lisenssipelaajien määrä: heitä on Suomessa 3 000. Parhaille kilpapelaajille lajista on tullut ammatti.

Leo Piironen harjoitteli joulun alla Tampereen frisbeegolfkeskuksen kentällä. Hän on voittanut avoimen sarjan Suomen mestaruuden vuosina 2012, 2016 ja 2018.­

Etenkin junioripelaajien määrä on ilahduttavassa kasvussa, kertoo Frisbeegolfliiton tuore puheenjohtaja Laura Heikkilä. Tänä vuonna liitto käynnisti oman junioriakatemian yhteistyössä Varalan urheiluopiston kanssa, ja tietä huipulle viitoittava niin sanottu urheilijan polku on rakenteilla.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen Kihun vuonna 2018 tekemän aikuisliikuntatutkimuksen mukaan 263 000 suomalaista harrasti frisbeegolfia ainakin kerran vuodessa. Kun päälle lisätään lapset ja nuoret, harrastajia on varmasti yli 300 000, Heikkilä arvioi.

Euroopassa Suomi on lajin suurvalta. Vielä muutama vuosi sitten puolet kaikista eurooppalaista kilpapelaajista tuli Suomesta.

”Nyt luku on tasoittunut, sillä frisbeegolfin suosio kasvaa nopeasti esimerkiksi Virossa, Norjassa ja joissain Keski-Euroopan maissa”, Heikkilä kertoo.

Syitä lajin suosiolle hän löytää useita. Ensinnäkin frisbeegolf on yksilölaji, johon sisältyy kuitenkin sosiaalinen aspekti. Voi kilpailla, tavoitella tulosta tai heittää muuten vain.

Lisäksi suomalaiset liikkuvat mielellään luonnossa, ja ratoja on paljon. Kiekot ovat myös suhteellisen halpoja. Harrastamisen aloittamiseen ei juuri muuta tarvitakaan, sillä lähes kaikki radat ovat ilmaisia.

Ratojen valtavaa määrää selittää ainakin se, että Suomessa on tilaa rakentaa sekä perinteitä talkoista ja yhdistystoiminnasta.

Lisäksi kunnat ja maanomistajat suhtautuvat lajiin varsin suopeasti. Radan perustaminen on halpaa verrattuna monen muun lajin olosuhteiden rakentamiseen.

Usein radat sijoittuvat paikkoihin, jotka olisivat muuten joutomaata.

Tarvitaan korit, opasteet, maaston raivausta ja kulkureittien rakentamista tarpeen mukaan. Koko paketin voi ostaa myös valmiina ratojen suunnitteluun erikoistuneilta yrityksiltä.

Jotain frisbeegolfin suosiosta kertoo se, että sillä on nähty myös matkailullista merkitystä. Ahvenanmaa päätti tänä vuonna rakentaa radan jokaiseen kuntaansa lapsiperheiden houkuttelemiseksi.

Myös kaikissa suurissa hiihtokeskuksissa on ratoja. Kiekkoja pääsee heittämään esimerkiksi Levin, Rukan ja Tahkon rinteillä. Korkeuseroja ja vaativuutta riittää.

Henna Blomroos heitti Nokialla heinäkuussa 2019.­

Korona-ajan suosikkilaji tarjoaa myös sukelluksen Suomen lähihistoriaan

Oma perheeni on kiertänyt frisbeegolfratoja muutaman vuoden pojan innostuttua lajista. Koronarajoitukset toivat sen astetta tutummaksi.

Kevään viikonlopuissa oli äkkiä paljon vapaata, kun epidemia lopetti juniorien koripallokauden ja kaikki matkustaminen rajoittui Uudellemaalle. Kun lunta ei ollut, heittämään pääsi hyvissä olosuhteissa varhain.

Vain maakunnan rajat olivat vastassa. Hyvinkään Sahanmäen radalle ajaessa poliisi katsoi tuimasti ja kehotti kääntymään jatkossa moottoritien edellisestä liittymästä.

Kesä jatkui samoissa merkeissä, kun ulkomaille ei viitsinyt lähteä. Frisbeegolf toi kotimaan matkailuun yhden numeron, sillä ratoja löytyy melkein joka kunnasta, monista useampia.

Vuoden aikana käydyn noin 60 eri radan perusteella on vahvistunut näkemys, että frisbeegolfilla on olosuhteita ja harrastajia.

Nokialle avattiin syyskuun alkupuolella 18-väyläinen frisbeegolfrata.­

Esimerkiksi historiasta kiinnostuneelle laji tarjoaa myös muuta kuin liikuntaa, sillä radan paikalla on voinut olla ihan jotain muuta.

Pietarsaaren yhdeksänväyläisen radan alueella sijaitsi aiemmin noin sata metriä pitkä, Matotaloksi ristitty asuinkompleksi.

Kiemurteleva kolmikerroksinen talo rakennettiin 1960-luvun alussa kasvavan kaupungin työväestölle. Se purettiin vuonna 2019, kun asukkaita ei riittänyt ja talon kunto oli kehno.

Karkkilan frisbeegolfrata sijoittuu vanhan juna-aseman alueelle, josta pääsi vielä 60-luvulla kapearaiteista rataa Hyvinkäälle. Luumäellä frisbeegolfia voi pelata Venäjän keisarinnan Katariina II:n vuonna 1773 perustaman Taavetin linnoituksen raunioilla.

Frisbeegolf hyödyntää joutomaita. Esimerkiksi Helsingin Talissa ja Vihdissä rata on rakennettu suljetun kaatopaikan päälle. Tuusulan Hyrylässä frisbeegolfia pelataan entisen varuskunnan harjoitusalueella. Radan kupeessa on Venäjän aikainen ortodoksinen hautausmaa.

Vanhat hiekkakuopat ovat oivia paikkoja frisbeegolfille. On korkeuseroja mutta myös avointa maastoa. Lisäksi rata kuivuu nopeasti keväällä ja pysyy kunnossa sateilla.

Ei ole ihme, että esimerkiksi Salpausselille sijoittuu paljon hyviä ratoja, esimerkiksi Lohjalla, Nurmijärvellä, Hyvinkäällä ja Joutsenossa.

Suomalaiset ovat suhtautuneet innolla ja avoimesti uusiin lajeihin, ja frisbeegolf on tästä yksi esimerkki.

Monet radoista on rakennettu liikuntapuistoihin, joissa voi olla ennestään jo kuntorata, yleisurheilu- ja jalkapallokenttä, kunnan liikuntahalli, jäähalli, kuntoilulaitteita, koripallokenttä, skeittiramppi ja niin edelleen.

Jossain paikoissa frisbeegolf on löytänyt kumppanin golfista. Urheilun evoluutio jatkuu. Meillä frisbeegolfista tuli pojan toinen laji koripalloilun rinnalle.

Ensi kesän frisbeegolfmatkailun kohteiksi on jo hahmottunut Halsuan, Ylivieskan ja Kaustisen radat Keski-Pohjanmaalla. Paikkojen maastot ovat ennestään tuttuja omien juniorivuosien hiihtokisoista.

Kaustisen radan 15. väylällä on myös historian havinaa, sillä se heitetään vuonna 2012 räjäytetyn hyppyrimäen alastulorinteessä. Kaustisen mäen ennätys, 54 metriä, jäi Pentti Kokkosen ja Matti Nykäsen nimiin.