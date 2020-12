Lumilautailu

Lumilautailija Enni Rukajärvi on viettänyt tänä vuonna tavanomaistakin enemmän aikaa Rukalla. Sen jälkeen kun Rukajärven piti palata kotimaisemiin koronaviruspandemian alettua, hän on käynyt ulkomailla vain muutaman maajoukkueleirin verran.

Rukajärvi kuuluu urheilijoihin, joiden kisakalenteri on pandemian takia tyhjentynyt. Esimerkiksi lumilautailun MM-kisat helmikuulta peruttiin eikä syyskauden ohjelmistoon suunniteltuja big air -kilpailuita päästy kilpailemaan lainkaan.

Toistaiseksi kalenterissa on jäljellä vielä muutamia kisoja. Rukajärvellä oli muutenkin aikomuksena kilpailla tällä kaudella aiempaa vähemmän.

”Oma suhtautuminen lajiin ei muutu sen mukaan onko kisoja vai ei. Samalla meiningillä ja samalla motivaatiolla mennään. Omaan tekemiseen ei vaikuta paitsi siten, että on vaikeaa suunnitella missä on milloinkin. Siihenkin on tottunut vuosien aikana”, Rukajärvi sanoo.

Tämän kauden jälkeen vuorossa on olympiakausi, kun Pekingissä kilpaillaan helmikuussa 2022. Kaksien edellisten olympialaisten mitalisti ei ole tehnyt päätöksiä uransa jatkosta sinne asti vaan etenee kausi kerrallaan.

Peyongchangin kisojen jälkeen lumilautailun puheenaiheeksi nousi alastulopatjan tarve harjoittelua auttamaan. 20 metriä leveä ja 50 metriä pitkä patja saatiinkin Rukalle vuonna 2019. Rukajärvi ei itse hyödynnä patjaa harjoittelussaan.

Enni Rukajärvi on voittanut mitalin kaksissa edellisissä olympialaisissa. Kuva Peyongchangin slopestylen harjoituksista.­

30-vuotias Rukajärvi sanoo olevansa vanhemman polven laskija ja haluavansa laskeutua harjoitellessaankin lumelle. Nuoremmille laskijoille patja on Rukajärven mielestä arvokas apuväline jatkuvasti huimempien hyppyjen hiomiseen.

”Patja on siitä erilainen, että ei pysty yhtä hyvin ländäämään jaloille. Hypyn voi ottaa jaloille alas, mutta pitää heti kaatua. Patjan ansiosta saa hyvin tuntumaa siihen, miten hyppy menee ilmassa ja jos tulee selälleen alas, se ei satu patjalla.”

Laji on kehittynyt Rukajärven uran aikana paljon. Osittain juuri patjaharjoittelun ansiosta.

”Jos miettii millaisia temppuja itse teki 19–20-vuotiaana, nykyisin yläasteikäiset tekevät sellaisia.”

Rukajärvi oli joulun alla mukana Hiihtokeskusyhdistyksen kampanjassa, jossa toivottiin hiihtokeskusten kävijöitä huomioimaan turvavälit ja kiinnittämään huomiota turvallisuuteen.

Oman kokemuksensa pohjalta Rukajärvi arvioi, että suomalaisia on rinteessä aiempaa enemmän, koska esimerkiksi etätyöt mahdollistavat paremmin ajan viettämisen Lapissa. Ulkomaalaisten turistien puuttuminen tekee silti loven keskusten tuloihin.

Rukajärven kokemusten perusteella asiat ovat korona-aikana sujuneet hyvin.

”Rinteessä on otettu ihan hyvin muut huomioon. Toivotaan, että joululomillakin kaikki muistaisivat ottaa toiset huomioon rinteessä, ja sisätiloissa etäisyyden pitäminen on vielä tärkeämpi asia.”

Rukajärvi uskoo isoimpien hiihtokeskusten pärjäävän. Pienemmille keskuksille sekä muille yrittäjille tilanne on vaikeampi.

”Olen tosi huolissani matkailuyrittäjistä. Heille tulee olemaan vielä hiihtokeskuksia isompi isku, kun ulkomaalaisia turisteja ei tule. On paljon palveluita, joita ulkomaalaiset turistit käyttävät ja esimerkiksi ravintolapalvelujen käyttöä vähennetään.”