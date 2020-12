Taitoluistelu

Veronika Žilina tekee jo 12-vuotiaana hyppysarjoja, joita kovinkaan moni aikuisluistelija ei pysty tekemään.

Venäjältä on tullut tasaiseen tahtiin huipputaitoluistelijoita, ja etenkin naisten luistelussa on nähty jo juniori-ikäisten tekevän neloishyppyjä. Anna Štšerbakova, Aleksandra Trusova ja Elizabet Tursynbajeva ovat tehneet neloishyppyjä arvokisoissa 15-vuotiaina, ja juniorisarjoissa jo aiemminkin.

Ikärajaa neloshypyille on laskettu entisestään: Veronika Žilina teki onnistuneen neloshypyn jo 11-vuotiaana, nuorimpana luistelijana koskaan. Nyt hänen valmentajansa Jevgeni Plušenko on julkaissut Instagramissa videon, jossa 12-vuotias Žilina tekee neloissalchow–kolmoistulppi–kolmoistulppi-yhdistelmän.

”Nelosten prinsessa”, Plušenko toteaa Instagram-viestissään.

Žilina siirtyi viime toukokuussa Plušenkon valmennukseen. Aiemmin hän oli toisen tähtivalmentajan Eteri Tutberidzen valmennuksessa.

Žilinan hypyt ovat herättäneet ihastusta, mutta samalla kehityssuunta on herättänyt huolestumista.

”He [venäläiset naistaitoluistelijat] ovat niin pieniä, että heillä on kyky pyörähtää nopeasti, mutta myöhemmin jotain tapahtuu. He menettävät teknistä kykyään, kun he tulevat vanhemmiksi eivätkä enää menesty”, sanoo entinen olympiatason taitoluistelija Lotta Falkenbäck Aftonbladetille.

Ainakin toistaiseksi Žilina ei voi osallistua naisten taitoluistelukilpailuihin, sillä alaikäraja on 15 vuotta. Venäjä ja myös Yhdysvallat haluaisi poistaa ikärajan, mutta myös ikärajan nostamiseen on halukkuutta muissa maissa.

”Jotkut haluavat nostaa ikärajaa lajin statuksen säilyttämiseksi, jotta siitä ei tulisi lasten urheilua”, Falkenbäck sanoo.