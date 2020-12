Haas-talli julkaisi lausunnon, jonka mukaan talli ja Nikita Mazepin ovat käsitelleet tempaukset tallin sisällä.

Nikita Mazepin on Haas-tallin F1-kuski ensi kaudella.­

Formula ykkösten Haas-talli vahvisti keskiviikkona, että venäläinen Nikita Mazepin pysyy tallin F1-kuskina yhdessä Mick Schumacherin kanssa. Mazepinin törkykäytös on aiheuttanut runsaasti arvostelua ja myös vaatimuksia Mazepinin potkuista, mutta Haas-talli nyt lopetti nämä pohdinnat.

Haas-talli toteaa Twitterissä julkaisemassaan lausunnossa, että asiat on käsitelty tallin sisällä eikä niitä kommentoida enempää.

21-vuotias Mazepin julkaisi 8. joulukuuta Instagramissa videon, jolla hän kouri autossa takapenkillä istuvan naisen rintoja. Video poistettiin tililtä, mutta sitä ehdittiin jakaa sosiaalisessa mediassa laajalti.

Haas-talli tuolloin tuomitsi Mazepinin käytöksen ja myös Mazepin pyysi käytöstään anteeksi. Uusi arvosteluryöppy nousi, kun Mazepin reilua viikkoa myöhemmin poisti anteeksipyyntönsä sosiaalisen median kanavistaan.

Haasin ilmoitus ei ole yllätys, sillä Mazepinin myötä tallille tulee miljoonia euroja rahaa. Nikita Mazepinin isä on miljardööri Dmitri Mazepin, joka on rahoittanut poikansa autourheilua. Dmitri Mazepin on kemikaaliyhtiö Uralchemin omistaja.

Mazepin ajoi viime kaudella F2-sarjassa, jossa hän sijoittui viidenneksi. Hänen ajotapaansa on myös kritisoitu, sillä hän ei kaihda keinoja, jotta kilpailija pysyy hänen takanaan. Mick Schumacher voitti F2-sarjan mestaruuden.