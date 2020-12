Forss jatkaa Brentfordissa vuoteen 2026 asti.

Jalkapallon Englannin Mestaruussarjassa pelaavan Brentfordin suomalaishyökkääjä Marcus Forss jatkaa joukkueessa vielä useita vuosia. Fors kertoo Twitterissä, että hän on tehnyt uuden pitkäaikaisen, vuoteen 2026 ulottuvan sopimuksen seuran kanssa.

21-vuotias Forss pelaa nyt jo neljättä kauttaan Brentfordissa ja on tällä kaudella pelannut erittäin tehokkaasti. Vaikka peliminuutteja ei ole läheskään jokaisessa ottelussa tullut kovinkaan paljon, Forss on tehnyt jo viisi maalia tällä kaudella.

”Hän on erittäin lahjakas hyökkääjä, jonka pelaamiseen on tullut uusia tasoja viime vuonna. Hän on yksi parhaista maalintekijöistä, joita olen nähnyt. Hänellä on edessään loistava tulevaisuus”, Brentfordin manageri Thomas Frank hehkuttaa.

Brentford on tällä hetkellä Mestaruussarjassa neljäntenä. Sarjaa johtaa Teemu Pukin Norwich City.