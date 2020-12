Koronataudin sairastanut maajoukkuekapteeni Marko Anttila on elänyt elämänsä omituisimman kiekkovuoden. Tänään hän katselee onnellisena tyttärensä kanssa ikkunasta, näkyykö tonttuja. ”Katsotaan pääseekö pukki paikalle.”

Marko Anttilan ensimmäinen kausi Jokerien jääkiekkojoukkueen kapteenina olisi voinut olla rauhallisempikin.

Yhtään ottelua ei ollut pelattu, kun myrskykeskus laskeutui Jokerien ylle. Kauden piti alkaa Valko-Venäjän Minskissä 5. syyskuuta, mutta kansa oli lähtenyt kaduille vastustamaan vilpillisiksi epäiltyjä presidentinvaaleja.

Oli sekä poliittisesti että turvallisuuden kannalta viisasta jättää menemättä Minskiin. Jokerit ei joutunut osaksi diktaattoripresidentti Aljakšandr Lukasenkan koneistoa.

”Tämä on ollut aika pitkä kausi ja tuntuu, että siitä on vuosi aikaa, kun se keissi oli tapetilla”, Anttila sanoo Minskin tapauksesta.

Jokerit oli viittä vaille lentokentällä, kun matka peruuntui.

”Se oli oikea päätös, mikä silloin tehtiin.”

”Ehkä se jälkikäteen vapautti energiaa. Mietimme ja puhuimme siitä, mutta en muistele sitä hirveänä taakkana.”

Joukkue sai Suomessa kiitosta ja Venäjällä kritiikkiä. Tulokseksi merkittiin tappio, mutta sitä voi pitää halpana hintana.

Pitkällä kaudella Anttila tarkoittaa palaamista viime kevääseen. Jokerit ehti aloittaa pudotuspelit voittamalla keskisuuren Lokomotivin 4–2 ja alkoi valmistautua kohtaamaan Pietarin SKA:n. Joukkueessa oli hyvä vire ja odotukset vähintään areenan kattopalkkien korkeudella.

Viimeinen ottelu Lokomotivia vastaan pelattiin 11. maaliskuuta. Sen jälkeen ei enää pelattukaan, kun Jokerit ilmoitti, että kausi on ohi.

Oli liian suuri riski matkustaa Pietariin. Nyt ei ollut kyse mielenosoituksista vaan koronaviruksen räjähdysmäisestä leviämisestä. Taas tuli kiitosta Suomessa ja kritiikkiä Venäjällä.

Joukkue hajaantui. Jokainen lähti omaan suuntaansa eristyksiin ja koronaa pakoon. Anttila lähti mökille Vesilahdelle Lempäälän naapurikuntaan. Siellä oli hyvä harjoitella ja pitää itsensä huippu-urheilijana.

” ”Voimat olivat poissa ja hajuaisti lähti.”

Marko Anttila kertoo Jokereiden selvinneen joukkueena hyvin vaikka kuoppia on matkalla ollut.­

Kesä rauhoitti koronaviruksen, ja KHL käynnistyi melko normaalisti, jos jättää pois Jokerien ensimmäisen ottelun.

Pelaamisen riemua kesti vain kaksi ottelua. Jokerit piipahti Riiassa hakemassa voiton ja kaatoi kotonaan Neftehimikin. Ja taas iski korona – tällä kertaa Neftehimikin pelaajiin. Seurauksena Jokerit joutui karanteeniin.

Ottelutaukoa tuli peräti 16 päivää, ja taas lensi kritiikkiä idästä.

Jokerit palasi kaukaloon lokakuun alussa ja mätki menemään yhdeksän ottelua 21 päivässä – ja nyt osui kunnolla.

Ensin joukkueessa paljastui 22. lokakuuta neljä tartuntaa ja kolme päivää myöhemmin kahdeksan lisää.

Anttilakin sai osuman. Hänen testinsä näytti positiivista.

”Joo, kyllä mulla se oli”, Anttila vastaa kysymykseen koronaviruksesta. ”Siinä ensimmäisessä ryppäässä, joka joukkueeseen tuli. Siinä se tuli päälle ja onneksi meni aika lievänä ohi.”

Kuumetta ei noussut. Ei tullut myöskään nuhaa tai yskää, makuaistikin pysyi tallella.

”Ainut oli voimattomuus. Sitä kesti viisi kuusi päivää. Voimat olivat poissa ja hajuaisti lähti, mutta muuten sain sen lieväoireisena.”

Koronavaiheen aikana reilu parimetrinen Anttila pystyi vähän ulkoilemaan. Siinä kaikki.

”Erikoinen tauti ja vaihtelee suuresti.”

” ”Jotenkin ollaan joukkueena pysytty yhdessä, vaikka joitakin jätkiä ei nähnyt kuukauteen.”

Marko Anttila viettää joulun mökillä kotiseudullaan Lempäälässä.­

Lokakuun lopusta lähtien Jokerien kausi on vaihdellut pelaamisen ja tartuntojen välillä. Karanteenit ovat olleet arkipäivää ja parin päivän joululomallekin joukkue poistui osittain karanteenissa.

Pariin viimeiseen vierasotteluun Jokerit sai hädin tuskin kolme kentällistä ja repaleisen viiden miehen puolustuksen.

Jokerien harjoittelun kausisuunnitelmat ovat menneet monta kertaa uusiksi. Jäällä on ollut vaikea vetää tarkkoja viisikkoharjoituksia, kun pelaajia on puuttunut. Onneksi aina voi luistella.

Välillä Anttila on harjoitellut yksin, joskus kahden tai viiden hengen ryhmissä.

”Jotenkin ollaan joukkueena pysytty yhdessä, vaikka joitakin jätkiä ei nähnyt kuukauteen. Sattuivat karanteenit vähän ristiin.”

Jääkiekkoilijat etätöissä kauden aikana on ennenkuulumatonta. Kesäisin kaikki harjoittelevat tahoillaan, mutta kauden aikana nähdään noin kuutena päivänä viikossa. Ehkä seitsemäntenäkin pelikaverit käyvät syömässä keskenään.

Kokeneena pelaajana Anttila selviytyi fyysistä harjoituksista yksin. Luistelutkin onnistuivat, mutta yläpäätä tilanne rassasi toisella tavalla.

”Henkisesti se koettelee, kun on tullut pelipäivänäkin peruutuksia”, Anttila kuvaa tilannetta.

”Siinä on joutunut monta kertaa lataamaan uudestaan ja ilmapallo on tyhjentynyt sen peruutuksen myötä.”

”Kun karanteeneja alkoi tulla, ovat ne olleet aika haastavia, mutta siinä mielessä ollaan iloisia, että ollaan saatu pelattua.”

Anttila korostaa monta kertaa, miten hyvässä tilanteessa he, joukkue, ovat sittenkin olleet. Vastuullisuutta vaativassa koronavirustilanteessa Jokerit ehti sentään pelata 33 ottelua ennen joulua.

Fyysistä terveyttä ei ole vaarannettu, vaikka henkisiä kolhuja on saattanut tulla.

”Kuoppia on tullut, mutta ehkä se on hyväkin. Kasvattaa meitä joukkueena.”

Jokerien syksy ennen joulupaussia päättyi neljään tappioon. Niin ei ole ennen käynyt. Niinkään ei ole ennen käynyt, että joukkue olisi pelannut yhtä kapealla kokoonpanolla.

Ei ihme, että Anttila odottaa joulun tuomaa hengähdystä. Pitkästä tauosta ei ole kyse, mutta sitäkin tärkeämmästä.

” ”Rauha on minulle tärkein. Pitkä syksy takana ja saa rauhoittua.”

Marko Anttila erottuu yleensä joukkueessa kuin joukkueessa muita päätä pitempänä.­

Jokerit lensi kotiin Moskovasta tiistain ja keskiviikon välisenä yönä ja heti keskiviikkona sauna lämpesi Vesilahden mökillä.

Anttilan perhe, vaimo Heidi ja helmikuussa neljä täyttävä Iita, valtaavat talviasuttavan mökin.

”Ollaan vietetty näin useampi joulu putkeen. Saunomista, kuusen koristelua aamulla, syömistä ja lahjojen avaamista. Perinteinen joulu. Rauha on minulle tärkein. Pitkä syksy takana ja saa rauhoittua.”

”Tarpeeseen tulee syksyn jälkeen.”

Joulu tuo myös yhden päivän kesken kauden, kun huippu-urheilijan ei tarvitse miettiä syömistään. Voi vain nautiskella jouluherkuista.

Joulupäivänä Anttila jo harjoittelee, kun tapaninpäivänä loma on ohi. Jokerit kohtaa Hartwall-areenassa Severstalin. Onneksi on sentään kotiottelu, ja niitäkin muutama peräkkäin.

Kolmevuotiaalle Iitalle sopisi hyvin, että joulupukki piipahtaisi. Kysytty on.

”Katsotaan pääseekö pukki paikalle. Kyllä sitä odotetaan. Se on hienoa tuo lapsen jännitys joulua kohtaan. On hienoa elää siinä mukana, katsella ikkunasta ulos, näkyykö tonttuja. Sitä on hauskaa seurata.”

Anttilalle joulu antaa myös pienen hetken olla ajattelematta jääkiekkoa. Ei tarvitse miettiä peruuntuneita otteluita, pienryhmäharjoituksia tai Minskin kohuja.

”Jotain oppia tästä tulee jatkoa ajatellen varmaan kaikille. Kuinka hienoa se onkaan aikanaan, kun saadaan pelata niin sanottua normaalia lätkää.”

Ehkä sekin aika tulee, mutta nyt voi vain rentoutua ja nauttia.

Marko Anttila ja Suomen maajoukkue juhlivat jääkiekon maailmanmestaruutta Bratislavassa Slovakiassa toukokuussa 2019.­

Marko Anttila nousi ensin Leijonien ja vasta sitten seurajoukkueen kapteeniksi

Koripalloilijan mittainen Marko Anttila, 35, nousi Leijonien kultajoukkueen kapteeniksi ennen valintaansa seurajoukkueen kippariksi.

Maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen yllätti suuren yleisön ja lajia seuraavat kiekkoihmiset valitsemalla Anttilan MM-joukkueen kapteeniksi ennen Slovakian kisoja 2019.

Jalonen tiesi tarkalleen, mitä hän teki, mutta rikkoi samalla monta perinteistä kaavaa. Yleensä joukkueen kapteeni on tullut ykköskentästä, ollut johtava pisteiden tekijä, kärkipakkeja kuten Timo Jutila tai Petteri Nummelin, tai muuten ikoninen pelaaja Lasse Kukkosen tapaan.

Anttila on upea pelaaja, vaikkei pystykään ihastuttamaan kriittisiä kiekkokatsojia taitoluistelijamaisella liikkumisella tai pehmeillä käsillä. Jalonen näki Anttilassa paljon enemmän, kun hän uskalsi ottaa aidon nelosketjun pelaajan kapteeniksi.

MM-kisoissakin Anttila aloitti roolilleen uskollisena. Maaleja ja pisteitä ei tullut, mutta hän raatoi alivoimaa ja taklasi minkä ehti. Alkusarjan viidessä ottelussa Anttila ei tehnyt pistettäkään.

Ei Leijonat ollut laskenutkaan Anttilan pisteiden varaan, mutta pudotuspeleissä tahti muuttui. Kuin kapteenin vastuulla Anttila tasoitti Ruotsi-ottelun, laukoi voittomaalin välierissä Venäjää vastaan ja kaksi osumaa loppuottelussa Kanadaa vastaan.

Jokereissakin tanskalainen tyyliniekka Peter Regin kantoi kapteenin C-kirjainta rinnuksessaan neljä kautta. Tie oli muilta tukossa, kunnes Reginin ja Jokerien polut erkanivat viime keväänä.

Nyt Regin on takaisin Jokereissa, mutta C-kirjain kuuluu Anttilalle. Varmasti oikealle pelaajalle.