Amerikkalainen jalkapallo

Sunnuntainen voitto saattoi tarkoittaa New York Jetsille jumbosijan välttämistä ja superlupauksena pidetyn pelinrakentajan Trevor Lawrencen karkaamista muualle.

New York Jetsin pelinrakentaja Sam Darnold ja sentteri Connor McGovern juhlivat sunnuntaina kauden ensimmäistä voittoaan Los Angeles Ramsia vastaan pelatussa vierasottelussa.­

Urheilujoukkueen intohimoinen kannattaminen on usein vuoristorataa. Usein se sisältää upeita voittoja, karvaita tappiota, odottamattomia pettymyksiä ja mitä yllättävämpiä onnistumisia.

Harvan joukkueen kannattajien rata on täynnä yhtä vauhdikkaita alamäkiä kuin New York Jetsin. Miljoonakaupungin vihreävalkoinen joukkue on löytänyt vuosikymmenten mittaan mitä mielikuvituksellisimpia tapoja kannattajiensa järkyttämiseen.

Tällä kertaa Jets-kannattajat raivon valtaan sai se, että joukkue otti sunnuntaina yllätysvoiton Los Angeles Ramsista. Kyseessä oli Jetsille kauden ensimmäinen voitto 13:n peräkkäisen tappion jälkeen.

”Huonoin voitto ikinä”, tiivisti Jetsin entinen päävalmentaja Rex Ryan ESPN-kanavalla.

”Tankkaamiseksikin” kutsuttua tahallista häviämistä on useissa Pohjois-Amerikan ammattilaisliigoissa pyritty suitsimaan arvontapohjaisella järjestelmällä. Viimeiseksi päätyvälle joukkueelle annetaan parhaat todennäköisyydet ykkösvarauksen saajaksi, mutta tarkka järjestys määräytyy arvonnan perusteella.

NFL:ssä arvontaa ei ole, vaan sarjan huonoin saa suoraan ensimmäisen varauksen, toiseksi huonoin kakkosvarauksen, ja niin edelleen. Tänä vuonna kannattajien unelmien kohteena on ollut Trevor Lawrence, jota pidetään poikkeuksellisen lahjakkaana pelinrakentajana.

Jetsin voitto tarkoitti samalla sitä, ettei se ole enää sarjan hännänhuippu. Ote jumbosijasta ja samalla Lawrencesta on nyt Jacksonville Jaguarsilla, jolla on myös onnettoman kauden varrelta vain yksi voitto.

Jets-kannattajien voiton jälkeistä mielenmaisemaa kuvaa hyvin Barstool Sportsin radiojuontajan Kevin Clancyn tyrmistynyt reaktio.

NFL-lähetyksistäkin tunnettu juontaja ja Jets-fani Rich Eisen puolestaan intoutui omassa ohjelmassaan yli yhdeksän minuutin raivokohtaukseen.

Clemsonin yliopistossa nyt kolmatta vuottaan pelaava Lawrence on NFL-varaustilaisuuksien hehkutetuin pelinrakentaja sitten vuoden 2012 ykkösvarauksen Andrew Luckin.

Lawrence, 21, oli huippujoukkueen aloittava pelinrakentaja jo heti fuksivuonnaan, mikä on jo itsessään melko poikkeuksellista. Kaiken lisäksi johdatti Clemsonin 15 voiton tappiottomaan kauteen ensimmäisenä yliopistojoukkueena sitten vuoden 1897. Kyllä, numerot ovat oikeassa järjestyksessä.

Ensimmäisen tappionsa Lawrence kärsi vasta yliopistouransa 29. ottelussa, joka oli NCAA:n mestaruusottelu Louisianan osavaltionyliopistoa ja viime vuoden NFL-ykkösvarausta Joe Burrow’ta vastaan. Parhaillaan käynnissä olevalla kaudella Clemson on voittanut Lawrencen johdolla kymmenen ottelua ja hävinnyt kertaalleen jatkoajalla.

”Hänellä on ihanteellinen yhdistelmä kokoa, urheilullisuutta, heittovoimaa ja kovuutta”, NFL.comin asiantuntija Daniel Jeremiah kuvailee Clemsonin pelinrakentajaa Trevor Lawrencea. Kuva lokakuulta 2020.­

Ennen Jetsin avausvoittoa ilmaan oli noussut kysymyksiä siitä, kieltäytyisikö poikkeuslahjakkuus Lawrence vuosikausia sarjan pohjamudissa rypeneessä joukkueessa pelaamisesta.

Jääkiekon NHL:ssä vastaavista kieltäytymisistä muistetaan esimerkiksi Mario Lemieux’n ja Eric Lindrosin tapaukset, mutta NFL:ssä verrokki löytyy vielä lähempää historiasta. Vuoden 2004 ykkösvaraus Eli Manning oli ennen varaustilaisuutta ilmoittanut kieltäytyvänsä ensimmäistä valintaa hallussaan pitäneessä San Diego Chargersissa pelaamisesta.

Chargers varasi hänet silti. Kuuluisan pelinrakentajasuvun vesa kaupattiin lopulta New Yorkin toiseen joukkueeseen Giantsiin, jossa hän voitti kahdesti Super Bowlin. Vaihdossa Chargers sai itselleen toisen pelinrakentajalupauksen Philip Riversin, joka pelasi joukkueessa kaikkiaan 16 kauden ajan aina tähän vuoteen saakka.