Suomalaiskippari lähetti Vendée Globe -kilpailusta terveiset HS:n lukijoille: ”Näinä erikoisina aikoina on hyvä muistaa, kuinka etuoikeutettuja ihmiset ovat, kun he saavat olla toistensa seurassa.”

Yksinpurjehtija ja liikennelentäjä Ari Huusela ei ole mitenkään erikoisesti jouluihminen, mutta tämä joulu on poikkeuksellinen – myös hänelle.

”Tämän joulun muistan loppuelämäni. Olen aina pyytänyt olla joulun töissä, mutta nyt vietän totaalisesti erilaisen joulun. Tuntuu enemmän joululta kuin koskaan, kun olen yksin ja kaukana. Eniten kaipaan läheisiä”, Huusela kertoi jouluaattona.

Suomalaiskippari oli ehtinyt ottaa veneensä kannella jo joulukylvyn sadevedellä, jota hänellä oli vielä jäljellä päiväntasaajalta. Mukana olleeseen saunavihtaan hän ei kuitenkaan koskenut.

”On ihmeellistä ja maagista. Matka on monilta osin kurjuuden sietämistä, joten täytyy osata nauttia pienistä asioista. Niistä tulee elämän onni. Vaihdoin ylle puhtaan kerraston, ja nyt on freesi olo.”

Seuraava kerrastonvaihto on noin kymmenen päivän päästä, jolloin Huusela laskee lähestyvänsä Uutta-Seelantia. Jouluaattona hän oli vajaan 2 000 kilometrin päässä Australian länsikärjestä Cape Leeuwinista.

”Näyttää, että olen siellä 28. joulukuuta”, Huusela sanoi.

Soittohetkellä ennen puolta päivää Suomen aikaa tuuli ja aallokko eteläisellä Intian valtamerellä olivat verrattain kovat.

Tuulen nopeus oli puuskissa noin 27 solmua, lähes 14 metriä sekunnissa. Huuselan Stark-veneen nopeus oli parhaimmillaan 22 solmua, runsaat 40 kilometriä tunnissa.

”Tuuli puhaltaa nopeammin kuin mitä vene kulkee. Reippaan kelin hyvä puoli on, että vene kulkee. Nyt vauhti on hidastumassa. Katsotaan, miten kevyen tuulen vyöhyke menee. Nyt keli on harmaa, mutta eilen se oli upea.”

Ari Huusela lepäili jouluaterian jälkeen veneensä hytissä.­

Joulukalenterin viimeisestä luukusta Huusela löysi ison suklaamunan, jonka sisällä oli toinen suklaamuna.

”Se oli hyvä lisä suklaavarastoon, jossa on ennestään energia- ja raakasuklaata. Herkkusuklaata pitää syödä säännöstellen. Muu suklaa riittää, vaikka olisin täällä vielä sata päivää.”

Huusela elää nyt kolme tuntia Suomen aikaa edellä. Joulupuuro oli nautittu, ja yllätyslaatikosta löytyi poropateeta.

Jäljellä olleen omenan hän oli säästänyt jouluksi, samoin keksejä.

”Omenoita olisi pitänyt ottaa mukaan useampi laatikollinen.”

Varsinaiseksi jouluateriaksi hän nautti kuivattua riistapataa pussissa, johon hän lisäsi vettä.

”Hyvää oli.”

Huuselan tavoitteena on päästä maaliin Les Sables d’Olonneen Ranskaan 110–120:ssä päivässä, eli hän olisi perillä maaliskuussa.

”Toivotaan, ettei mene paljon yli 110:n päivän. Kun lähdin [8. marraskuuta] mietin, että selviänkö jouluun asti tässä kisassa. Täytyy olla tyytyväinen, että näinkin hyvät olot.”

Vendée Globe -kilpailussa on mukana 27 venettä. Kuudesta keskeyttäneestä britti Samantha Davies jatkaa kilpailun ulkopuolella, kun hän kerää purjehduksellaan rahaa hyväntekeväisyyteen.

Huusela on kisassa sijalla 26.

Ari Huusela teki pitkän ajan reitityksen kahdeksi viikoksi eteenpäin. Reitityksen mukaan hänen pitäisi saavuutta Uusi-Seelanti 12 vuorokaudessa.­

Kärkiveneet lähestyvät niin sanottua Nemon pistettä (Nemo Point). Kisaa johtava Yannick Bestaven on siitä vajaan tuhannen mailin, 1 800 kilometrin päässä.

Nemon piste on sellainen laskennallinen kohta maapallolla, joka on mahdollisemmin kaukana rannasta. Sen sijainti on 48º52.6’S123º23.6’W.

Nemo on latinaa ja tarkoittaa suomeksi ”ei kukaan”. Jules Verne antoi nimen romaaniensa merikapteenille, joka seilasi sukellusvene Nautiluksella maailman ympäri.

Nemon pisteen lähimmät maa-alueet ovat kaukana. Siitä on 2 688 kilometriä lähimpiin saariin. Myös Etelänapamanner etelässä on yhtä kaukana. Uuden-Seelannin pääkaupunki Wellingtoniin on noin 3 900 kilometriä.

Nemon piste on purjehduskieltoaluetta, koska se avaruusromun hautausmaa.

”Hyvä tietää”, Huusela sanoi.

Helsingin Sanomien lukijoille Huusela toivotti hyvää ja rauhallista joulua.

”Olen iloinen, että ihmiset seuraavat matkaani lehden kautta. Näinä erikoisina aikoina on hyvä muistaa, kuinka etuoikeutettuja ihmiset ovat, kun he saavat olla toistensa seurassa.”

Huuselan matkan tähänastisista vaiheista löytyy kooste tästä linkistä.