Päätös siirtyä yliopiston sijaan Italiaan on saanut Awak Kuierin etenemään ohituskaistaa pitkin kohti maailman huippua. Asiantuntijat kertovat HS:lle, mitkä kaksi WNBA-joukkuetta ovat todennäköisimmin suomalaislahjakkuuden perässä.

Kaikki varmasti tietävät yksisarvisen, taianomaisen hevosen kaltaisen taruolennon, jolla on sarvi keskellä otsaa. Yksisarvisen voi yleisimmin havaita saduissa.

Toinen paikka ilmaantumiselle on koripalloparketti. Yksisarvinen näet on usein käytetty kuvaus pelaajasta, jossa poikkeukselliset fyysiset ominaisuudet yhdistyvät pelipaikalle yleensä kuulumattomiin taitoihin. Pelaajasta, jollaista ei oikein usko näkevänsä.

Euroopan laidalla lymyävästä pienestä Suomesta on 2010-luvulla lähtenyt jo yksi tuollainen taianomainen koripalloilija. Lauri Markkanen varattiin NBA:han lopulta numerolla seitsemän.

Awak Kuier on Markkasen tavoin yksisarvinen.

Poikkeuksellisuudestaan johtuen Kuier on etenemässä hurjaa vauhtia kohti WNBA:ta, jonka varaustilaisuudessa huhtikuussa hänet saatetaan huutaa vielä Markkastakin pienemmällä numerolla.

Huolella harkittu ensiaskel Suomen rajojen ulkopuolelle otettiin kesällä. Kuier siirtyi HBA-koripalloakatemiasta täksi kaudeksi Italiaan ja Virtus Eirene Ragusan joukkueeseen.

”Awak on tehnyt aiemminkin rohkeita valintoja. Nyt kun oli aika lähteä, hän myös uskalsi lähteä”, kertoo Kuierin valmentajana HBA:ssa ja naisten koripallomaajoukkueessa toiminut Pekka Salminen, joka kuuluu yhä myös Kuierin taustatiimiin.

”Italia on oikein hyvä sarja hänelle. Yksi kehityskohde hänelle on ollut kovaa tilanteisiin meneminen, ja Italia on Euroopan kovimpia sarjoja. Siellä eivät tuomarit paljon anna almuja.”

” ”Awak tekee koreja, hakee levypalloja, syöttää, torjuu ja hakee riistoja.”

WNBA-historian aikana kaikkiaan seitsemän pelaajaa on donkannut pallon koriin ottelun aikana. Awak Kuierilla on edellytykset olla kahdeksas. Kuva Ranska-maaottelusta marraskulta 2017.­

Reitti Euroopan kautta valikoitui Kuierille osittain siksi, koska WNBA mahdollistaa yliopistopelaajien osallistumisen varaustilaisuuteen vasta täyden neljän kauden jälkeen. Miesten puolelta tuttu ”one-and-done”-menetelmä, eli vain vuoden yliopistopelien jälkeen NBA-ammattilaiseksi siirtyminen, ei siis ole mahdollinen.

Kansainvälisenä lupauksena Kuier voidaan varata jo poikkeuksellisen nuorena. Hän onkin kaksi vuotta nuorempi kuin esimerkiksi useiden ennakkoarvioiden ykköseksi asetettu Texasin yliopiston sentteri Charli Collier.

Yhdysvaltalaisen ESPN-kanavan asiantuntija Mechelle Voeper arvioi viimeisimmässä ennustuksessaan Kuierin päätyvän Atlanta Dreamiin tilaisuuden kolmannella vuorolla. Voeper kertoo HS:lle, että Kuierissa nähdään paljon kehityspotentiaalia hänen nuoren ikänsä vuoksi.

Urheilusivusto The Athletic arvioi Kuierin varausnumeron seitsemänneksi parhaaksi. Sivuston listaus perustuu nimettömänä haastateltujen sisäpiiriläisten näkemyksiin.

Suurimpana ongelmana Kuierin suhteen nähdään kansainvälisen huipputason kokemuksen puute. Salminen toteaa tuon huomion pitävän osittain paikkaansa.

”On totta, ettei osa vastustajista ole kovin hyviä. Sarjassa on kuitenkin paljon WNBA-pelaajia, ja kärkijoukkueet ovat aivan Euroopan huipputasoa”, Salminen huomauttaa.

Viime vuonna ykkösvaraus oli etukäteen täysin selvä, kun yliopistossa lajin suurimpien tähtien joukkoon noussut Sabrina Ionescu oli varattavien pelaajien ykkönen. Ionescun varasi New York Liberty, jolla on tänäkin vuonna ykkösvaraus.

Lue lisää: Sabrina Ionesculle sanottiin yläkouluikäisenä, ettei hänen pitäisi pelata vaan leikkiä nukeilla – nyt hän siirtyy ykkösvarauksena WNBA:han mentorinsa Kobe Bryantin opein

Tänä vuonna epävarmuutta on kuitenkin huomattavasti enemmän, eikä varausluokkaa pidetä kokonaisuudessaan yhtä tasokkaana.

”Kansainväliset lupaukset jäävät usein vahvojen yliopistopelaajien taakse, mutta tänä vuonna tuollaisia tähtiä ei ole. Ne valmentajat ja managerit joiden kanssa olen puhunut, näkevät Kuierissa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia erityisesti nyt, kun yliopistopelaajissakaan ei ole varmoja valintoja”, ESPN:n Voeper kertoo HS:lle.

”Varausten ennakoiminen on tänä vuonna paljon tavallista haastavampaa”, toteaa Business Insiderin WNBA:han perehtynyt urheilutoimittaja Meredith Cash.

Koronapandemialla on myös vaikutus pelaajakaartiin. Yliopistourheilun kattojärjestö NCAA sallii pelaajille talvikauden epävarmuuden vuoksi poikkeuksellisesti viidennen yliopistokauden, joten normaalitilanteessa varattavissa olevia pelaajia saattaa jäädä vielä vuodeksi yliopistoon.

” ”Maailmassa on todella harvassa pelaajia, joissa koko ja fysiikka tuolla tavalla yhdistyvät taitoon ja pelinlukuun.”

Helsingin Sanomat valitsi Awak Kuierin vuoden lupaavimmaksi nuoreksi urheilijaksi tammikuussa.­

Puhtaasti numeroiden puolesta Kuierin todennäköisin joukkue olisi Dallas Wings, jolla on aiempien vaihtokauppojen johdosta ensimmäisellä kierroksella kolme varausta: toinen, viides ja seitsemäs vuoro.

Dallasilla olisi myös käyttöä isokokoiselle pelaajalle. Wingsin puheenjohtaja Greg Bibb kertoi vuoroarvonnan jälkeen, että hänen tavoitteenaan on varata joku tuomaan lisää kovuutta keskustaan, ja että he tarvitsevat vahvan korinaluspuolustajan.

”194-senttisenä Kuier voisi sopia kuvaukseen”, Cash arvioi.

Dallasin lisäksi Voeper ja Cash nostavat esiin toisena todennäköisenä vaihtoehtona Atlanta Dreamin.

”Dreamin päävalmentaja Nicki Collen kertoi haluavansa nähdä paikan päällä muutaman kansainvälisen lupauksen otteluita, joten Atlanta saattaa hyvinkin myös tähyillä Kuieria”, Cash sanoo.

Toinen Dreamin omistajista on republikaanisenaattori Kelly Loeffler Georgian osavaltiosta. Loeffler tavoittelee parhaillaan jatkokautta senaattorina, ja kuuluu vahvoihin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tukijoihin.

”Loeffler siis puolustaa vahvasti työpaikkojen pitämistä Yhdysvalloissa. Onkin vähän ironista, että juuri hänen joukkueensa havittelee lahjakkuuksia ulkomailta”, Cash toteaa.

Cash kertoo Loefflerilla olleen paljon erimielisyyksiä oman joukkueensa pelaajien ja koko WNBA:n kanssa. Ristiriidat ovat tuoneet hänen mukaansa senaattorille paljon negatiivista huomiota, ja useat WNBA-tähdet ovat julkisesti tukeneet hänen vaalivastustajaansa, demokraattien Raphael Warnockia.

” ”Breanna Stewart on samankaltainen pelaaja, ja hän onkin menestynyt WNBA:ssa jo kahden mestaruuden ja yhden arvokkaimman pelaajan palkinnon verran.”

Seattle Stormin ja Yhdysvaltain maajoukkueen Breanna Stewart on malliesimerkki pelaajasta, jollaista WNBA-seurat Awak Kuierin kohdalla hakevat. Pituus on puolustuspäässä elinehto, ja hyökkäyksessä korinaluspelin lisäksi parantaa mahdollisuutta heittää puolustajien yli. Kuva heinäkuulta 2018.­

Kuierin italialaisjoukkue on 14 joukkueen sarjassa pistekeskiarvolla mitattuna jaetulla neljännellä sijalla, kun se on pelannut seitsemän ottelua.

Henkilökohtaisella tasolla kauden startti on ollut Kuierille kaikin puolin onnistunut. Peliminuutteja hän on saanut joukkueestaan toiseksi eniten, noin 28 ottelua kohden. Pistekeskiarvo on hieman yli kymmenen ja levypallokeskiarvo 7,3.

Erityistä huomiota herättävät 43-prosenttisesti onnistuneet kolmen pisteen heitot, joita Kuier on tosin yrittänyt keskimäärin vasta kahdesti ottelua kohden. Yli 190-senttinen, mutta heittotaidollaan puolustuksia venyttävä pelaaja erottuu aivan maailman huipullakin.

Kaikki haluaisivat oman yksisarvisen.

”Se on hyvin himoittu yhdistelmä. [Vuoden 2016 ykkösvaraus] Breanna Stewart on samankaltainen pelaaja, ja hän onkin menestynyt WNBA:ssa jo kahden mestaruuden ja yhden arvokkaimman pelaajan palkinnon verran”, Cash vertaa Kuieria syksyn loppuotteluiden parhaaksi valittuun tähteen.

Pelaajan paremmin kuin ehkä kukaan muu tunteva Pekka Salminen nostaa Kuierin suurimmaksi valtiksi monipuolisuuden.

”Awak tekee koreja, hakee levypalloja, syöttää, torjuu ja hakee riistoja. Maailmassa on todella harvassa pelaajia, joissa koko ja fysiikka tuolla tavalla yhdistyvät taitoon ja pelinlukuun”, Salminen kehuu suojattiaan.

Milloin siirtyminen Pohjois-Amerikkaan sitten olisi Kuierille realismia?

”Uskon, että hän voisi pelata WNBA:ssa jo melko pian. Ellei jo tulevalla kaudella, niin viimeistään kaudella 2022”, Voeper arvioi.

”Se on mahdollista jo kesällä, jos paikka on oikea”, toteaa puolestaan Salminen.

Helsingin Sanomien Kuukausiliite teki kesällä 2019 pitkän artikkelin Awak Kuierista. Sen voi lukea tai kuunnella tästä linkistä.