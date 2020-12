Vuosia Sveitsin liigassa pelannut Santeri Alatalo päätti valita Sveitsin maajoukkueen. Päävalmentaja Patrick Fischer hehkutti uutta vahvistusta Le Matin -lehdelle.

Yhdeksättä kauttaan Sveitsin jääkiekkoliigassa pelaava Santeri Alatalo on saanut maan kansalaisuuden ja päättänyt edustaa Sveitsin maajoukkuetta, kertoo sveitsiläislehti Le Matin.

EV Zugissa pelaava puolustaja on edustanut Suomea nuorisomaajoukkueissa, mutta aikuisten tasolla Leijonat-debyytti on jäänyt tekemättä. Suomessa Alatalo, 30, on pelannut liigatasolla HPK:ssa 110 runkosarjaottelua.

”Olemme kiitollisia että Alatalolla on nyt Sveitsin passi ja hän voi pelata maajoukkueessa”, kommentoi maajoukkueen päävalmentaja Patrick Fischer.

Alatalo on tehnyt tällä kaudella 18 ottelussa 16 tehopistettä, joilla hän on sarjan pistepörssissä 20. sijalla. Hän on erityisesti viime vuosina noussut kovatasoisen Sveitsin liigan parhaiden puolustajien joukkoon.

”Alatalo on hyvin varma kiekon kanssa ja erittäin vahva ja hyvin luisteleva hyökkäävä puolustaja. Hänen vahvuutensa rikastavat meidän peliämme”, Fischer kuvailee.

Alatalo on pelannut Sveitsissä syksystä 2012 lähtien. Lapsuudessaan hän myös asui maassa vuosien ajan, kun hänen isänsä Matti Alatalo toimi valmentajana Zürichissä.

Alatalon maajoukkuevalinnasta kertoi aiemmin Hämeen Sanomat.